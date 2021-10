Chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class “độ” Maybach của Hoàng Tử Gió

Vào tối ngày 5/10/2021, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tên Hoàng Đức Nhân, 29 tuổi, quê Quảng Ninh, đã tử vong trong một chung cư trên địa bàn. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người tỏ ra tiếc thương cho chàng trai có biệt danh là Hoàng Tử Gió. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của "Hoàng Tử Gió", tuy nhiên với cộng đồng mạng, nam thanh niên này đã nổi tiếng khi thu hút gần 900 nghìn lượt theo dõi cũng như là 1 trong những "giang hồ mạng" nổi tiếng cùng với những cái tên như Khá Bảnh hay Huấn Hoa Hồng. Trước khi bị phát hiện trong tư thế treo cổ ở 1 chung cư, "Hoàng Tử Gió" từng chia sẻ khá nhiều hình ảnh bên siêu xe, xe sang cùng các bóng hồng và cả những buổi họp mặt của các tay chơi tiền ảo. Đặc biệt là chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class độ Maybach. Vào đầu năm nay, "Hoàng Tử Gió" từng gây sốc khi chia sẻ thoát chết trong vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Vụ tai nạn này đã khiến chiếc xe Mercedes-Benz S-Class "độ" Maybach của Hoàng Tử Gió vỡ nát phần đầu xe, nhưng thiệt hại của chiếc xe Kia mới khiến không ít người nỗi hết da gà do phần đuôi xe biến dạng nghiêm trọng sau khi bị chiếc xe Mercedes-Benz S-Class của Hoàng Tử Gió tông mạnh từ phía sau. Ngoài chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class độ Maybach, Hoàng Tử Gió còn từng chia sẻ chụp cùng không ít siêu xe và xe siêu sang đắt tiền trong garage, nhưng đây đều là của các công ty nhập khẩu tư nhân hoặc nhóm tiền ảo của "Hoàng Tử Gió" mướn siêu xe ra bên ngoài để chụp ảnh, đăng tải trên mạng nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class sau khi gặp nạn đã được Hoàng Tử Gió mang đi sửa chữa lại. Trong vụ va chạm với xe Kia còn khiến chiếc Mercedes-Benz S-Class bung túi khí vô lăng và trước mặt người ngồi ghế phụ. Hoàng Tử Gió từng thoát chết trong vụ tai nạn trên cao tốc cùng với chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class độ Maybach Hiện thông tin Hoàng Tử Gió chết ở chung cư trong tình trạng treo cổ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Vào năm 2019, Hoàng Tử Gió từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Video: Mercedes-Benz V-Class độ lên Maybach tại Việt Nam.

Vào tối ngày 5/10/2021, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tên Hoàng Đức Nhân, 29 tuổi, quê Quảng Ninh, đã tử vong trong một chung cư trên địa bàn. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người tỏ ra tiếc thương cho chàng trai có biệt danh là Hoàng Tử Gió. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của "Hoàng Tử Gió", tuy nhiên với cộng đồng mạng, nam thanh niên này đã nổi tiếng khi thu hút gần 900 nghìn lượt theo dõi cũng như là 1 trong những "giang hồ mạng" nổi tiếng cùng với những cái tên như Khá Bảnh hay Huấn Hoa Hồng. Trước khi bị phát hiện trong tư thế treo cổ ở 1 chung cư, "Hoàng Tử Gió" từng chia sẻ khá nhiều hình ảnh bên siêu xe, xe sang cùng các bóng hồng và cả những buổi họp mặt của các tay chơi tiền ảo. Đặc biệt là chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class độ Maybach. Vào đầu năm nay, "Hoàng Tử Gió" từng gây sốc khi chia sẻ thoát chết trong vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Vụ tai nạn này đã khiến chiếc xe Mercedes-Benz S-Class "độ" Maybach của Hoàng Tử Gió vỡ nát phần đầu xe, nhưng thiệt hại của chiếc xe Kia mới khiến không ít người nỗi hết da gà do phần đuôi xe biến dạng nghiêm trọng sau khi bị chiếc xe Mercedes-Benz S-Class của Hoàng Tử Gió tông mạnh từ phía sau. Ngoài chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class độ Maybach, Hoàng Tử Gió còn từng chia sẻ chụp cùng không ít siêu xe và xe siêu sang đắt tiền trong garage, nhưng đây đều là của các công ty nhập khẩu tư nhân hoặc nhóm tiền ảo của "Hoàng Tử Gió" mướn siêu xe ra bên ngoài để chụp ảnh, đăng tải trên mạng nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class sau khi gặp nạn đã được Hoàng Tử Gió mang đi sửa chữa lại. Trong vụ va chạm với xe Kia còn khiến chiếc Mercedes-Benz S-Class bung túi khí vô lăng và trước mặt người ngồi ghế phụ. Hoàng Tử Gió từng thoát chết trong vụ tai nạn trên cao tốc cùng với chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class độ Maybach Hiện thông tin Hoàng Tử Gió chết ở chung cư trong tình trạng treo cổ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Vào năm 2019, Hoàng Tử Gió từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Video: Mercedes-Benz V-Class độ lên Maybach tại Việt Nam.