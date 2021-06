Chơi "xế hộp", Ronaldo vẫn kém huyền thoại bóng chày Reggie Jackson

Thú chơi xế hộp là niềm đam mê của đa số đàn ông, trong đó có các vận động viên thể thao thế giới. Từ lâu, Cristiano Ronaldo hay Floyd Mayweather được biết đến là những ngôi sao có niềm đam mê bất tận với siêu xe. Tuy nhiên, bộ sưu tập xe của Ronaldo và Mayweather vẫn chưa phải là đắt giá nhất trong giới vận động viên. Ảnh: Josca Dullaart. Zlatan Ibrahimovic - hơn 2,1 triệu USD: Là niềm tự hào của bóng đá Thụy Điển, Ibrahimovic từng được hãng Volvo tài trợ xe và anh cũng sở hữu riêng một vài mẫu xe của hãng này. Cựu tiền đạo MU có Ferrari Enzo trị giá 850.000 USD và Porsche 918 Spyder gần 1 triệu USD. Ngoài ra, garage của Ibra còn có chiếc Lamborghini Gallardo và Maserati GranTurismo. Ảnh: The Sun. Michael Jordan - 2,54 triệu USD: Michael Jordan được mệnh danh là vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử. Với khối tài sản hơn 1 tỷ USD, không lạ khi huyền thoại này cũng đổ tiền vào xe. Jordan có từ xe bình dân như Toyota Land Cruiser đến Chevrolet Corvette, Ferrari 512 TR, 599 GTB Fiorano, Porsche 911. Aston Martin, Mercedes hay Bentley cũng xuất hiện trong garage của huyền thoại bóng rổ. Ảnh: Dexerto. Lewis Hamilton - 3,3 triệu USD: Là tay đua F1 hàng đầu với thu nhập hàng triệu USD mỗi năm, Lewis Hamilton lại không quá mặn mà với xe. Bộ sưu tập của tay đua này gồm một vài mẫu xe như Pagani Zonda, Mercedes SLS AMG, Shelby GT500, 472 Cobra đời 1967. Bên cạnh đó, Hamilton còn sở hữu một số mẫu xe điện. Ảnh: The Supercar Blog. David Beckham - 5,2 triệu USD: Với khối tài sản hơn 339 triệu bảng, David Beckham là tay chơi xe có hạng. Dàn xe của huyền thoại này gồm nhiều mẫu xe xuất xứ Anh như Rolls-Royce Phantom, Ghost, Bentley Continental SuperSport, Mulsanne, Bentayga, Range Rover Evoque. Beckham còn sở hữu một số siêu xe từ Ferrari như 612 Scaglietti, 360 Spider. Các cỗ máy 2 bánh cũng là đam mê của Beckham khi anh sở hữu bộ sưu tập môtô hàng độc. Ảnh: The Sun. John Cena - hơn 7 triệu USD: Không quá ngạc nhiên khi một vận động viên đô vật yêu thích xe cơ bắp Mỹ. John Cena có bộ sưu tập lên đến 25 xe cơ bắp ở một garage tại bang Floria, Mỹ. Cena từng gặp rắc rối vì một chiếc xe cơ bắp Mỹ. Năm 2018, đô vật này bị Ford kiện vì bán lại chiếc Ford GT chỉ sau một tháng sử dụng. Khách hàng mua mẫu xe thể thao này phải ký điều khoản không được bán lại trong ít nhất 2 năm. Ảnh: Wheels. Samuel Eto'o - 7,8 triệu USD: Từng có thời điểm, Eto'o là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Do đó, tiền đạo Cameroon không ngại chi ra hàng triệu USD cho các mẫu xe hàng hiếm. Nổi bật nhất là Maybach 57S Xenatec Coupe (1 triệu USD), Bugatti Veyron (2 triệu USD), Aston Martin One-77 (1,5 triệu USD), Porsche Gambella Mirage (1,3 triệu USD) và Ferrari 458 độ Mansory. Ảnh: The Sun. Cristiano Ronaldo - 22,5 triệu USD: Khi nhắc đến bóng đá và siêu xe, không thể không nhắc đến Cristiano Ronaldo. Bộ sưu tập của siêu sao này trải dài từ Mercedes đến Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, McLaren MP4-12C, Ferrari 599 GTB Fiorano, F430, 599 GTO, F12tdf. Ảnh: Motor1. Siêu xe bản giới hạn là thứ không thể thiếu với người đam mê xe như Ronaldo. Cầu thủ này sở hữu loạt Bugatti gồm Veyron, Chiron và siêu phẩm 10 triệu USD Centodieci. Cách đây không lâu, Ronaldo vừa mua chiếc Ferrari Monza SP2 có giá gần 2 triệu USD. Ảnh: Motor1. Floyd Mayweather - hơn 30 triệu USD: Trước khi Ronaldo nổi tiếng với thú chơi xe, Floyd Mayweather đã có bộ sưu tập xe thuộc hàng khủng nhất trong giới vận động viên. Tay đấm này phải chia xe theo màu để cất giữ. Bộ sưu tập xe màu trắng được bảo quản tại Miami trong khi dàn xe đen ở Las Vegas. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche có số lượng nhiều nhất trong bộ sưu tập của Mayweather. Vận động viên này có ít nhất 4 chiếc Bugatti Veyron và siêu phẩm hàng độc Koenigsegg Trevita. Ảnh: Art of Gears.Huyền thoại bóng chày Reggie Jackson - hơn 70 triệu USD: Bộ sưu tập xe của Ronaldo và Mayweather cộng lại vẫn chưa bằng giá trị dàn xe của Reggie Jackson. Không nhiều người biết đến dàn xe của huyền thoại bóng chày vì ông chỉ sưu tầm xe cổ. Jackson từng sở hữu hơn 100 xe cổ nhưng một vụ hỏa hoạn năm 2013 đã thiêu rụi 35 chiếc, trị giá hơn 3 triệu USD. Chevrolet là thương hiệu chiếm đa số trong bộ sưu tập của ông với khoảng 50 chiếc. Đắt nhất trong bộ sưu tập của Jackson là chiếc Ferrari 275 GTB/4, có giá khoảng 28 triệu USD. Ảnh: Ảnh: Robb Report. Video: Xem bộ sưu tập siêu xe của Cristiano Ronaldo.

