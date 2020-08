Civic 2020 trang bị Honda Sensing từ 599 triệu đồng tại Malaysia

Ra mắt vào năm 2015, Honda Civic thế hệ thứ 10 gần như không có sự thay đổi đáng kể trong suốt 4 năm qua. Phiên bản facelift của Civic được ra mắt tại Mỹ vào cuối năm 2019 và có mặt tại Đông Nam Á từ tháng 2 năm nay. Tại Malaysia, Honda Civic 2020 mới sẽ có 3 phiên bản gồm 1.8 S, 1.5 TC và 1.5 TC-P. Là mẫu xe lắp ráp nội địa, Civic 2020 có giá tương đối dễ chịu, từ 25.900 USD (khoảng 599 triệu đồng) đến 32.100 USD (783 triệu đồng), thấp hơn mức giá 27.000-33.150 USD của đời trước. Mức giá xe Honda Civic 2020 tại Malaysia cũng thấp hơn so với thị trường Việt Nam. Honda Civic tại thị trường Việt Nam có giá từ 729 triệu đồng cho bản 1.8 và 934 triệu đồng cho bản RS sử dụng động cơ 1.5. Tổng thể, Civic 2020 không khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Một vài thay đổi đáng chú ý trên phiên bản 2020 gồm có phần đầu xe với thanh ngang màu đen bóng trên lưới tản nhiệt (bản 1.5 TC-P) và mạ chrome trên 2 phiên bản thấp hơn. Cản va trước cũng được thiết kế lại, đặt thấp hơn, được sơn đen và trải hết chiều rộng của xe. Honda Civic 1.5 TC-P được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch mới và bộ lốp 235/40 Michelin Pilot Sport 4. Bản 1.5 TC đi kèm bộ mâm 17 inch, lốp 215/50 và bản 1.8 S thấp nhất đi kèm bộ mâm 16 inch, lốp 215/55. Một số trang bị đáng chú ý trên Civic nâng cấp 2020 là hệ thống chiếu sáng full LED, phanh tay điện tử, khởi động từ xa, cụm thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch. Công nghệ đáng giá trên Civic 2020 là gói an toàn Honda Sensing cho phiên bản cao cấp nhất, gồm phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, cảnh báo lệch làn đường và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Dù có giá thấp hơn thị trường Việt Nam, Honda Civic 2020 tại Malaysia lại hiện đại hơn khi sở hữu gói Honda Sensing. Mẫu xe này còn được tích hợp Honda LaneWatch với camera trên gương chiếu hậu giúp việc chuyển làn an toàn hơn. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Civic 2020 gồm 6 túi khí, cảm biến đỗ xe trước, camera lùi, hỗ trợ ổn định thân xe, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đèn cảnh báo phanh khẩn cấp. Honda Civic 1.8 S sử dụng động cơ hút khí tự nhiên SOHC 4 xy-lanh 1.8L, sản sinh công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 174 Nm. Các phiên bản 1.5 TC và 1.5 TC-P được trang bị động cơ VTEC 4 xy-lanh tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm. Cả 2 loại động cơ đều kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Video: Chi tiết xe sedan Honda Civic 2020 nâng cấp mới.

