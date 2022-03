Chiếc "xe quốc dân" Toyota Vios 2022 rục rịch ra mắt Đông Nam Á

Vào hồi tháng 9 năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng sedan giá rẻ Yaris Ativ tại thị trường Thái Lan. Yaris Ativ về cơ bản chính là Toyota Vios 2022 mới ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam, Malaysia, Philippines hay Lào. Có vẻ như sau Thái Lan, sẽ đến lượt Malaysia đón nhận mẫu sedan Toyota Vios 2022 giá rẻ này. Mới đây, hãng Toyota đã tung ra đoạn video ngắn úp mở về việc chuẩn bị ra mắt Vios 2022 ở thị trường Malaysia. Sẽ không ngạc nhiên nếu Toyota Vios 2022 dành cho thị trường Malaysia được áp dụng những thay đổi trong thiết kế và trang bị giống Yaris Ativ tại Thái Lan. Theo đó, xe sẽ được bổ sung những chi tiết mới như lưới tản nhiệt trên màu đen bóng và hốc đèn sương mù cỡ lớn hơn. Bên trong hốc này còn có nẹp mạ crôm mới, bao quanh đèn sương mù trước. Ngoài ra, xe còn có cánh lướt gió bên sườn, bộ vành hợp kim 15 inch phối 2 màu, cánh gió nhỏ tích hợp trên nắp cốp và chắn bùn mới dưới cản sau. Những chi tiết còn lại của Toyota Vios 2022 không có gì khác biệt so với trước. So với ngoại thất, nội thất của Toyota Vios 2022 thậm chí còn thay đổi ít hơn. Xe chỉ có thêm vô lăng bọc da mềm mại hơn và được trang trí bằng chỉ màu xám. Trang bị an toàn của Toyota Vios 2022 ở thị trường Malaysia có lẽ sẽ không được làm mới. Nguyên nhân là do ngay từ phiên bản nâng cấp ra mắt vào tháng 12/2020, mẫu sedan cỡ B này đã có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Gói này trên Toyota Vios tại Malaysia bao gồm những tính năng như ngăn va chạm sớm (phanh khẩn cấp tự động), cảnh báo chệch làn đường, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Động cơ của Toyota Vios 2022 ở thị trường Malaysia dự kiến cũng giữ nguyên là máy xăng 4 xi-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1.5L với công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt cụ thể và giá xe Toyota Vios 2022 tại thị trường Malaysia. Theo tin đồn, Toyota Vios thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 8 năm nay trong sự kiện diễn ra tại Thái Lan. Mẫu sedan cỡ B này được đồn là dùng cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) và hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng hơn. Video: Toyota Vios 2022 sắp về Việt Nam có gì hay?

