Chi tiết Subaru Outback 2022 gần 2 tỷ đồng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mẫu xe Subaru Outback được ra mắt thị trường lần đầu vào năm 2011 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe Subaru được yêu thích nhất nhờ vào hiệu suất vận hành, khả năng lái và sự an toàn. Và hôm nay, Subaru Outback 2022 mới đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Subaru Outback là sự kết hợp của khả năng lái ưu việt ở dòng xe station wagon và tính linh hoạt của xe thể thao đa dụng SUV, đại diện hoàn hảo cho chất mạo hiểm đích thực đặc trưng của thương hiệu Subaru. Subaru Outback hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ sáu, với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị công nghệ. Mẫu SUV sở hữu kích thước dài 4.870mm, rộng 1.875mm, cao 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.745 mm và khoảng sáng gầm xe 213 mm. Khoang hành lý phía sau 522 lít và mở rộng lên 1.726 lít khi gập hàng ghế sau. Hệ thống đèn full-LED trước sau, bộ mâm hợp kim 18 inch với lốp 225/60 R18. Cốp đóng mở bằng điện. Nội thất Subaru Outback thế hệ mới có sự lột xác toàn diện. Bên trong trang bị ghế ngồi bọc da Nappa. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh 8 hướng. Hàng ghế sau gập 60:40 và có bệ tỳ tay ở giữa ghế sau với ngăn đựng cốc nước. Chìa khóa keyless entry, khởi động nút bấm. Vô-lăng bọc da có lẫy chuyển số giả lập. Màn hình trung tâm kích thước 11,6 inch có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống định vị, nhận dạng giọng nói. Xe được trang bị khối động cơ 4 xy-lanh đối đỉnh (Boxer) DOHC, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên. Cỗ máy này cho công suất cực đại 166 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 3.800 vòng/phút. Subaru Outback 2022 sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD), hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT-Lineartronic với 8 cấp số ảo và lẫy chuyển số. Xe sử dụng hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP) mới nhất với cấu trúc khung trong liền mạch toàn bộ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, là những đặc trưng nổi bật (DNA) của Subaru giúp xe có khả năng xử lý lái và độ ổn định xuất sắc. Outback còn được trang bị động cơ Boxer phun nhiên liệu trực tiếp thế hệ mới cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong 10.2 giây. Outback hoàn toàn mới là mẫu xe Subaru đầu tiên được trang bị hệ thống an toàn hỗ trợ người lái EyeSight thế hệ mới nhất (EyeSight 4.0). EyeSight là hệ thống an toàn phòng ngừa va chạm đã giành được nhiều giải thưởng của Subaru. EyeSight 4.0 được nâng cấp với nhiều tính năng cải tiến. Tính năng phanh tự động phòng tránh va chạm của EyeSight 4.0 tăng hiệu quả xử lý tình huống thường gặp tại giao lộ khi xe đang vào cua nhờ vào sự cải tiến của bộ stereo camera và góc quét rộng hơn. Hệ thống sẽ hỗ trợ người lái quan sát cả bên trái và bên phải, bao quát nhiều tình huống hơn để phòng tránh tai nạn xảy ra.Giá xe Subaru Outback 2022 hoàn toàn mới được bán với chỉ một phiên bản 2.5i-Touring EyeSight, giá đề xuất là 1,969 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Từ hôm nay đến hết ngày 31/12/2021, 25 khách hàng đầu tiên đặt hàng sẽ được nhận quà tặng là một năm bảo hiểm vật chất cho xe. Video: Ra mắt Subaru Outback 2022 hoàn toàn mới.

