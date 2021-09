Chiếc Emilia GT Veloce cổ điển gắn động cơ Ferrari gần 12 tỷ đồng

Hãng độ Emilia Auto của Đức vừa cho ra mắt mẫu xe mang phong cách cổ điển, kết hợp cùng động cơ đời mới giàu sức mạnh, có tên Emilia GT Veloce 2 cửa. Mẫu xe này được sản xuất giới hạn 22 chiếc trên toàn thế giới, giá bán gần 500.000 USD (hơn 11 tỷ đồng). Động cơ tăng áp kép V6 2.9L do Ferrari sản xuất được đánh giá là một trong những động cơ hiệu suất tốt nhất. Trong khi đó kiểu dáng của những dòng xe Alfa Romeo cổ điển được xem là biểu tượng của nét thiết kế Italy. Hãng Emilia Auto đã kết hợp 2 yếu tố này lên mẫu xe của mình. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Emilia Auto và VELA Performance. Mẫu xe này có ngoại hình lấy từ mẫu xế cổ Alfa Romeo Giulia GT đời 1960. Trong khi động cơ lấy từ chiếc Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio đời mới. Để chế tạo GT Veloce, Emilia Auto đã khôi phục thân xe của chiếc Giulia GT nguyên bản, sau đó gắn trên phần khung gầm mới. Để chiếc xe trông hiện đại hơn, hãng đã làm lại phần mui, đèn pha, đèn hậu và vòm bánh xe mở rộng. Mâm xe hợp kim 19 inch. Cửa xe, nắp cốp, cánh gió và cản trước sau cũng được thay mới, làm từ vật liệu sợi carbon. Dù bảng điều khiển trung tâm không còn nguyên bản, Emilia Auto vẫn giữ lại tỷ lệ, cách bố trí và những đường cong mềm mại trong nội thất giống Giulia GT 1960. Sức mạnh của Emilia GT Veloce với động cơ Ferari tăng áp kép V6 2.9L từ chiếc Giulia Quadrifoglio, công suất 505 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động cầu sau. Để giúp phần thân cổ điển của Giulia GT chịu được sức mạnh từ động cơ mới, hãng Emilia đã nâng cấp hệ thống treo với treo độc lập xương đòn kép phía trước và liên kết đa điểm phía sau. Bốn bánh xe đều có thanh chống giảm xóc có thể điều chỉnh của KW, người dùng có thể thay đổi độ cứng mềm và hành trình giảm xóc. Hệ thống phanh của Brembo cho hiệu quả phanh tốt hơn. Với khối lượng chỉ 1.250 kg, nhẹ hơn so với Giulia Quadrifoglio, tốc độ của chiếc Emilia GT Veloce sẽ nhanh hơn. So với chiếc xe cổ Alfa Romeo Giulia GT 1960, bản độ này có những trang bị an toàn như ABS và kiểm soát độ bám đường. Những tiện nghi hiện đại như điều hòa, cửa sổ và gương chỉnh điện cùng hệ thống giải trí đa phương tiện. Emilia Auto cho biết mẫu Emilia GT Veloce sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm 2022, hiện tại xe đang trong giai đoạn sản xuất. Chỉ 22 chiếc được sản xuất giới hạn với giá 474.100 USD. Giá bán này đắt gấp nhiều lần so với Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (75.250 USD). Video: Ngắm Emilia GT Veloce cổ điển gắn động cơ Ferrari.

