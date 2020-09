Chi tiết siêu xe đạp Lamborghini hơn 400 triệu đồng

Lamborghini tiếp tục hợp tác với hãng sản xuất xe đạp Cervelo Cycles, sản phẩm lần này của 2 thương hiệu là mẫu xe đạp Cervelo R5 Automobili Lamborghini Edition. Siêu xe đạp Lamborghini phiên bản giới hạn, chỉ có 63 xe được sản xuất để kỷ niệm năm thành lập của Lamborghini - 1963. Khung xe lấy cảm hứng từ lớp sơn ngoại thất của Lamborghini Aventador SVJ. Chiếc siêu xe từng lập kỷ lục khi chạy trên đường đua Nurburgring Nordschleife vào năm 2018. Lamborghini cho biết xe đạp Cervelo R5 Automobili Lamborghini Edition được tạo ra để chinh phục những đoạn đường quanh co của dãy núi Dolomite Alps. Trang tin Ranging Bull chia sẻ tất cả phụ kiện được gắn trên Cervelo R5 đều có xuất xứ từ Italy. So với một chiếc Cervelo R5 tiêu chuẩn, Cervelo R5 Automobili Lamborghini Edition chỉ có sự khác biệt ở lớp sơn phần khung. Các trang bị nổi bật trên xe có thể kể đến như bộ vành Campagnolo Bora One kết hợp cùng lốp Vittoria Corsa Pro, cổ nối sườn và tay lái Deda Elementi, yên Fizik Aliante...Giá xe đạp Cervelo R5 Automobili Lamborghini Edition đang được bán trực tiếp tại các cửa hàng của Cervelo với mức 18.000 USD (tương đương 415,1 triệu đồng). Tại Việt Nam từng có doanh nghiệp mang mẫu xe đạp của Ferrari về bán với mức giá 295 triệu đồng. Video: Chi tiết siêu xe đạp Cervelo R5 Automobili Lamborghini Edition.

