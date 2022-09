Chiếc Honda Civic Type R 2023 mạnh nhất lịch sử với 315 mã lực

Theo đó, Honda Civic Type R 2023 mới vẫn sử dụng động cơ K20C1 4 xi-lanh 2 lít tăng áp, nhưng được tinh chỉnh nhằm tạo thêm sức mạnh. Cụ thể, khối động cơ trên Civic Type R 2023 đạt mức công suất 315 mã lực tại 6.500 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại đạt 420 Nm, mạnh hơn 9 mã lực so với thế hệ tiền nhiệm. Mẫu Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 ra mắt dựa trên mẫu Civic thế hệ thứ 11. Sau 25 năm, thế hệ thứ 6 vẫn bám sát khuôn mẫu được thiết lập từ thế hệ trước, xe vẫn mang kiểu dáng hatchback thay vì sedan. Ngoại thất của Honda Civic Type R được nâng cấp nhẹ, tổng thể xe dài, rộng và thấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Ở thế hệ mới, xe có kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh lịch hơn hẳn, khi mà hãng ô tô Nhật Bản không còn chú trọng vào các thiết kế hầm hố và cá tính. Điều này được thể hiện rõ nét nhất ở mặt ca-lăng của Honda Civic Type R 2023. Lưới tản nhiệt Civic Type R mới được thiết kế với các khe gió nhỏ, hốc gió 2 bên là kiểu dọc, mảnh mai. Nắp ca-pô có khe gió thanh mảnh hơn, đồng thời các thanh nẹp cũng được tiết chế lại. Khu vực phía sau nổi bật với cánh lướt gió cỡ lớn và bộ ba ống xả thể thao. Civic Type R mới được trang bị mâm xe kích cỡ 19 inch, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4S cỡ 265/30 R19 và phanh Brembo 4 piston. Di chuyển vào bên trong, nội thất tông đỏ - đen chính là đặc trưng của Honda Civic Type R, thế hệ mới tiếp tục kế thừa truyền thống này. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích cỡ 9 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Hộp số sàn 6 cấp tương tự thế hệ trước, kết hợp tính năng Rev Matching với khả năng điều chỉnh vòng tua máy khi sang số. Về trang bị an toàn, Honda Civic Type R 2023 sở hữu một danh sách dài các tính năng hỗ trợ người lái tân tiến nhất: Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo chệch làn đường, Phanh khẩn cấp tự động, Hỗ trợ giữ làn đường, Giám sát điểm mù và Kiểm soát hành trình thích ứng… Mức giá xe Honda Civic Type R 2023 vẫn được nhà sản xuất giữ kín cho đến khi xe có mặt tại các đại lý ở Mỹ, dự kiến vào cuối mùa thu năm nay. Video: Honda Civic Type R 2023 mạnh nhất lịch sử với 315 mã lực.

