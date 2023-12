"Chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2023 có gì mà hơn 4,3 tỷ tại Việt Nam?

Toyota Alphard 2023 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ 22/11/2023, mẫu MPV này có giá bán niêm yết 4,37 tỷ đồng với bản máy xăng và 4,475 tỷ đồng cho bản hybrid. Nhiều xe đã bàn giao đến tay khách hàng và thậm chí, một số xe xuất hiện trên thị trường với mức giá cao hơn khoảng 300 triệu. Dù vậy, vẫn nhiều khách hàng chọn mua lại từ các đơn vị tư nhân. Điều đó cho thấy sức hút của mẫu xe MPV hạng sang Toyota Alphard 2023 khá lớn, khiến đại gia Việt không muốn chờ đợi đặt mua chính hãng và mạnh tay chi thêm để được trải nghiệm mẫu xe này sớm. Những chiếc Toyota Alphard 2023 nhập khẩu tư nhân như trong bài viết này thuộc những chiếc đầu tiên được bàn giao đến khách hàng Việt. Xe sở hữu ngoại thất màu trắng sáng truyền thống và thuộc bản máy xăng. Xe hiện đang được chào bán bởi showroom tư nhân với mức giá bán chưa công bố. So với bản tiền nhiệm, thiết kế của xe đã liền mạch, tinh tế hơn. Phần đầu xe tích hợp đèn định vị ban ngày vào mặt ca-lăng, cụm đèn chiếu sáng công nghệ LED sắc sảo hơn. Bên dưới có hốc gió giả tích hợp đèn sương mù và ốp viền mạ crôm. Logo Alphard trên mặt ca-lăng chuyển sang vị trí viền cửa của hàng ghế lái. Đuôi xe thay đổi rõ rệt khi không còn nét vuông vức của Alphard thế hệ thứ ba, do đường gân 2 bên thân kéo dài ra phía đuôi. Cụm đèn hậu mang giao diện 3D lạ mắt, nối liền bằng dải ốp viền mạ crôm thanh mảnh. Bộ mâm đa chấu của xe hoàn thiện hai tông màu sáng-tối, kích thước 19 inch. Kích thước chiều dài × rộng × cao của Toyota Alphard 2023 đã cải thiện, lần lượt ở mức 5.010 × 1.850 × 1.950 mm. Trục cơ sở là 3.000 mm và khoảng sáng gầm xe vỏn vẹn 158 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài tăng thêm 65 mm, chiều cao tăng 60 mm. Nội thất “chuyên cơ mặt đất” của Nhật cho thấy sự thay đổi toàn diện cả về thiết kế lẫn tiện nghi. Khoang cabin làm liền lạc, sang trọng hơn nhờ ốp gỗ kéo dài từ táp-pi ra táp-lô. Cần số thay đổi giao diện hiện đại hơn, thay cho kiểu đơn sơ như bản tiền nhiệm. Hệ thống thông tin giải trí nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14 inch, giúp giảm bớt nút bấm vật lý. Bên dưới có núm xoay cho hệ thống âm thanh và điều hòa. Phía sau vô-lăng chuyển sang bảng đồng hồ dạng màn hình LCD 12,3 inch. Hàng ghế thứ hai là điểm đặc biệt nhất của Toyota Alphard 2023. Với 2 ghế ngồi độc lập dạng thương gia, hãng xe Nhật đã tích hợp các tính năng cơ bản như sưởi/làm mát, chỉnh điện và massage. Bên dưới bệ tỳ tay có bàn làm việc nhỏ, đi kèm gương trang điểm mỗi gương. Mỗi ghế có một màn hình kích thước nhỏ như điện thoại thông minh, có thể tháo rời, dùng để điều khiển một số tính năng như cửa sổ trời, rèm cửa, cửa sổ bên, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh và ghế ngồi. Một màn hình cỡ lớn đặt trên trần xe phục vụ nhu cầu giải trí cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời làm tách biệt hai khu vực riêng cho hai ghế ngồi. Chiếc Toyota Alphard 2023 này được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.4 lít, cho ra công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị/ngoài đô thị/kết hợp lần lượt là 13,47/9,72/7,54 lít/100 km. So với thế hệ cũ, thông số này cao hơn hẳn. Cụ thể, Alphard thế hệ thứ tư tiêu hao nhiên liệu trong đô thị/ngoài đô thị và kết hợp ở mức 12/7,7/9,3 lít/100km. Tuy nhiên, bản tiền nhiệm lại dùng động cơ xăng 6 xy-lanh dung tích 3.6 lít, có công suất lớn mạnh hơn bản hiện tại khi đạt 296 mã lực. Với số tiền 4,37 tỷ đồng, hiện người dùng có thể sở hữu các mẫu xe trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung như BMW X5, Volvo XC90 hoặc mua SUV hạng sang cỡ lớn đã qua sử dụng như Mercedes-Benz GLS 450 2020-2021. Dù vậy, tệp khách hàng chọn Toyota Alphard đều là người thích sử rộng rãi, thoải mái của hàng ghế sau. Video: Xem chi tiết "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2023 mới.

