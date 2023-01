Chi tiết Toyota Hilux GR Sport 2023 thể thao mạnh 224 mã lực

Toyota Hilux GR Sport 2023 mới vừa được trình làng tại Australia. Đây là phiên bản thể thao GR Sport thứ 4 được giới thiệu, sau Thái Lan, Nhật Bản và châu Âu. Tại mỗi thị trường, mẫu bán tải Toyota Hilux GR Sport 2023 thể thao này đều được điều chỉnh một vài điểm ở thiết kế, hiệu suất vận hành và mức giá để phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Tuy nhiên, với những trang bị và hiệu năng vận hành, Hilux GR Sport 2023 tại Australia được định vị cạnh tranh với Nissan Navara Pro-4X Warrior, thay vì Ford Ranger Raptor. Hilux GR Sport bản Australia có ngoại thất ấn tượng khi lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua đường trường Rally. Xe chỉ được phân phối với thiết kế thân xe double-cab. Tất cả những chi tiết bổ sung trên Hilux GR Sport đều được các kỹ sư của Toyota Australia kiểm tra kỹ lưỡng trong hầm gió và không làm giảm tính khí động học của xe. Tổng quan nội thất của Hilux GR Sport thế hệ thứ 8 vẫn không có quá nhiều khác biệt so với thời điểm ra mắt vào năm 2015. Biến thể GR Sport được bổ sung nội thất da, logo Gazoo Racing tại vô lăng và tựa đầu, dây đai an toàn màu đỏ, bàn đạp ga/thắng thể thao... Toyota Hilux GR Sport 2023 được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh 2.8L được tinh chỉnh lại bộ tăng áp và kim phun nhiên liệu, công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Đây là biến thể GR Sport duy nhất được nâng cấp về hiệu suất so với mức tiêu chuẩn 204 mã lực. Tuy nhiên, thông số này vẫn kém hơn Ranger Raptor, vốn mạnh 397 mã lực. Bề ngang thân xe tại cầu trước và sau được mở rộng thêm lần lượt 140 mm và 155 mm. Hệ thống treo được nâng cấp mạnh mẽ với giảm xóc monotube mới có khả năng tản nhiệt cao hơn, lò xo cứng hơn, tay đòn mới và cầu sau được gia cố... Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa phanh đục lỗ có đường kính lớn hơn. Kẹp phanh được sơn đỏ và mang logo GR Sport.Giá xe Toyota Hilux GR Sport 2023 vẫn chưa được công bố, tuy nhiên sẽ cao hơn mức 47.324 USD của phiên bản Hilux Rogue. Xe sẽ được bàn giao vào nửa sau của năm 2023. Video: Giới thiệu bán tải Toyota Hilux GR Sport 2023 mới.

