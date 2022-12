Choáng ngợp trước khả năng Drift của Bugatti Chiron Pur Sport triệu đô

Là một trong những siêu xe nhanh nhất Thế Giới, Bugatti Chiron Pur Sport mới là biến thể được chế tạo để tập trung vào đường đua của Chiron. Ra mắt vào năm 2020 xe vẫn sở hữu khối động cơ W16 8.0 lít tăng áp kép sản sinh công suất 1.479 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm giống như trên Chiron thông thường, nhưng thiết lập khung gầm và khí động học đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với đường đua, cụ thể là xe nhẹ và có nhiều lực ép xuống mặt đường hơn. Màn thể hiện khả năng Drift của Bugatti Chiron Pur Sport càng được chú ý bởi biến thể Pur Sport sử dụng lốp Michelin Pilot Sport Cup 2R đắt giá được tạo riêng cho mẫu xe này. Tất nhiên màn drift xe này sẽ rất tốn kém. Bắt đầu với cảnh chiếc Bugatti Chiron Pur Sport đang dừng giữa đường đua rộng lớn và không có bất kỳ một chướng ngại vật nào, chiếc xe sau đó đã tăng tốc cực nhanh lên tốc độ cao và bắt đầu đánh lái. Lập tức xe đã quay ngang, khói trắng bay ra từ lốp cực ấn tượng và vẽ thành chữ C hoàn hảo khi nhìn từ trên cao. Thực tế, chữ C là một lối thiết kế được Bugatti áp dụng trên các mẫu Chiron, nếu để ý mọi người sẽ dễ dàng thấy được dạng chữ C xuất hiện ở rất nhiều các vị trí như trong cabin, cửa hút gió bên hông và cả phần lưới tản nhiệt phía trước xe. Chiếc siêu xe được điều khiển bởi Sven Bohnhorst, trưởng nhóm phát triển Bugatti và kỹ sư khung gầm, người đã tạo ra thiết kế của Chiron. Sau buổi drift, người điều khiển còn cho biết “Khả năng kiểm soát hệ dẫn động bốn bánh của Chiron Pur Sport là rất xuất sắc”. Video “Drifting The C” được chia sẻ khi quá trình sản xuất của Chiron Pur Sport đã đi được nửa chặng đường, với 30 trong số 60 chiếc đã được bàn giao đến tay khách hàng. Hiện tại, Bugatti đã chế tạo được 400 trong tổng 500 chiếc Chiron và các kỹ sư của hãng xe nước Pháp cũng đã sẵn sàng cho một mẫu xe mới của Bugatti. Video: Choáng ngợp trước khả năng Drift của Bugatti Chiron Pur Sport.

