Chi tiết Triumph Speed Triple 1200 RR giá 659 triệu tại Việt Nam

Vào tháng 9/2021, Hãng xe môtô Anh quốc bất ngờ ra mắt mẫu Triumph Speed Triple 1200 RR mới được phát triển dựa trên nền tảng mẫu naked-bike mạnh nhất, tuy nhiên xe được bổ sung thêm hệ thống treo điện tử và dàn áo đặc biệt mang phong cách Cafe Racer cổ điển. Mới đây, nhà phân phối chính hãng xe môtô Triumph tại Việt Nam đã đưa mẫu xe Speed Triple 1200 RR này về phân phối trong nước. Chiếc Triumph Speed Triple 1200 RR tại Việt Nam được phát triển từ "đàn anh" Speed Triple 1200RS với động cơ được giữ nguyên. Như vậy, xe vẫn trang bị cỗ máy 3 xylanh, dung tích 1.160cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 176 mã lực tại tua máy 10.750 vòng/phút vàm mômen xoắn cực đại 125 Nm tại tua máy 9.000 vòng/phút. Ngoài sử dụng chung động cơ, chiếc Speed Triple 1200 RR còn thừa hưởng khung sườn, và bình xăng của bản RS, nhưng sự giống nhau chỉ dừng lại ở đó. Điểm khác biệt đáng chú ý và đáng giá nhất của Triumph Speed Triple 1200 RR so với bản RS bắt đầu bằng hệ thống treo điện tử Ohlins Smart EC 2.0 cao cấp nhất hiện nay. Hệ thống treo này đang được sử dụng trên nhiều mẫu sport bike hàng đầu, nhưng đã được hiệu chỉnh lại, mang đến khả năng tùy biến cao để phù hợp với một mẫu xe có tư thế lái độc đáo, vừa có nét Cafe Racer tân cổ điển, nhưng pha chút thể thao của dòng sportbike hiện đại thường thấy trên đường đua chuyên nghiệp. Trang bị đặc biệt tiếp theo trên Speed Triple 1200 RR là bảng đồng hồ màu TFT tích hợp kết nối Bluetooth, nơi đây hiển thị nhiều thông tin về vận hành như các chế độ lái, hệ thống hỗ trợ điện tử và các thông số khác. Nổi bật trên đầu xe là đầu đèn pha hình tròn với dải đèn LED định vị thiết kế độc quyền, bao quanh là dàn áo quây phong cách Cafe Racer đẹp mắt, tạo cho xe ngoại hình không thể nhầm lẫn. Ngoài ra, một số chi tiết ốp bên thân xe và chắn bùn xe được làm bằng sợi carbon cũng tạo điểm nhấn cao cấp cho toàn bộ xe. Với phong cách này, hiển nhiên Triumh Speed Triple 1200 RR cũng sẽ có tư thế lại riêng biệt với tay lái clip-on được bố trí thấp hơn 135mm và đổ vềp hía trước 50mm so với tay lái của Speed Triple 1200 RS. Để hoàn thiện tư thế ngồi chồm đặc trưng, Triumph cũng bố trí lại gác chân của xe khi chi tiết này được nâng cao và lùi về phía sau khung sườn chính của xe. Sự kết hợp này khiến tư thế lái Speed Triple 1200 RR trở nên hầm hố và ra chất xe đua hơn. So với phiên bản 1200 RS, Triumph Speed Triple 1200 RR có cùng chiều cao yên 830 mm nhưng tay lái hẹp hơn, chỉ 758 mm giúp người lái có tư thế ngồi lái tốt nhất ở tốc độ cao. Trọng lượng khô của xe đạt 199 kg.Giá xe Triumph Speed Triple 1200 RR tại Việt Nam niêm yết là 659,9 triệu đồng. Xe đang được bán ra với hai tùy chọn màu gồm Đỏ Xám và Trắng Xám. Xét về tầm giá, Triumph Speed Triple 1200 RR sẽ cạnh tranh với BMW S1000 R và Aprilia Tuono V4, lần lượt có giá bán 669 và 680 triệu đồng. Video: Giới thiệu Triumph Speed Triple 1200 RR 2022 mới.

