Chiếc Hummer H1 "khổng lồ" nhất thế giới - cao 6,4 mét, dài 14 mét

Những chiếc xe tải to lớn đang là một xu hướng thịnh hành ngày nay, nhưng hầu hết chúng chỉ là phiên bản “tập gym” của xe bán tải và xe SUV thông thường. Trong khi một bộ kit nâng có thể tương đối khó lắp đặt, nhưng nó chỉ là “trò trẻ con” so với việc chế tạo một bản sao Hummer H1 siêu to khổng lồ có kích thước lớn hơn gấp ba lần so với xe thật này. Chúng ta đang nói đến một chiếc xe SUV địa hình Hummer H1 khổng lồ nhất thế giới, nó được một người đàn ông rất giàu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tạo lên. Chiếc xe Hummer H1 lớn nhất thế giới này đã xuất hiện trên đường phố UAE trong tuần vừa qua khi đang được lái tới Bảo tàng Lịch sử Xe Off-road tại thành phố Sharjah, UAE. Bảo tàng này thuộc sở hữu của Hamad bin Hamdan Al Nahyan, một tỷ phú thành viên của gia đình hoàng gia Emirati và là người giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về bộ sưu tập xe 4x4 lớn nhất hành tinh — 718 chiếc xe tải (và xe kiểu xe tải). Ông ấy còn được gọi là Rainbow Sheikh, và thực tế thì đây không phải là chiếc xe khổng lồ đầu tiên của vị tỷ phú này. Ông ta còn có một chiếc Jeep Willys khổng lồ đỗ bên ngoài một bảo tàng khác cũng do mình sở hữu, Bảo tàng Ô tô Quốc gia Emirates ở Abu Dhabi. Tài khoản instagram của Sheikh đã chia sẻ một vài hình ảnh và video về chiếc xe trong tuần này để cho thấy quy mô tầm cỡ của dự án, cũng như sự chú ý phi thường đến từng chi tiết của nó. Cao khoảng 6,4 mét, dài khoảng 14 mét và rộng gần 6,1 mét, chiếc Hummer H1 này chẳng khác gì một con “khủng long” thực thụ trên đường phố công cộng. Nó cũng được cho là có trang bị tới 4 động cơ diesel riêng lẻ, một cho mỗi bánh xe. Cabin của chiếc Hummer đồ sộ được hoàn thiện giống như nội thất của một ngôi nhà, và nó đủ cao để đứng thẳng người bên trong. Có vẻ như nó được điều khiển từ tầng thấp hơn, nơi lắp đặt động cơ và các thành phần cơ khí khác, hoặc từ chỗ xa phía sau của tầng trên. Bên cạnh đó, một hình ảnh chụp nội thất còn cho thấy một bồn rửa và một toilet ở tầng dưới. Những chi tiết về hiệu suất vận hành, những bộ phận máy móc trọng yếu, và chi tiết chế tạo nên chiếc Hummer H1 độc nhất vô nhị này đều không được tiết lộ rõ ràng. Nhưng từ những hình ảnh ở đây, chúng ta có thể giả định là nó sẽ có các hệ thống dẫn động đặc biệt, và chi phí chế tạo cao ngất ngưởng. Video: Xem cận cảnh chiếc Hummer H1 "khổng lồ" nhất thế giới.

