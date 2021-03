Chi tiết Toyota Land Cruiser chống đạn, chỉ gần 6,5 tỷ đồng

Xe bọc thép chống đạn là lựa chọn của không ít yếu nhân hoặc giới nhà giàu muốn bảo vệ an toàn cho bản thân. Thông thường, những mẫu xe bọc thép chống đạn thường được phát triển dựa trên các dòng ô tô hạng sang như BMW, Mercedes-Benz hay Range Rover. Tuy nhiên, với những người thích an toàn mà lại không nổi bật trên đường phố, chiếc Toyota Land Cruiser bọc thép chống đạn dưới đây chính là lựa chọn phù hợp. Công ty chịu trách nhiệm sản xuất chiếc Toyota Land Cruiser này là Aurum Security đặt trụ sở tại Đức. Theo công ty này, chiếc SUV Toyota Land Cruiser bọc thép có khả năng bảo vệ ở mức cao nhất là VPAM VR10 và B7+. Nói cách khác, xe có thể chống được sức công phá của 15 kg thuốc nổ TNT. Ngoài ra, chiếc SUV Nhật Bản này cũng chống được cả đạn của súng trường Kalashnikov và súng bắn tỉa Dragunov. Vì lớp bọc thép bổ sung nên chiếc Toyota Land Cruiser này nặng hơn nhiều so với xe nguyên bản. Theo đó, xe sở hữu trọng lượng lên đến 4.830 kg, tương đương một chiếc xe bán tải hạng nặng Ford F-650. Như vậy so với Toyota Land Cruiser nguyên bản, chiếc xe bọc thép này nặng hơn gấp đôi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của chiếc Toyota Land Cruiser là khối động cơ xăng V8, dung tích 5.7L nguyên bản, sản sinh công suất tối đa 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Vì nặng nên chiếc xe bọc thép này chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 12 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Không chỉ chậm, chiếc Toyota Land Cruiser bọc thép chống đạn còn "uống xăng như nước lã". Khi bật điều hòa hết công suất, xe sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình lên đến 30-34 lít/100 km. Tất nhiên, giá xe Toyota Land Cruiser bọc thép chống đạn của công ty Aurum Security này không rẻ chút nào. Tại thị trường Đức, xe có giá lên đến 232.050 Euro (khoảng 6,4 tỷ đồng). Thế nhưng, nếu so với những mẫu SUV hạng sang bọc thép khác, Toyota Land Cruiser vẫn còn rẻ hơn nhiều. Hiện hãng Toyota đang phát triển thế hệ mới của dòng SUV cỡ lớn Land Cruiser với tên mã J300. Theo tin đồn, Toyota Land Cruiser 2021 sẽ chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 3 này. Không chỉ thay đổi thiết kế, Toyota Land Cruiser 2021 còn được đồn là không dùng động cơ V8, dung tích 4.6L cũ nữa. Thay vào đó là hệ truyền động hybrid với máy xăng 3.5L, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực. Hệ truyền động hybrid của mẫu SUV này có thể sẽ cho công suất tổng cộng 480 mã lực Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2021 còn có thêm một tùy chọn động cơ nữa là máy xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L lấy từ Lexus LS500h. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 415 mã lực. Cuối cùng là động cơ diesel V6, dung tích 3.3L mới. Video: Thử nghiệm Toyota Land Cruiser chống đạn của Aurum Security.

Xe bọc thép chống đạn là lựa chọn của không ít yếu nhân hoặc giới nhà giàu muốn bảo vệ an toàn cho bản thân. Thông thường, những mẫu xe bọc thép chống đạn thường được phát triển dựa trên các dòng ô tô hạng sang như BMW, Mercedes-Benz hay Range Rover. Tuy nhiên, với những người thích an toàn mà lại không nổi bật trên đường phố, chiếc Toyota Land Cruiser bọc thép chống đạn dưới đây chính là lựa chọn phù hợp. Công ty chịu trách nhiệm sản xuất chiếc Toyota Land Cruiser này là Aurum Security đặt trụ sở tại Đức. Theo công ty này, chiếc SUV Toyota Land Cruiser bọc thép có khả năng bảo vệ ở mức cao nhất là VPAM VR10 và B7+. Nói cách khác, xe có thể chống được sức công phá của 15 kg thuốc nổ TNT. Ngoài ra, chiếc SUV Nhật Bản này cũng chống được cả đạn của súng trường Kalashnikov và súng bắn tỉa Dragunov. Vì lớp bọc thép bổ sung nên chiếc Toyota Land Cruiser này nặng hơn nhiều so với xe nguyên bản. Theo đó, xe sở hữu trọng lượng lên đến 4.830 kg, tương đương một chiếc xe bán tải hạng nặng Ford F-650. Như vậy so với Toyota Land Cruiser nguyên bản, chiếc xe bọc thép này nặng hơn gấp đôi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của chiếc Toyota Land Cruiser là khối động cơ xăng V8, dung tích 5.7L nguyên bản, sản sinh công suất tối đa 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Vì nặng nên chiếc xe bọc thép này chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 12 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Không chỉ chậm, chiếc Toyota Land Cruiser bọc thép chống đạn còn "uống xăng như nước lã". Khi bật điều hòa hết công suất, xe sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình lên đến 30-34 lít/100 km. Tất nhiên, giá xe Toyota Land Cruiser bọc thép chống đạn của công ty Aurum Security này không rẻ chút nào. Tại thị trường Đức, xe có giá lên đến 232.050 Euro (khoảng 6,4 tỷ đồng). Thế nhưng, nếu so với những mẫu SUV hạng sang bọc thép khác, Toyota Land Cruiser vẫn còn rẻ hơn nhiều. Hiện hãng Toyota đang phát triển thế hệ mới của dòng SUV cỡ lớn Land Cruiser với tên mã J300. Theo tin đồn, Toyota Land Cruiser 2021 sẽ chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 3 này. Không chỉ thay đổi thiết kế, Toyota Land Cruiser 2021 còn được đồn là không dùng động cơ V8, dung tích 4.6L cũ nữa. Thay vào đó là hệ truyền động hybrid với máy xăng 3.5L, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực. Hệ truyền động hybrid của mẫu SUV này có thể sẽ cho công suất tổng cộng 480 mã lực Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2021 còn có thêm một tùy chọn động cơ nữa là máy xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L lấy từ Lexus LS500h. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 415 mã lực. Cuối cùng là động cơ diesel V6, dung tích 3.3L mới. Video: Thử nghiệm Toyota Land Cruiser chống đạn của Aurum Security.