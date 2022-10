Chủ xe “tá hỏa” khi thay đèn hậu GMC Hummer EV tới 147 triệu đồng

GMC Hummer EV 2022 mới hiện là một trong những mẫu xe điện được săn đón nhất tại thị trường Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 90.000 người đặt mua GMC Hummer EV, bao gồm cả phiên bản bán tải và SUV. Không dừng ở đó, những chiếc GMC Hummer EV còn thường xuyên được bán lại với giá cao hơn mức đề xuất của hãng.

Tuy nhiên, những ai đang sở hữu GMC Hummer EV có lẽ sẽ cảm thấy hối hận khi biết giá thay phụ tùng của mẫu xe bán tải điện này. Mới đây, một chủ xe GMC Hummer EV đã hé lộ chi phí thay đèn hậu khiến nhiều người choáng váng.



Theo chủ xe này, riêng đèn hậu bên ghế phụ lái GMC Hummer EV đã có giá lên đến 4.040 USD (khoảng 97,3 triệu đồng). Cụ thể hơn, mỗi bên đèn hậu của mẫu xe bán tải điện này có giá 3.045 USD (73,3 triệu đồng), chưa bao gồm tiền vận chuyển, lắp đặt hay những chi phí lệ thuộc khác.

Nói cách khác, nếu phải thay cả cặp đèn hậu, chủ xe GMC Hummer EV sẽ phải mất số tiền lên đến 6.090 USD (147 triệu đồng). Như vậy, chi phí thay cặp đèn hậu bằng khoảng 5% giá bán lẻ đề xuất của GMC Hummer EV. Thậm chí, cặp đèn hậu của mẫu xe bán tải này còn đắt hơn cả SUV hạng sang Cadillac Escalade 2022 với chi phí thay chỉ 1.321 USD (32 triệu đồng).



Có một số nguyên nhân khiến cặp đèn hậu GMC Hummer EV giá cao như vậy. Thứ nhất là bên trong đèn hậu của mẫu xe bán tải này có bộ vi điều khiển gắn trên chip. Chip này có nhiệm vụ điều khiển những tính năng chiếu sáng độc quyền của đèn hậu, tương tự khả năng chiếu hoạt ảnh lên mặt đường của đèn pha.

Bên cạnh đó, GMC Hummer EV vào thời điểm hiện tại vẫn là mẫu xe có số lượng khá giới hạn. Điều này đồng nghĩa với việc các phụ tùng của xe cũng đắt hơn do quy mô kinh tế.

Trong mùa hè năm nay, tập đoàn GM đã cố gắng tăng sản lượng của mẫu xe bán tải này lên hơn 12 xe/ngày. Tuy nhiên, hàng trăm chiếc GMC Hummer EV lại dồn ứ tại sân nhà máy ở bang Michigan, Mỹ, có thể là do thiếu chip bán dẫn hoặc vì một lý do nào đó. Dù sao thì cái giá 3.045 USD cho 1 bên đèn hậu ôtô vẫn bị coi là quá cao.

Tại Việt Nam, cư dân mạng cũng từng có phen xôn xao với chi phí thay đèn của mẫu xe phổ thông Nissan Almera. Theo đó, giá thay cụm đèn pha LED bên trái của mẫu sedan hạng B này lên đến 39,84 triệu đồng, chưa bao gồm thuế VAT. Nếu thay cả cụm đèn pha LED, chủ xe Nissan Almera sẽ phải bỏ ra số tiền gần 80 triệu đồng. Con số này tương đương với 1/5 giá xe đồng thời cao hơn các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios hay Honda City (khoảng 20 triệu đồng).



Chi phí thay đèn này khiến những người đang dùng Nissan Almera không khỏi lo lắng vì khi tham gia giao thông, va chạm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, làm đèn pha của xe bị hỏng. Trong khi đó, những người đang tìm hiểu và có ý định mua Nissan Almera chắc hẳn cũng có thêm lý do để lăn tăn hoặc "quay xe" sang lựa chọn khác.

