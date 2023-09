Chi tiết Toyota Corolla Cross phiên bản “dân chơi” khoảng 743 triệu đồng

Tại một số thị trường, hãng xe Nhật Bản vừa bổ sung thêm phiên bản Toyota Corolla Cross Nightshade 2024 mới. Tuy nhiên phiên bản này vẫn có phần hiền hơn so với GR Sport, nhưng vẫn không kém phần thể thao và mạnh mẽ hơn so với các phiên bản khác. Phiên bản Nightshade của Toyota Corolla Cross 2024 được xem là giải pháp tăng thêm tính thể thao, mạnh mẽ cho Corolla Cross nhưng có mức giá dễ chịu hơn so với bản GR Sport. Mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross Nightshade kỳ vọng sẽ tăng sức hút tại một số thị trường nhằm đẩy mạnh doanh số. Thực chất phiên bản Nightshade thay đổi nhiều ở phần ngoại thất với nhiều chi tiết được sơn tối màu khá ấn tượng. Các chi tiết gây chú ý trên mẫu xe SUV cỡ B này có thể kể đến như bộ mâm 18 inch, các khu vực đèn pha/ hậu, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, các viền crôm cũng được đổi màu. Hãng không công bố nội thất bên trong của xe, nhưng có thể sẽ có nhiều nét thể thao đặc trưng theo truyền thông như viền chỉ đỏ tương phản, logo huy tại một số vị trí, thảm sàn hay một số chi tiết được ốp vật liệu mang tính thể thao. Về vận hành, Toyota Corolla Cross Nightshade vẫn là động cơ hybrid khi kết hợp giữa máy xăng 2.0L cùng với mô tơ điên cho mức công suất lên tới 196 mã lực. Tùy chọn cấu hình này có phần khác so với Toyota Corolla Cross đang bán tại thị trường Việt Nam. Dù có chưa được công bố giá bán, nhưng theo truyền thống thì phiên bản Nightshade của Toyota thường có giá cao hơn bản tiêu chuẩn khoảng 1.000 đô la, như vậy có thể suy đoán giá xe Toyota Corolla Cross Nightshade 2024 quy đổi khoảng hơn 743 triệu đồng. Tại Việt Nam, đã từng có sự xuất hiện của Toyota Corolla Cross phiên bản GR Sport nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin nào mới. Hiện mẫu xe này được chào bán với mức giá từ 760 triệu đồng đến 955 triệu đồng cho 3 phiên bản 1.8G/V và 1.8HEV, Corolla Cross cũng là một trong những mẫu xe có doanh số cao nhất của hãng tại thị trường Việt. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross Nightshade Edition.

