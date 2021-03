Chinook Summit, "nhà di động" nhỏ gọn từ Mercedes-Benz Sprinter

Thương hiệu ôtô Chinook là một cái tên không thể thiếu khi nói đến ngành công nghiệp xe RV. Công ty này đã ra mắt lần đầu với tên Mair & Son, Inc trong năm 1938, nhưng các mẫu xe nổi tiếng nhất của họ là từ những năm 1990 và 2000. Các mẫu xe đó nổi danh nhờ vết tiếp xúc giữa các bánh xe nhỏ, thân vỏ bằng sợi thủy tinh một mảnh, và bố cục mặt sàn nhiều trang bị với một cửa vào phía sau. Thật không may, công ty đó đã không sống sót qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, từ đống tro tàn, một Chinook mới mẻ đã trỗi dậy với những chủ sở hữu mới, những người đã âm thầm xây dựng lại thương hiệu cùng với các dịch vụ khác trên thị trường RV như xe moóc cắm trại. Giờ đây, Chinook đã sẵn sàng cạnh tranh trở lại trong phân khúc đã khiến họ nổi tiếng bằng sản phẩm mới có tên nhà di động Summit.Chinook Summit 2021 mới, với kích thước nhỏ gọn và một cửa vào phía sau, rõ ràng có lấy cảm hứng từ những mẫu RV nổi tiếng trước kia của công ty. Chế tạo dựa trên khung gầm Mercedes-Benz Sprinter, kích thước của nó cho phép người dùng lập cửa hàng tại những không gian giới hạn như trên đường phố đô thị hoặc cạnh dòng suối bên sườn núi. Nó có thể không tiện nghi bằng một chiếc xe cắm trại kiểu overlander, nhưng thế không có nghĩa là nó tồi tệ. Với chiều dài khoảng 7,2 mét và diện tích 18,58 mét vuông, Summit thực tế lớn hơn một chút so với những mẫu xe Chinook thời xưa, tuy nhiên nội thất vẫn đầy đủ và hoạt động tốt như thế. Một trong những điểm nổi bật nhất của nội thất là hai chiếc ghế dài đối diện nhau, và chúng có thể gập phẳng thành một chiếc giường cỡ king. Cùng với chỗ ngủ rộng rãi, phía sau của Summit có phòng tắm và vòi hoa sen riêng biệt. Chiếc xe cũng tích hợp theo bể nước sạch 113,5 lít, bể nước xám 90,8 lít, và bể nước đen 90,8 lít. Không có gì ngạc nhiên khi tình hình thế giới gần đây đã dẫn đến sự bùng nổ trên thị trường RV. Khi nhiều người cảm thấy lo ngại về ý tưởng ở trong khách sạn hoặc không gian chung, những phương tiện này đáp ứng nhu cầu đó. Sự bùng nổ này đã mở ra cánh cửa để Chinook quay trở lại với Summit, mặc dù họ sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt hơn so với thời điểm 15 năm trước. Trước mắt, Chinook chưa công bố giá cả cụ thể và thời điểm bán Summit ra thị trường, nhưng nó đúng thực là một mẫu RV nhỏ gọn mà tiện dụng phù hợp nhu cầu của không ít người. Video: Chinook Summit, "nhà di động" từ Mercedes-Benz Sprinter.

