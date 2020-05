Chi tiết siêu bán tải Ford F-150 Limited hơn 4 tỷ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, xe bán tải rất được số đông ưa chuộng bởi tính đa dụng và giá bán hấp dẫn, tuy nhiên đó là những chiếc bán tải cỡ trung có giá trị dưới 1,5 tỷ đồng. Cũng là xe bán tải, nhưng ở phân khúc cao hơn và chỉ bán ở thị trường Bắc Mỹ, các mẫu siêu bán tải Ford F-150 hay Toyota Tundra sở hữu nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi giải trí cao cấp và an toàn “đụng nóc” luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Thông thường, sau khi đóng đủ các loại thuế phí, giá trị của những chiếc bán tải cỡ lớn như Ford F-150 tại Việt Nam thường cao gấp đôi hay gấp ba lần so với mức giá lăn một chiếc bán tải cỡ trung vì thường được xếp vào dạng như xe con (pickup chở người). Chiếc Ford F-150 Limited 2020 mới nhập tư này là một ví dụ, mẫu xe này có giá bán hơn 4 tỷ đồng tại Việt Nam, số tiền đủ để sở hữu một chiếc SUV hay sedan hạng sang. Xe sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất bọc da nâu và thuộc phiên bản cao cấp. Khác với F-150 Raptor có vẻ ngoài hấm hố, hướng đến anh em chơi xe thì F-150 Limited dành cho người thích sự thanh lịch, nhẹ nhàng hơn. Chiếc Ford F-150 Limited 2020 này thuộc phiên bản nâng cấp facelift của dòng F-150 thế hệ thứ 10. So với phiên bản cũ đời (2015 - 2017), ngoại thất F-150 facelift mang thiết kế cao cấp hơn khi được hãng xe Mỹ tinh chỉnh với cụm lưới tản nhiệt mới tinh tế, trong khi tên phiên bản hiện diện nổi bật trên nắp ca-pô với hàng chữ nổi, trang bị cụm đèn pha LED tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày. Tổng thể chiếc bán tải thêm hài hoà hơn với “dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lên đến 22 inch phù hợp với dáng vóc to lớn của chiếc bán tải. Khác với phiên bản F-150 Raptor được thiết kế để tăng cường khả năng vận hành, hỗ trợ vượt địa hình off-road tối ưu. Phiên bản F-150 Limited 2020 lại được thiết kế mang đến sự thoải mái tối đa, cũng như cung cấp nhiều tiện nghi để phục vụ cho gia đình. Nội thật bọc da cao cấp, trang trí với các chi tiết mạ crôm tinh tế, các đường chỉ khâu tương phản sắc sảo. Hàng ghế có sưởi và làm mát, ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Trang bị điều hoà tự động hai vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế sau. Vô lăng đa chức năng có tích hợp hệ thống điều khiển hành trình thích ứng có hỗ trợ Stop & Go, và cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn. Hệ thống thông tin giải trí trên Ford F-150 Limited bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch “chạy” hệ điều hành SYNC 3 tích hợp camera 360 độ với nhiều màn hình chia nhỏ, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trang bị dàn âm thanh cao cấp với 10 loa thương hiệu B&O,… là những trang bị có trên mẫu Ford F-150 Limited 2020. Ford F-150 Limited đi kèm với nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, phanh ABS/EBD/BA. Hỗ trợ đổ đèo hay khởi hàng ngang dốc. Bên cạnh các tính năng an toàn cao cấp như: Cảnh báo va chạm phía trước với tính năng hát hiện người đi bộ, hệ thống phanh tự động khẩn cấp,... Khác với các mẫu bán tải cỡ trung dùng máy dầu có dung tích dưới 3.0L, những “bé bự” nhập Mỹ này sử dụng các động cơ xăng cỡ lớn V6 hoặc V8 mang dung tích từ 3.0L cho đến 5.7L (Tundra) vốn gánh rất nhiều thuế. Chính vì vậy mức giá xe Ford F-150 Limited 2020 mới tại Việt Nam được chào bán tới hơn 4 tỷ đồng. Ford F-150 Limited sử dụng động cơ Xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép công nghệ EcoBoost cho công suất tối đa 450 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 691Nm có được tại 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp (10AT SelectShift). V6 3.5L là cấu hình động cơ Tiêu Chuẩn trên phiên bản F-150 Limited cao cấp. Video: Chi tiết siêu bán tải Ford F-150 Limited 2020.

