Chiếc Alfa Romeo 159 JTS "siêu hiếm" bán chỉ 700 triệu ở Sài thành

Vào năm 2009, thương hiệu xe của Ý, Alfa Romeo bán chính hãng tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Mekong Auto, nhưng sau đó tình hình không khả quan nên ý định không thành. Vì thế các mẫu xe Alfa Romeo nhập chính hãng thời đó, đến nay trở thành hàng hiếm. Chẳng hạn giá xe Alfa Romeo Spider khi mới được nhập về chào bán 1,8 tỷ đồng, hiện đã về đội xe ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Còn chiếc Alfa Romeo Brera đang thuộc sở hữu của tay chơi xe Minh "xí muội". Và chỉ riêng chiếc xe Alfa Romeo 159 JTS hàng hiếm trong bài viết này còn đang lưu lạc trên thị trường xe cũ và rao bán, chờ chủ nhân đến rước về. Theo tìm hiểu, chiếc xe Alfa Romeo 159 JTS này đã chạy được hơn 60.000 km, ngoại thất và nội thất không thay đổi gì nhiều so với thời điểm nhận về nước, tất nhiên, da ghế đã có dấu hiệu lão hóa, nhưng vẫn con zin, chưa bọc lại. Màu sơn của xe cũng chuẩn chỉ là đen bóng, phối cùng mâm sơn đồng màu. Mức giá thách cưới dành cho chiếc xe Alfa Romeo 159 JTS này hơn 700 triệu đồng, bằng với giá bán các mẫu xe SUV hạng B như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, hay Honda HR-V. Tất nhiên, mức giá này chỉ dành cho các ai đam mê thương hiệu xe Alfa Romeo hoặc nhà sưu tập. Bởi nếu so sánh ở mức độ người dùng thì nó khá cao và cũng khá kén người dùng. Alfa Romeo 159 JTS được ra đời dưới ngòi bút của Giorgetto Giugiaro, nó chắt lọc tinh hoa thiết kế kiểu Italy và đặc tính thể thao sang trọng của thương hiệu Alfa Romeo đình đám. Chiếc xe mới mẻ, sang trọng, đường nét uyển chuyển và kích thước mở rộng hơn thế hệ đàn em 156 với chiều dài 4.660 mm, rộng 1.828 mm, cao 1.417 mm. Lưới tản nhiệt của xe hình chữ V cá biệt của nhà Alfa Romeo, cộng với cụm đèn pha với 3 bóng đèn tròn xếp thành hàng ngang, rất cá tính. Chưa dừng lại đó, xe còn có thêm đèn sương mù dạng tròn. Tính tổng phần đầu, có 8 đèn chia đều 2 bên. Đằng sau với cụm đèn hậu đơn giản, ống xả tròn lòi ra khỏi cản sau. Nội thất Alfa Romeo 159 JTS được trang bị nhiều tính năng đáng chú ý như ghế ngồi và vô lăng bọc da, CD/Radio 8 loa, kiểm soát hành trình… đi kèm với hệ thống chống bó cứng phanh ABS/EBD, kiểm soát lực kéo (Traction Control System), cân bằng điện tử (VSC). Alfa Romeo 159 JTS có các hệ thống an toàn ABS, EBD, ASR... cùng 9 túi khí. Alfa 159 còn thay đổi gần khung gầm với hệ thống treo trước và sau độc lập, với lò xo cuộn và thanh ổn định kép. Điểm thú vị của xe Alfa Romeo 159 JTS là sử dụng hộp số 6 cấp Selespeed hoặc bán tự động. Chiếc xe Alfa Romeo 159 JTS đang rao bán trên sàn xe cũ tại TP HCM này sử dụng động cơ 2.2 JTS, phun xăng điện tử cam đôi với dung tích xi-lanh 2.2 lít, công suất tối đa là 185 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 230 Nm tại vòng tua 4.500 vòng/phút. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát đến 100 km/h trong vòng 9,4 giây. Tại thời điểm nhập về nước, giá xe Alfa Romeo 159 JTS chào bán hơn 2,1 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết xe thể thao Alfa Romeo 159 JTS.

