Chi tiết xe ga Yamaha Limi 2020 gần 56 triệu đồng

Yamaha Đài Loan vừa giới thiệu mẫu xe ga Yamaha Limi 2020 hoàn toàn mới. Limi 2020 nhận được khá nhiều nâng cấp so với phiên bản hiện hành. Về tổng thể, Yamaha Limi 2020 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.725 x 715 x 1.000 mm, chiều dài trục cơ sở 1.205 mm. Khối lượng khô của Limi 2020 chỉ đạt mức 97 kg, khá nhẹ so với các mẫu xe 125 cc khác trên thị trường. Phần đầu xe có thiết kế hiện đại với công nghệ LED, chạy dọc 2 bên xe là dãy đèn chiếu sáng ban ngày DRL cùng đèn báo rẽ ở phía dưới. Nhìn chung, đầu xe của Limi 2020 khá trống trải và không có các đường nét tạo điểm nhấn. Ghi đông trên Limi thế hệ mới được gắn thêm tấm kính chắn gió tối màu giúp tăng thêm tính nổi bật. Khá đáng tiếc khi Yamaha Đài Loan không trang bị cho Limi 2020 khóa thông minh, xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ truyền thống. Phía bên phải được trang bị hộc chứa đồ khá sâu có thể để vừa một bình nước, ngoài ra còn có thêm một cổng sạc USB. Yên xe của Limi 2020 có chiều cao chỉ 755 mm, mức chiều cao yên thấp cùng bộ mâm kích thước 10 inch giúp cho những người có chiều cao khoảng 1,5 m cũng có thể điều khiển xe dễ dàng. Yamaha trang bị cho Limi thế hệ động cơ Blue Core 125 cc, công suất và mô-men xoắn của xe không được công bố. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Limi 2020 là 1,7 lít/100 km.Giá xe Yamaha Limi 2020 hiện được bán rav là 2.400 USD (tương đương 55,7 triệu đồng). Nếu được nhập về Việt Nam, mẫu xe này sẽ tạo được sự khác biệt so với những mẫu xe ga hiện tại của Yamaha vốn khá thiếu điểm nhấn và khó cạnh tranh với xe Honda. Video: Chi tiết xe ga Yamaha Limi 2020 hoàn toàn mới.

