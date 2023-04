Chi tiết Tesla Model S 2023 từ 2,69 tỷ đồng tại Trung Quốc

Tesla đã chính thức tung ra phiên bản nâng cấp của dòng ôtô điện hạng sang Model S. Đến nay, Tesla Model S 2023 mới đã được đưa đến Trung Quốc để trưng bày và giới thiệu với khách hàng. Như thông tin đã đưa trước đó, Tesla Model S 2023 không thay đổi nhiều về thiết kế so với phiên bản cũ. Mặc dù đã ra mắt từ cách đây cả một thập kỷ nhưng mẫu ôtô điện này trông vẫn hợp thời và không bị lạc hậu. Chiếc Tesla Model S 2023 chạy điện trong bài viết này sở hữu màu sơn đỏ Flame Red. Đây là màu sơn tùy chọn của xe và có giá lên đến 25.000 Nhân dân tệ (khoảng 85 triệu đồng) ở thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, xe còn có 4 màu sắc nữa là đen Pure Black, trắng Pearl White, bạc Luminescent Silver và xanh đậm Dark Blue. Trong đó, 3 màu trắng, bạc và xanh đậm đều có giá 13.000 Nhân dân tệ (khoảng 44 triệu đồng). Riêng màu đen là màu tiêu chuẩn, đi kèm miễn phí theo xe. Ở khu vực đầu xe, Tesla Model S 2023 được trang bị cụm đèn pha LED vuốt về phía sau và bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Ở giữa 2 đèn pha là nẹp màu đen bóng, tích hợp logo mạ crôm của hãng Tesla. Trên cản trước, Tesla Model S 2023 đi kèm hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù nằm ngang và khe gió ở hai góc. Thêm vào đó là cánh lướt gió trước giúp tăng tính khí động lực học cho xe. Sườn xe của Tesla Model S 2023 có thiết kế mượt mà với tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Chiếc xe được trưng bày tại Trung Quốc đi kèm tay nắm cửa màu đen bóng... ... và vành hợp kim 21 inch với thiết kế 5 chấu hình chữ "V", sơn màu xám nòng súng khỏe khoắn. Bộ vành này đi với lốp Michelin Pilot Sport 4S có kích thước 265/35 ZR21. Vành 19 inch cũng được trang bị cho mẫu ô tô điện này. Ở phiên bản Plaid, xe được bổ sung má phanh nâng cấp với khả năng tản nhiệt cao hơn. Đằng sau Tesla Model S 2023 cũng có nhiều chi tiết màu đen như vỏ đèn hậu LED, cánh gió đuôi, nẹp trên cửa cốp và một phần của cản sau. Bên trong xe, Tesla Model S 2023 tiếp tục được trang bị 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi rộng rãi. Với sự xuất hiện của trần bằng kính mới, nội thất của mẫu ô tô điện này càng trở nên thoáng đãng hơn. Theo hãng Tesla, trần bằng kính mới cho phép ánh sáng xuyên vào trong xe nhiều hơn gấp 5 lần nhưng vẫn duy trì mức độ chống tia cực tím như cũ. Đồng thời, trần bằng kính còn nhẹ hơn và giúp cải thiện khả năng xử lý vì giúp hạ thấp trọng tâm của xe. Ở phiên bản 2023, Tesla Model S có thêm tùy chọn miễn phí là vô lăng tròn thông thường. Tuy nhiên, chiếc xe được trưng bày tại Trung Quốc vẫn lắp vô lăng hình chữ nhật có tên Yoke theo cách gọi của hãng Tesla. Trên vô lăng này không có các phím chức năng mà thay bằng 2 thanh cuộn để chỉnh một số tính năng của xe, bao gồm cả xi nhan và rửa kính lái. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nằm khá cao... Ngoài ra, màn hình cảm ứng trung tâm 17 inch có thể nghiêng sang trái hoặc phải. Người dùng có thể chỉnh các tính năng của xe hoặc chơi điện tử thông qua màn hình này. Do đó, bên trong Tesla Model S 2023 không hề có các nút bấm cơ học và sẽ khiến người dùng mất thời gian để làm quen. Trên cụm điều khiển trung tâm, xe được trang bị 2 sạc điện thoại không dây, ngăn chứa đồ có nắp che và 2 hộc đựng cốc. Ghế của Tesla Model S 2023 được bọc da với viền chỉ màu tương phản, tương tự tapi cửa. Ngoài ra, xe còn có bộ bàn đạp kim loại thể thao, điều hòa tự động 3 vùng... ... và hàng ghế sau rộng rãi, đi kèm màn hình giải trí 8 inch cũng như sạc điện thoại không dây. Hành khách có thể truy cập nhiều ứng dụng giải trí như YouTube, Netflix, Disney+ hay Twitch thông qua màn hình này. Màn hình cũng cho phép hành khách chỉnh nhiệt độ điều hòa hoặc âm lượng. Hệ thống âm thanh của Tesla Model S 2023 có công suất lên đến 960W, bao gồm 22 loa và công nghệ cách âm chủ động, mang đến trải nghiệm chìm đắm như phòng thu cho hành khách. Phía sau ghế là khoang hành lý rộng rãi với thể tích 793 lít... cộng thêm ngăn chứa đồ nhỏ bên dưới nắp ca-pô. Ghế sau cũng có thể gập xuống để tăng khả năng chở đồ. Đương nhiên, Tesla Model S 2023 cũng không thể thiếu camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Autopilot. Hệ thống này cho phép xe hỗ trợ đánh lái, tăng tốc và phanh tự động. Trong khi đó, gói Enhanced Autopilot tùy chọn có giá 32.000 Nhân dân tệ (khoảng 109 triệu đồng) và con số tương ứng của gói Full Autonomous Driving Capability là 64.000 Nhân dân tệ (218 triệu đồng). Ở bản Dual Motor, Tesla Model S 2023 sở hữu 2 mô-tơ điện có công suất tối đa 670 mã lực, tăng 133 mã lực so với phiên bản cũ. Vì vậy, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,2 giây, giảm 0,6 giây so với trước, và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Đồng thời, xe sở hữu quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin là 715 km theo chu trình thử nghiệm CLTC ở Trung Quốc. Trong khi đó, Tesla Model S Plaid 2023 được trang bị 3 mô-tơ điện với tổng công suất 1.019 mã lực, tăng 235 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h giảm 0,4 giây xuống còn 2,1 giây trong khi vận tốc tối đa đạt 322 km/h. Quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin của bản Plaid là 672 km. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá xe Tesla Model S 2023 dao động từ 789.900 - 1.009.900 Nhân dân tệ (khoảng 2,69 - 3,44 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Tesla Model S 2023 thế hệ mới.

