Chi tiết SUV điện cỡ lớn Kia EV9, "đối thủ" của Hyundai SEVEN

Tại triển lãm Los Angeles Auto Show đang diễn ra tại Mỹ, Kia vừa chính thức giới thiệu xe ý tưởng EV9 Concept, xe ý tưởng về một mẫu SUV chạy điện cao cấp nhất của hãng. Theo đó, Kia Concept EV9 mới sẽ mang thiết kế SUV cỡ lớn với 3 hàng ghế, sử dụng nền tảng khung gầm E-GMP và nhiều điểm tương đồng với mẫu SEVEN Concept của Hyundai. Như đã đăng tải trước đó, mẫu xe SUV Kia EV9 chạy điện hiện vẫn đang là mẫu xe ý tưởng, vì vậy thiết kế của xe vẫn còn thiên về trưng bày rất nhiều. Vậy nên trong tương lai khi Kia tung ra bản thương mại cho mẫu EV9, thiết kế của xe sẽ trở nên thực dụng hơn. Kia EV9 Concept có kích thước tổng thể ở mức 4.930 x 2.055 x 1.790mm, chiều dài cơ sở là 3.100mm. Với kích thước này, EV9 ngắn hơn 70mm so với người anh em Kia Telluride, nhưng rộng hơn 65mm và có chiều dài cơ sở dài hơn 200mm. Thoạt nhìn, những tưởng thân xe Kia EV9 Concept khá phẳng phiu, nhưng trên thực tế thân xe có khá nhiều chi tiết gồ và đường gân nổi. Vòm bánh xe trước và sau đều có thiết kế gồ cao rất nổi bật, tạo nên cho xe vẻ cơ bắp mạnh mẽ. Về hình dáng, Kia EV9 Concept mang phong cách phiêu lưu dã ngoại, thể hiện triết lý thiết kế mới của Kia là "Opposites United". Trong khi đó thể lệ các phần thân xe lại khá tương đồng với mẫu Hyundai SEVEN Concept, bao gồm cả các chi tiết như cửa xe hay nội thất. Dù vậy, Kia vẫn thêm bớt một số chi tiết nhằm tạo nên bản sắc riêng cho mẫu SUV chạy điện cỡ lớn của mình. Điểm nhấn đáng chú ý nhất về thiết kế của Kia EV9 Concept chính là thiết kế đầu xe. Thiệu hiệu xe Hàn Quốc gọi thiết kế đầu xe là thiết kế "Mặt Hổ" trên nền kỹ thuật số. Toàn bộ phần đầu xe có cùng màu sơn với thân xe, làm nền cho hệ thống chiếu sáng LED hiện đại. Theo thiết lập, đèn xi có chế độ chiếu sáng chào mừng người lái, trong khi đó dải đèn định vị có tạo hình đặc biệt sẽ là thiết kế đặc trưng của Kia EV9 Concept. Kia còn cho biết phần hốc gió được tận dụng để lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời nhằm thu hồi một phần năng lượng điện mà EV9 Concept đã tiêu hao trong quá trình sử dụng, cụ thể bao nhiêu thì hãng xe Hàn Quốc không đề cập. Tuy nhiên Kia cho biết tấm pin này có thể được dùng làm nguồn điện dự phòng cho xe trong trường hợp không có trạm sạc điện nào ở gần khi xe sắp hết pin. Điều này đồng nghĩa rằng chiếc Kia EV9 Concept có khả năng sạc pin khi đang di chuyển dưới ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, Kia EV9 Concept còn có hiệu năng khí động học tốt nhờ trang bị ray trên mui xe có thể nâng lên hạ xuống chỉ với một nút bấm. Gương chiếu hậu của xe cũng được loại bỏ và thay thế bằng camera giám sát thế hệ mới nhất. Bước vào khoang lái, Kia EV9 Concept, gây ấn tượng với nội thất cao cấp thể hiện các đặc trưng của tự nhiên, sự dịch chuyển và sự tĩnh lặng. Cụ thể, xe sử dụng mui kính, màn hình siêu rộng kích thước 27 inch và vô lăng có thiết kế mang phong cách tương lai. Về chỗ ngồi, Kia EV9 Concept ứng dụng thiết lập 7 chỗ ngồi truyền thống khi xe đang di chuyển. Khi xe dừng và khởi động chế độ "Pause Mode", hàng ghế thứ nhất và thứ 3 sẽ quay mặt vào nhau, trong khi hàng ghế thế 2 gập lại thành bàn. Ngoài "Pause Mode", Kia EV9 Concept còn có một chế độ thiết lập khi dừng xe có tên gọi là "Enjoy Mode". Ở chế độ này, cả 3 hàng ghế sẽ xoay về phía sau, cửa cốp mở ra, cho phép người ngồi trong xe có thể ngắm nhìn cảnh ngoài xe như đang ngồi ở rạp phim. Dự kiến, phiên bản thương mại của xe SUV điện Kia EV9 Concept sẽ có thiết kế và trang bị thực dụng hơn, đồng thời Kia EV9 cũng sẽ là mẫu SUV chạy điện cao cấp nhất của thương hiệu xe Hàn Quốc. Tuy nhiên, khách hàng có thể phải đợi đến năm 2024 mới có thể mục sở thị bản thương mại của mẫu xe này. Video: Giới thiệu Kia EV9 Concept mới tại Los Angeles Auto Show 2021.

