8 giả thuyết kỳ lạ về ý nghĩa của tượng Nhân sư Ai Cập

1. Giả thuyết về niên đại lâu đời hơn. Một số nhà nghiên cứu tin rằng tượng Nhân sư có thể có niên đại lâu đời hơn nhiều so với triều đại của Pharaoh Khafre, người thường được cho là đã xây dựng nó vào khoảng năm 2500 TCN. Ảnh: Pinterest. Nhà nghiên cứu Robert Schoch đã đề xuất rằng Nhân sư có thể được xây dựng vào khoảng 10.000 TCN, dựa trên dấu vết phong hóa trên bề mặt tượng mà ông cho là do mưa lớn gây ra, ngụ ý rằng tượng có thể đã tồn tại từ thời kỳ có khí hậu ẩm ướt hơn tại Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 2. Liên kết với Atlantis. Theo giả thuyết này, Nhân sư có thể là di tích của nền văn minh Atlantis huyền thoại. Những người ủng hộ giả thuyết cho rằng nền văn minh Atlantis có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, và tượng Nhân sư có thể là minh chứng cho sự hiện diện của họ tại Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 3. Giả thuyết về cái đầu nhỏ “bất thường”. Một số nhà nghiên cứu và kỹ sư đã nhận thấy rằng tỷ lệ giữa phần đầu và phần thân của Nhân sư không cân xứng, phần đầu có vẻ quá nhỏ so với cơ thể. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng ban đầu tượng có thể mang hình dáng của một loài động vật như sư tử. Ảnh: Pinterest. Sau đó tượng được điêu khắc lại thành hình đầu người trong thời đại Pharaoh Khafre. Giả thuyết này được củng cố bởi ý tưởng rằng sư tử có thể mang ý nghĩa biểu tượng về sức mạnh và quyền lực ở thời cổ đại. Ảnh: Pinterest. 4. Tượng Nhân sư và các hành tinh. Một số nhà nghiên cứu đưa ra lý thuyết rằng tượng Nhân sư được xây dựng theo sự liên kết thiên văn. Theo Robert Bauval, Nhân sư cùng ba kim tự tháp Giza được sắp xếp theo dải sao Orion. Ảnh: Pinterest. Ông cho rằng sự liên kết này thể hiện mối liên hệ giữa Nhân sư và các thần linh của bầu trời, đặc biệt là thần Osiris, biểu tượng của sự sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 5. Giả thuyết về hầm ngầm và các phòng bí mật. Một giả thuyết phổ biến cho rằng bên dưới tượng Nhân sư có một hệ thống các hầm ngầm hoặc các phòng bí mật chứa đựng kho tàng tri thức cổ xưa, được gọi là "Hội trường của các Bản Ghi". Ảnh: Pinterest. Edgar Cayce, một nhà huyền bí học người Mỹ, dự đoán rằng bên dưới Nhân sư có một phòng bí mật lưu giữ tri thức của nền văn minh Atlantis, có khả năng tiết lộ những kiến thức huyền bí đã mất của nhân loại. Ảnh: Pinterest. 6. Liên quan đến nền văn minh ngoài Trái Đất. Một số giả thuyết tin rằng Nhân sư được xây dựng với sự trợ giúp của các nền văn minh ngoài hành tinh. Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng kỹ thuật và sự chính xác trong xây dựng Nhân sư và các kim tự tháp Giza vượt xa khả năng của con người cổ đại, và Nhân sư có thể là tác phẩm của các vị "khách từ hành tinh khác". Ảnh: Pinterest. 7. Nhân sư là "Người Canh Giữ Kiến Thức". Theo một số nhà nghiên cứu, tượng Nhân sư được xây dựng để bảo vệ những kiến thức cổ xưa và tri thức bí ẩn của người Ai Cập. Người ta cho rằng vị trí và kích thước của Nhân sư không chỉ mang ý nghĩa về quyền lực mà còn biểu tượng cho sự bảo vệ kiến thức văn hóa và tâm linh, được truyền thừa qua các triều đại. Ảnh: Pinterest. 8. Biểu tượng của thời kỳ Hoàng Kim Ai Cập. Một giả thuyết cho rằng tượng Nhân sư tượng trưng cho sự chuyển đổi thời kỳ, đánh dấu thời kỳ "Hoàng Kim" của Ai Cập khi nền văn minh này đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật, kiến trúc, và khoa học. Nhân sư có thể đã được xây dựng để ghi dấu một thời đại thịnh vượng và sự thấu hiểu sâu sắc về thế giới tâm linh. Ảnh: Pinterest. Những giả thuyết trên góp phần làm tăng thêm sự bí ẩn và quyến rũ của tượng Nhân sư, cũng như khẳng định vị thế của nó như một trong những công trình kỳ vĩ nhất của nhân loại. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, tượng Nhân sư vẫn là biểu tượng vĩnh cửu của Ai Cập cổ đại và sức mạnh tri thức vượt thời gian. Ảnh: Pinterest.

