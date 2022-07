Chiếc BMW Z8 cũ đắt hơn xe mới được các đại gia Việt “thèm khát”

Nếu kể đến bộ sưu tập xe BMW tại Việt Nam này, khó ai có sự đam mê và sưu tầm xe đúng chất như ông Đặng Lê Nguyên Vũ với hàng chục xe đủ phiên bản. Trong số này, dòng xe BMW Z đình đám thế giới cũng đặc biệt được đại gia ngành cà phê rất quan tâm. Dễ dàng nhận thấy ông Vũ sở hữu chiếc BMW Z3 độc nhất Việt Nam, BMW Z4 bản E85 và E86, ngoài ra rất có thể doanh nhân Tây Nguyên cũng tậu luôn 2 phiên bản Z4 còn lại là E89 và G29. Như vậy, 3 phiên bản mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn thiếu của dòng xe thể thao huyền thoại nhà BMW là Z1 được sản xuất từ năm 1989 đến 1991, BMW Z3 Coupe và cuối cùng là chiếc xe được mệnh danh trùm cuối của dòng xe BMW Z, được sản xuất từ 2000 đến 2003 đó chính là Z8 Ai có thể mang BMW Z8 về cho Qua để gần như hoàn chỉnh bộ sưu tập xe BMW Z đây, sẽ là bài toán hóc búa cho các công ty nhập khẩu tư nhân nổi tiếng nhất trong nước dù rất có thể vị doanh nhân ngành cà phê tuyên bố luôn tiền không thành là vấn đề. Lý do, Z8 đã quá tuổi để có thể nhập thẳng về Việt Nam, ra biển trắng, chỉ còn 1 phương án là theo diện thanh lý như các mẫu xe Porsche 930 đang lăn bánh nhưng thời gian chờ đợi sẽ khá lâu. Hiện tại, có khá nhiều chiếc xe thể thao BMW Z8 mui trần được rao bán nhưng với tiêu chí của ông Đặng Lê Nguyên Vũ như màu sơn yêu thích xanh quân đội, trắng hoặc bạc cùng tình trạng xe còn mới và số km chưa qua 2 vạn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số này, một đại lý xe khá nổi tiếng ở Dubai vì bày bán hàng chục xe hypercar và megacar cùng nhiều siêu xe và xe thể thao cổ hàng độc lại xuất hiện đúng một chiếc BMW Z8 đang tìm người mua, thỏa điều kiện ở trên. Ngoại thất chiếc xe thể thao mui trần BMW Z8 này có màu bạc và tình trạng được đánh giá quá hoàn hảo từ màu sơn mới, mâm hay các chi tiết khác đều được các chuyên gia của BMW chăm sóc cẩn thận. Bên trong khoang lái xe có nội thất màu đỏ, hơi nổi bật so với phong cách chơi xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Chiếc xe BMW Z8 này mới lăn bánh được 16.500 km và sẵn sàng rời khỏi showroom nếu như có khách nào đồng ý với mức giá bán 252.000 đô la, tương đương 5,8 tỷ đồng của đơn vị bán xe. Tất nhiên đây chỉ là con số của bên bán nhưng nó cũng thể hiện, giá xe BMW Z8 này tương đương hoặc cao hơn nhiều so với các siêu xe mới tinh hay xe thể thao như McLaren Artura, Porsche 911 Turbo S, Audi R8... Điểm làm nên sự thú vị của dòng xe thể thao BMW Z8 chính là việc xe được trang bị 2 mui, 1 kiểu mui cứng đồng màu ngoại thất và còn lại là mui mềm thường thấy. Đây là phong cách dân chơi mà có lẽ không có chiếc xe BMW Z thứ 2 sở hữu. Dòng xe thể thao BMW Z8 sử dụng động cơ V8, dung tích 4.9 lít, sản sinh ra công suất tối đa 395 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại vòng tua 3.800 vòng/phút. Sức mạnh của trái tim này sẽ kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp, nhờ đó, BMW Z8 dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,7 giây. Giống như hầu hết các ôtô BMW, tốc độ tối đa của Z8 được giới hạn điện tử ở 250 km/h nhưng giới thử xe từng cho hay, tốc độ tối đa của Z8 có thể lên đến 290 km/h Video: Video: Ngắm chiếc BMW Z8 đặc biệt của điệp viên 007.

Nếu kể đến bộ sưu tập xe BMW tại Việt Nam này, khó ai có sự đam mê và sưu tầm xe đúng chất như ông Đặng Lê Nguyên Vũ với hàng chục xe đủ phiên bản. Trong số này, dòng xe BMW Z đình đám thế giới cũng đặc biệt được đại gia ngành cà phê rất quan tâm. Dễ dàng nhận thấy ông Vũ sở hữu chiếc BMW Z3 độc nhất Việt Nam, BMW Z4 bản E85 và E86, ngoài ra rất có thể doanh nhân Tây Nguyên cũng tậu luôn 2 phiên bản Z4 còn lại là E89 và G29. Như vậy, 3 phiên bản mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn thiếu của dòng xe thể thao huyền thoại nhà BMW là Z1 được sản xuất từ năm 1989 đến 1991, BMW Z3 Coupe và cuối cùng là chiếc xe được mệnh danh trùm cuối của dòng xe BMW Z, được sản xuất từ 2000 đến 2003 đó chính là Z8 Ai có thể mang BMW Z8 về cho Qua để gần như hoàn chỉnh bộ sưu tập xe BMW Z đây, sẽ là bài toán hóc búa cho các công ty nhập khẩu tư nhân nổi tiếng nhất trong nước dù rất có thể vị doanh nhân ngành cà phê tuyên bố luôn tiền không thành là vấn đề. Lý do, Z8 đã quá tuổi để có thể nhập thẳng về Việt Nam, ra biển trắng, chỉ còn 1 phương án là theo diện thanh lý như các mẫu xe Porsche 930 đang lăn bánh nhưng thời gian chờ đợi sẽ khá lâu. Hiện tại, có khá nhiều chiếc xe thể thao BMW Z8 mui trần được rao bán nhưng với tiêu chí của ông Đặng Lê Nguyên Vũ như màu sơn yêu thích xanh quân đội, trắng hoặc bạc cùng tình trạng xe còn mới và số km chưa qua 2 vạn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số này, một đại lý xe khá nổi tiếng ở Dubai vì bày bán hàng chục xe hypercar và megacar cùng nhiều siêu xe và xe thể thao cổ hàng độc lại xuất hiện đúng một chiếc BMW Z8 đang tìm người mua, thỏa điều kiện ở trên. Ngoại thất chiếc xe thể thao mui trần BMW Z8 này có màu bạc và tình trạng được đánh giá quá hoàn hảo từ màu sơn mới, mâm hay các chi tiết khác đều được các chuyên gia của BMW chăm sóc cẩn thận. Bên trong khoang lái xe có nội thất màu đỏ, hơi nổi bật so với phong cách chơi xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Chiếc xe BMW Z8 này mới lăn bánh được 16.500 km và sẵn sàng rời khỏi showroom nếu như có khách nào đồng ý với mức giá bán 252.000 đô la, tương đương 5,8 tỷ đồng của đơn vị bán xe. Tất nhiên đây chỉ là con số của bên bán nhưng nó cũng thể hiện, giá xe BMW Z8 này tương đương hoặc cao hơn nhiều so với các siêu xe mới tinh hay xe thể thao như McLaren Artura, Porsche 911 Turbo S, Audi R8... Điểm làm nên sự thú vị của dòng xe thể thao BMW Z8 chính là việc xe được trang bị 2 mui, 1 kiểu mui cứng đồng màu ngoại thất và còn lại là mui mềm thường thấy. Đây là phong cách dân chơi mà có lẽ không có chiếc xe BMW Z thứ 2 sở hữu. Dòng xe thể thao BMW Z8 sử dụng động cơ V8, dung tích 4.9 lít, sản sinh ra công suất tối đa 395 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại vòng tua 3.800 vòng/phút. Sức mạnh của trái tim này sẽ kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp, nhờ đó, BMW Z8 dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,7 giây. Giống như hầu hết các ôtô BMW, tốc độ tối đa của Z8 được giới hạn điện tử ở 250 km/h nhưng giới thử xe từng cho hay, tốc độ tối đa của Z8 có thể lên đến 290 km/h Video: Video: Ngắm chiếc BMW Z8 đặc biệt của điệp viên 007.