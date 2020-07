Chiêm ngưỡng độc bản Rolls-Royce Cullinan Black Badge “Capella”

“Capella” hay Alpha Aurigae là tên gọi của ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Ngự Phu, và là ngôi sao sáng thứ 6 trên bầu trời đêm, đồng thời cũng là ngôi sao sáng thứ 3 ở bán cầu bắc thiên cầu sau hai sao Arcturus và Vega. Capella là một ngôi sao màu vàng rực rỡ lớn gấp 80 lần so với mặt trời, là ánh sáng dẫn đường và là nguồn cảm hứng đằng sau chiếc xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge mới có một không hai này. So với Cullinan thường, Cullinan Black Badge hàng độc này khác biệt với toàn bộ các chi tiết như viền cửa, logo, ốp hốc gió, tay nắm cửa và ốp bước chân cũng đã được chế tạo với màu đen bóng. Rolls-Royce cũng thay mới bộ mâm cho Cullinan Black Badge. Bộ mâm mới có thiết kế năm chấu dạng hoa, kích thước 22 inch và hoàn thiện với màu đen kết hợp cùng cắt kim cương bề mặt đẹp mắt. Đúng như tên gọi “Capella”, chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan độc đáo này mang trên mình màu sắc vàng tươi đầy nổi bật, kết hợp với đó chính là những chi tiết chrome trên phần ngoại thất của xe đã được chuyển sang đen của phiên bản Black Badge. Những chi tiết đặc biệt nhất, tinh túy nhất của phiên bản này đều nằm ở trong khoang nội thất được bọc chất liệu da cao cấp của Rolls-Royce. Khoang nội thất của chiếc Cullinan Capella được phối giữa 3 tông màu gồm xám trắng – xám sẫm cùng các chi tiết màu vàng nổi bật. Xen lẫn vào đó chính là họa tiết dạng tổ ong được tạo hình trên nền vải một số khu vực như chỗ để tay ở hàng ghế sau,… Trên các phần ghế ngồi cũng được trang bị các đường màu vàng đầy tinh tế. Logo đặc trưng của phiên bản Black Badge cũng được thêu bằng chỉ vàng ở phần hàng ghế phía sau. Một chi tiết không thể thiếu trên chiếc xe này chính là tùy chọn “bầu trời sao” quen thuộc được tạo thành từ 1.344 ánh đèn LED tô điểm cho trần xe bọc da màu đen. Ở phần khoang hành lý phía sau, chiếc xe được trang bị tùy chọn cao cấp với hai ghế ngồi Picnic có thể thu gọn một cách dễ dàng. Hai chiếc ghế này cũng được phối theo phong cách da hai tông màu chủ đạo của khoang nội thất chiếc xe. Cullinan được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Phantom 8. Xe có chiều dài 5.341 mm, rộng 2.164 mm, cao 1.835 mm và chiều dài cơ sở 3.295 mm. Được xây dựng trên nền tảng “Architecture of Luxury” giống với Phantom VIII, Cullinan sở hữu bộ khung bằng nhôm thay cho kim loại nhu trước cùng những công nghệ tiên tiến hàng đầu. Điển hình là hệ thống truyền động bốn bánh và hệ thống lái bốn bánh. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên của gia đình Black Badge sở hữu nền tảng thiết kế này. Khối lượng của chiếc xe lên tới 2,660kg. Về động cơ, Rolls-Royce Cullinan Black Badge sở hữu một sức mạng có phần vượt trội hơn so với dòng Cullinan cơ bản. Khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít của Cullinan có khả năng sản sinh công suất cực đại 600 mã lực, nhiều hơn 29 mã lực so với Cullinan tiêu chuẩn và mô-men xoắn cực đại đại 900 Nm. Sức mạnh này được kiểm soát và truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số Bespoke ZF 8 cấp. Giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge “Capella” hiện vẫn là một ẩn số. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Cullinan Black Badge .

“Capella” hay Alpha Aurigae là tên gọi của ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Ngự Phu, và là ngôi sao sáng thứ 6 trên bầu trời đêm, đồng thời cũng là ngôi sao sáng thứ 3 ở bán cầu bắc thiên cầu sau hai sao Arcturus và Vega. Capella là một ngôi sao màu vàng rực rỡ lớn gấp 80 lần so với mặt trời, là ánh sáng dẫn đường và là nguồn cảm hứng đằng sau chiếc xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge mới có một không hai này. So với Cullinan thường, Cullinan Black Badge hàng độc này khác biệt với toàn bộ các chi tiết như viền cửa, logo, ốp hốc gió, tay nắm cửa và ốp bước chân cũng đã được chế tạo với màu đen bóng. Rolls-Royce cũng thay mới bộ mâm cho Cullinan Black Badge. Bộ mâm mới có thiết kế năm chấu dạng hoa, kích thước 22 inch và hoàn thiện với màu đen kết hợp cùng cắt kim cương bề mặt đẹp mắt. Đúng như tên gọi “Capella”, chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan độc đáo này mang trên mình màu sắc vàng tươi đầy nổi bật, kết hợp với đó chính là những chi tiết chrome trên phần ngoại thất của xe đã được chuyển sang đen của phiên bản Black Badge. Những chi tiết đặc biệt nhất, tinh túy nhất của phiên bản này đều nằm ở trong khoang nội thất được bọc chất liệu da cao cấp của Rolls-Royce. Khoang nội thất của chiếc Cullinan Capella được phối giữa 3 tông màu gồm xám trắng – xám sẫm cùng các chi tiết màu vàng nổi bật. Xen lẫn vào đó chính là họa tiết dạng tổ ong được tạo hình trên nền vải một số khu vực như chỗ để tay ở hàng ghế sau,… Trên các phần ghế ngồi cũng được trang bị các đường màu vàng đầy tinh tế. Logo đặc trưng của phiên bản Black Badge cũng được thêu bằng chỉ vàng ở phần hàng ghế phía sau. Một chi tiết không thể thiếu trên chiếc xe này chính là tùy chọn “bầu trời sao” quen thuộc được tạo thành từ 1.344 ánh đèn LED tô điểm cho trần xe bọc da màu đen. Ở phần khoang hành lý phía sau, chiếc xe được trang bị tùy chọn cao cấp với hai ghế ngồi Picnic có thể thu gọn một cách dễ dàng. Hai chiếc ghế này cũng được phối theo phong cách da hai tông màu chủ đạo của khoang nội thất chiếc xe. Cullinan được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Phantom 8. Xe có chiều dài 5.341 mm, rộng 2.164 mm, cao 1.835 mm và chiều dài cơ sở 3.295 mm. Được xây dựng trên nền tảng “Architecture of Luxury” giống với Phantom VIII, Cullinan sở hữu bộ khung bằng nhôm thay cho kim loại nhu trước cùng những công nghệ tiên tiến hàng đầu. Điển hình là hệ thống truyền động bốn bánh và hệ thống lái bốn bánh. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên của gia đình Black Badge sở hữu nền tảng thiết kế này. Khối lượng của chiếc xe lên tới 2,660kg. Về động cơ, Rolls-Royce Cullinan Black Badge sở hữu một sức mạng có phần vượt trội hơn so với dòng Cullinan cơ bản. Khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít của Cullinan có khả năng sản sinh công suất cực đại 600 mã lực, nhiều hơn 29 mã lực so với Cullinan tiêu chuẩn và mô-men xoắn cực đại đại 900 Nm. Sức mạnh này được kiểm soát và truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số Bespoke ZF 8 cấp. Giá xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge “Capella” hiện vẫn là một ẩn số. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Cullinan Black Badge .