Có nên mua Hyundai Tucson 2022 "chạy lướt" hơn 1,1 tỷ ở Việt Nam?

Ra mắt lần đầu vào cuối năm ngoái, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới nhanh chóng thu hút được đông đảo khách mua xe CUV 5 chỗ quan tâm. Không lâu kể từ khi được ra mắt, Tucson 2022 nhanh chóng thu hút khách và rơi vào tình trạng khan hàng như hiện tại. Theo tìm hiểu, khách mua xe sẽ phải chờ đợi khá lâu để được nhận xe, nhất là những phiên bản hot như Tucson 1.6 turbo. Mới đây, một chiếc Hyundai Tucson 2022 chạy lướt 1.600km thuộc phiên bản 1.6 turbo được chủ xe tự tin chào giá hơn 1,1 tỷ đồng, tức cao hơn cả giá niêm yết của phiên bản này là 1,020 tỷ đồng. Mức giá xe Hyundai Tucson 2022 chạy lướt chào bán này ngang giá lăn bánh xe mới, tạm tính rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng ở các thành phố như Hà Nội và TP.HCM. Lý do được người bán đưa ra là người mua sẽ được “cưới liền tay”, tiết kiệm chi phí lăn bánh, thậm chí là chi thêm tiền cho các món phụ kiện để sớm nhận xe. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức giá này khá cao, tầm giá này nên “đập hộp” xe mới, không đáng để mua xe “lướt”. Dẫu vậy, mẫu xe này có thể sẽ hấp dẫn được các khách hàng đang muốn sở hữu nhanh Tucson 1.6 2022 với nhiều công nghệ nổi bật trong phân khúc. Theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng của một đại lý của Hyundai, thì đa số khách hàng xem Tucson 2022 thế hệ mới ở độ tuổi từ 24 – 40 tuổi. Đa số khách mua xe đều quan tâm đến phiên bản máy xăng 1.6 Turbo Đặc biệt “full options” này, tuy nhiên phiên bản này được đưa về đại lý không nhiều, khách đặt mua sẽ mất thời gian chờ đợi. Cùng với Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới đã và đang trở thành mẫu xe bán chạy trong phân khúc CUV hạng C. So với đối thủ từ Toyota, mẫu CUV hạng C của Hyundai mang ưu điểm ở trang bị tiện nghi hiện đại, đa dạng phiên bản động cơ và hệ truyền động (FWD & AWD). Bên cạnh đó, nếu đặt cạnh đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới có lợi thế hơn ở nội thất nhiều “đồ chơi” bên cạnh hàng ghế thứ 2 rộng rãi hơn. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson 2022 mới tại Việt Nam.

Ra mắt lần đầu vào cuối năm ngoái, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới nhanh chóng thu hút được đông đảo khách mua xe CUV 5 chỗ quan tâm. Không lâu kể từ khi được ra mắt, Tucson 2022 nhanh chóng thu hút khách và rơi vào tình trạng khan hàng như hiện tại. Theo tìm hiểu, khách mua xe sẽ phải chờ đợi khá lâu để được nhận xe, nhất là những phiên bản hot như Tucson 1.6 turbo. Mới đây, một chiếc Hyundai Tucson 2022 chạy lướt 1.600km thuộc phiên bản 1.6 turbo được chủ xe tự tin chào giá hơn 1,1 tỷ đồng, tức cao hơn cả giá niêm yết của phiên bản này là 1,020 tỷ đồng. Mức giá xe Hyundai Tucson 2022 chạy lướt chào bán này ngang giá lăn bánh xe mới, tạm tính rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng ở các thành phố như Hà Nội và TP.HCM. Lý do được người bán đưa ra là người mua sẽ được “cưới liền tay”, tiết kiệm chi phí lăn bánh, thậm chí là chi thêm tiền cho các món phụ kiện để sớm nhận xe. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức giá này khá cao, tầm giá này nên “đập hộp” xe mới, không đáng để mua xe “lướt”. Dẫu vậy, mẫu xe này có thể sẽ hấp dẫn được các khách hàng đang muốn sở hữu nhanh Tucson 1.6 2022 với nhiều công nghệ nổi bật trong phân khúc. Theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng của một đại lý của Hyundai, thì đa số khách hàng xem Tucson 2022 thế hệ mới ở độ tuổi từ 24 – 40 tuổi. Đa số khách mua xe đều quan tâm đến phiên bản máy xăng 1.6 Turbo Đặc biệt “full options” này, tuy nhiên phiên bản này được đưa về đại lý không nhiều, khách đặt mua sẽ mất thời gian chờ đợi. Cùng với Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới đã và đang trở thành mẫu xe bán chạy trong phân khúc CUV hạng C. So với đối thủ từ Toyota, mẫu CUV hạng C của Hyundai mang ưu điểm ở trang bị tiện nghi hiện đại, đa dạng phiên bản động cơ và hệ truyền động (FWD & AWD). Bên cạnh đó, nếu đặt cạnh đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới có lợi thế hơn ở nội thất nhiều “đồ chơi” bên cạnh hàng ghế thứ 2 rộng rãi hơn. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson 2022 mới tại Việt Nam.