Có nên mua Bentley Continental hơn 14 tuổi giá 2,6 tỷ tại Việt Nam?

Từng được mệnh danh là 1 trong những xe thể thao siêu sang đắt đỏ nhất thế giới, chỉ dành cho đại gia lắm tiền, nhưng giờ đây, với việc sắp bước sang sinh nhật lần thứ 15, chiếc Bentley Continental GT Speed đời 2009 này đang được rao bán chỉ 2,6 tỷ đồng trên sàn xe cũ Việt Nam. Như vậy, chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT Speed hơn 14 năm tuổi này đã trượt giá gấp 4 lần so với thời điểm mới về nước, quá rẻ so với những gì mà xe mang đến cho ta từ động cơ W12, nội thất quý tộc và hình ảnh ngoại thất lúc nào cũng đẳng cấp. Mức giá xe Bentley Continental GT Speed 2009 hơn 14 tuổi chỉ 2,6 tỷ đồng đã khiến không ít người rung động vì muốn 1 lần trải nghiệm cảm giác sang chảnh trên chiếc xe từng là món đồ thể hiện đẳng cấp, địa vị của không ít đại gia. Tuy nhiên, "của rẻ là của ôi", khi chọn mua Bentley Continental GT Speed đời 2009 này, điều mà bạn cần làm là ngoại giao 1 garage sửa xe uy tính, giá rẻ, thân thiện, để lỡ có bảo dưỡng, chi phí không vọt lên gấp vài lần so với các mẫu xe sang cùng tầm tiền khác. Về mặt hình ảnh, Bentley Continental GT Speed sẽ cho bạn sự đẳng cấp mà bước xuống từ cửa lái của các mẫu xe cùng tầm tiền như Mercedes-AMG A 35 4Matic, Chevrolet Corvette hay Ford Mustang sẽ không có được hoặc không bằng. Bentley vốn là hãng xe đắt tiền, nên rước dâu hay đón bạn gái sau buổi đi làm về cũng trở nên khác biệt. Dù là 1 chiếc có thiết kế 2 cửa nhưng Bentley Continental GT Speed nằm ở 1 bậc trên cao đó là xe siêu sang thể thao, điều này thể hiện rõ qua ghế ngồi bọc da cao cấp, êm như bạn ngủ ngon trên chiếc nệm đắt tiền ở khách sạn 5 hay 6 sao, dù vậy, tuổi tác của xe cũng có thể khiến phần da ghế bị nứt hay tróc, tiếp đến là việc xe Bentley Continental GT Speed còn có nhiều chi tiết ốp gỗ quý hiếm, nhìn đã thấy sang trọng. Nếu là gia đình có thêm 2 con nhỏ, Bentley Continental GT Speed dư sức cho bạn chở theo đủ các thành viên đi du lịch, cà phê, hàng ghế sau cũng có điều hòa riêng. Và nếu đi 1 mình trên cao tốc, muốn trải nghiệm cảm giác tăng tốc, Bentley Continental GT Speed cũng dư sức cho bạn trải nghiệm. Khối động cơ W12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép của Bentley Continental GT Speed sẽ sản sinh công suất tối đa 616 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, chiếc coupe siêu sang nhà Bentley chỉ mất thời gian 4,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 326 km/h. Video: Trải nghiệm Bentley Continental Flying Spur Speed 10 năm tuổi.

Từng được mệnh danh là 1 trong những xe thể thao siêu sang đắt đỏ nhất thế giới, chỉ dành cho đại gia lắm tiền, nhưng giờ đây, với việc sắp bước sang sinh nhật lần thứ 15, chiếc Bentley Continental GT Speed đời 2009 này đang được rao bán chỉ 2,6 tỷ đồng trên sàn xe cũ Việt Nam. Như vậy, chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT Speed hơn 14 năm tuổi này đã trượt giá gấp 4 lần so với thời điểm mới về nước, quá rẻ so với những gì mà xe mang đến cho ta từ động cơ W12, nội thất quý tộc và hình ảnh ngoại thất lúc nào cũng đẳng cấp. Mức giá xe Bentley Continental GT Speed 2009 hơn 14 tuổi chỉ 2,6 tỷ đồng đã khiến không ít người rung động vì muốn 1 lần trải nghiệm cảm giác sang chảnh trên chiếc xe từng là món đồ thể hiện đẳng cấp, địa vị của không ít đại gia. Tuy nhiên, "của rẻ là của ôi", khi chọn mua Bentley Continental GT Speed đời 2009 này, điều mà bạn cần làm là ngoại giao 1 garage sửa xe uy tính, giá rẻ, thân thiện, để lỡ có bảo dưỡng, chi phí không vọt lên gấp vài lần so với các mẫu xe sang cùng tầm tiền khác. Về mặt hình ảnh, Bentley Continental GT Speed sẽ cho bạn sự đẳng cấp mà bước xuống từ cửa lái của các mẫu xe cùng tầm tiền như Mercedes-AMG A 35 4Matic, Chevrolet Corvette hay Ford Mustang sẽ không có được hoặc không bằng. Bentley vốn là hãng xe đắt tiền, nên rước dâu hay đón bạn gái sau buổi đi làm về cũng trở nên khác biệt. Dù là 1 chiếc có thiết kế 2 cửa nhưng Bentley Continental GT Speed nằm ở 1 bậc trên cao đó là xe siêu sang thể thao, điều này thể hiện rõ qua ghế ngồi bọc da cao cấp, êm như bạn ngủ ngon trên chiếc nệm đắt tiền ở khách sạn 5 hay 6 sao, dù vậy, tuổi tác của xe cũng có thể khiến phần da ghế bị nứt hay tróc, tiếp đến là việc xe Bentley Continental GT Speed còn có nhiều chi tiết ốp gỗ quý hiếm, nhìn đã thấy sang trọng. Nếu là gia đình có thêm 2 con nhỏ, Bentley Continental GT Speed dư sức cho bạn chở theo đủ các thành viên đi du lịch, cà phê, hàng ghế sau cũng có điều hòa riêng. Và nếu đi 1 mình trên cao tốc, muốn trải nghiệm cảm giác tăng tốc, Bentley Continental GT Speed cũng dư sức cho bạn trải nghiệm. Khối động cơ W12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép của Bentley Continental GT Speed sẽ sản sinh công suất tối đa 616 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, chiếc coupe siêu sang nhà Bentley chỉ mất thời gian 4,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 326 km/h. Video: Trải nghiệm Bentley Continental Flying Spur Speed 10 năm tuổi.