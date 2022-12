Cả dàn xe Morgan trị giá hàng chục tỷ đồng "show hàng" tại Hà Nội

Đây là một hoạt động của đại lý Morgan chính hãng tại Việt Nam giúp cho mọi người có thể nhìn trực tiếp những mẫu xe như Plus Four và Plus Six. Trong hoạt động lần này, đã có tổng cộng 5 chiếc Morgan được trưng bày trên tuyến phố tại Hà Nội. Trong đó có 3 chiếc thuộc phiên bản Plus Four và hai chiếc còn lại thuộc phiên bản cao cấp hơn có tên Plus Six. Morgan là thương hiệu xe hơi lâu đời với phương hướng phát triển độc đáo khi đem những kiểu dáng cổ điển vào thế kỷ 21, từ đây tạo thành một bản sắc riêng của chính thương hiệu này. Những chiếc xe Morgan tại Việt Nam sẽ là một sự lựa chọn cho những khách hàng đi dạo phố, đi uống trà chiều hoặc thả dáng trên những cung đường bao biển có nắng vàng và lộng gió. Người ta cho rằng cần đặt Morgan vào những cung đường thật thơ, bởi nó sinh ra đã là một tác phẩm nghệ thuật Morgan Plus Four có kiểu dáng cổ điển và gần như không có sự thay đổi kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1950. Động cơ đặt trước, đầu xe dài, khoang cabin đặt lùi về phía sau với 2 chỗ ngồi, kính chắn gió dạng pop-up, đuôi xe ngắn và hốc bánh lộ ra ngoài. Những gì thay đổi trên mẫu Plus Four đã có hơn 70 năm tuổi đời chủ yếu tập trung vào hệ truyền động để phù hợp hơn với thời đại. Ba chiếc Morgan bản Plus Four mang trên mình ngoại thất màu xanh dương, xanh rêu và cuối cùng là màu bạc. Bộ mâm sử dụng trên Plus Four là loại bánh căm hoàn thiện chrome, từ đây đem tới một diện mạo hoài cổ cho chiếc xe thể thao Anh Quốc. Khoang nội thất của xe cũng được bọc da cao cấp toát lên vẻ sang trọng, các chi tiết khác được ốp gỗ sáng màu. Xe sử dụng khối động cơ BMW TwinPower Turbo bốn xi-lanh có dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt mức 350 Nm (hộp số sàn 6 cấp), 400 Nm (hộp số tự động 8 cấp). Morgan Plus Four cần 5,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h với hộp số sàn và 4,8 giây với hộp số tự động. Dòng xe tiếp theo là Morgan Plus Six, phần ngoại thất hai của phiên bản Plus Four và Plus Six không có quá nhiều khác biệt vì thương hiệu Morgan cho phép người dùng có thể cá nhân hóa với các tùy chọn tương đương ở cả hai mẫu xe. Sự khác biệt giữa hai phiên bản này ở ngoại thất chỉ nằm ở một số chi tiết nhỏ như hốc gió bên hông xe của Plus Four được đặt trên nắp capo, hốc gió của Plus Six lại được thiết kế nằm ở các phần viền bánh xe phía trước. Hơn nữa, phần hốc gió trên nắp capo của Plus Four có thiết kế khác biệt đôi chút so với Plus Six. Ngoài ra, sự khác biệt giữa hai phiên bản còn nằm ở chi tiết rất nhỏ chính là vị trí đặt đế biển số ở cản trước của Plus Six cao hơn vị trí đặt của Plus Four. Hai chiếc Plus Six trong đó có một chiếc thuộc phiên bản Touring. Bản Touring có thêm trang bị phần mui cứng có thể tháo rời bên cạnh phần mui vải, ở cản trước được trang bị thêm hai đèn chiếu sáng. Về cản sau, phiên bản Touring cũng được lắp đặt thêm một Baga chở đồ. Chiếc Morgan Plus Six bản Touring sở hữu lớp sơn hai tông màu xanh trắng, phần vè quanh xe được sơn màu xanh Sport Blue. Chiếc còn lại có lớp sơn màu đen mờ cùng phần mui màu đỏ. Ngoài ra, nhằm tăng diện mạo thể thao cho xe, thương hiệu cũng lắp đặt cho xe bộ mâm đa chấu có kích thước 19 inch. Phiên bản cao cấp nhất Plus Six được trang bị động cơ BMW Turbo sáu xi-lanh thẳng hàng thế hệ mới nhất. Khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất cực đại lên tới 335 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt mức 500 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc xe thể thao cổ điển tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,2 giây. Video: Xe Morgan tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022.

