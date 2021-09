Chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 "siêu sang" này chỉ 4,9 tỷ ở Nghệ An

Cơn sốt dòng xe SUV siêu sang tại Việt Nam đã bắt đầu nhộn nhịp cách đây hơn 5 năm khi Bentley Bentayga được mang về nước, ngoài ra, những năm trở lại đây là sự xuất hiện của Rolls-Royce Cullinan hay đối thủ của Bentley Bentayga V8 là Mercedes-Maybach GLS 600 hạng sang đã nhanh chóng được các công ty nhập khẩu tư nhân mang về dải đất hình chữ S phục vụ các đại gia Việt. Hiện tại, số lượng xe SUV Mercedes-Maybach GLS 600 tại Việt Nam ước tính trên 35 chiếc và con số này sẽ không dừng lại khi các đại lý Mercedes-Benz cũng đã vào cuộc để bán xe Mercedes-Maybach GLS 600 chính hãng cho các "thượng đế". Tấm bảng Maybach GLS 600 cùng ngoại hình "chuẩn" Maybach và cả phía sau là phông nền đại lý Mercedes-Benz lớn nhất Nghệ An khiến không ít người nhầm đây là 1 chiếc SUV siêu sang đầu bảng của Mercedes-Benz Thông tin mới đây được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, hình ảnh 1 chiếc xe Mercedes-Benz có ngoại hình của Maybach GLS 600 xuất hiện trong một đại lý Mercedes-Benz chính hãng ở Nghệ An đã thu hút không ít sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Nhiều người đã tin rằng đây là 1 chiếc xe Mercedes-Maybach GLS 600 chính hãng mới về nước và thú vị hơn là xe sở hữu màu sơn quá độc Nếu bạn đã từng nhìn thấy dòng xe SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 lăn bánh tại Việt Nam sẽ thấy màu sơn quen thuộc là 2/3 xe được sơn đen bóng và 1/3 còn lại hoàn thành màu đỏ bầm. Trong khi đó, chiếc xe mới xuất hiện ở Nghệ An lại có ngoại thất màu đỏ tươi làm bộ áo chính và màu đen ở nửa thân trên là điểm nhấn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đây là 1 chiếc xe Mercedes-Maybach GLS 600 đã qua bàn tay của các thợ độ. Nguyên bản xe là Mercedes-Benz GLS 450 4Matic nhưng đã được đại lý Mercedes-Benz Nghệ An thay đổi lại ngoại thất để trở thành 1 chiếc SUV siêu sang đầu bảng vạn người mê của hãng xe đến từ Đức. Có lẽ chính vì sự nổi tiếng của Mercedes-Maybach GLS 600 mà khiến không ít khách hàng sử dụng dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4Matic quyết tâm làm mới ngoại hình để hợp thời trang, thậm chí là sự đẳng cấp khi sở hữu Mercedes-Benz GLS 450 4Matic có ngoại hình của Mercedes-Maybach GLS 600. Hiện chưa rõ chi phí để Mercedes-Benz GLS 450 độ Mercedes-Maybach GLS 600 hoàn hảo của đại lý Mercedes-Benz thực hiện hết bao nhiêu tiền, nhưng nhiều người đã cho rằng mình bị hố và không phân biệt được đây là 1 chiếc xe Mercedes-Maybach GLS 600 "giả cầy". Được biết, dòng xe Mercedes-Maybach GLS 600 có giá bán chính hãng tại Việt Nam là 11,5 tỷ đồng chưa bao gồm các tùy chọn đi kèm, trong khi đó, khách hàng mua xe Mercedes-Benz GLS 450 chỉ phải bỏ ra số tiền 4,99 tỷ đồng. Khách hàng chi ra số tiền hàng chục tỷ đồng để sở hữu Mercedes-Maybach GLS 600 không chỉ có ngoại hình xe khác biệt so với Mercedes-Benz GLS 450 mà còn ở trang bị trong khoang lái rất đẳng cấp và quý tộc mà không có chủ xe nào sở hữu bản tiêu chuẩn có thể độ được. Ngoài ra, sức mạnh của dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC và Mercedes-Maybach GLS 600 cũng có sự khác biệt rất lớn. Trong đó, phiên bản Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC sở hữu khối động cơ I6 hoàn toàn mới, dung tích 3.0 lít có công suất chỉ 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Hai thông số này trên phiên bản Mercedes-Maybach GLS 600 là 558 mã lực và 770 Nm. Kết hợp cùng với đó là hệ thống mild-hybrid EQ Boost với động cơ điện 48V có khả năng hỗ trợ tức thời 22 mã lực và 250 Nm. Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 6,2 giây, con số này trên SUV siêu sang là 4,9 giây. Tốc độ tối đa của Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC chỉ 246 km/h. Video: Bản độ Mercedes-Maybach GLS 600 hạng sang ở Sài Gòn.

