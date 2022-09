Chi tiết “rắn độc” Dodge SRT Viper ACR độc nhất Việt Nam

Chiếc xe đua đường phố Dodge SRT Viper ACR hàng hiếm này được đưa vể nước vào khoảng tháng 4 năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại đây là chiếc Dodge Viper ACR thứ 2 tại dải đất hình chữ S, tuy nhiên đây lại là chiếc đầu tiên của thế hệ thứ 5. Chiếc còn lại là Dodge Viper SRT-10 ACR thuộc thế hệ thứ 4 và hiện đang nằm trong garage của một tay chơi xe đến từ Quảng Ninh. Đáng chú ý, chiếc Dodge SRT Viper ACR trong bài là thế hệ Viper ACR cuối cùng được sản xuất trước khi bị khai tử vào năm 2017.



Dodge SRT Viper ACR thế hệ thứ 5 đầu tiên tại dải đất hình chữ S sở hữu ngoại thất màu xanh da rắn - Snakeskin Green, kết hợp điểm nhấn sọc kẻ kép màu đen kéo dài từ nắp capo ra tới phần đuôi đậm chất xe đua. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu sơn tối màu, kích thước 19 inch phía trước và 20 inch cho bánh sau, đi cùng cùm phanh sơn đỏ nổi bật Mặc dù sở hữu ngoại hình đậm chất xe đua nhưng bên trong cabin Dodge SRT Viper ACR vẫn rất tiện nghi. Nội thất xe sử dụng chất liệu da lộn với một số chi tiết làm bằng sợi carbon nhằm giảm trọng lượng cho xe. “Rắn độc” được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 8,4 inch. Chi tiết để phân biệt giữa Viper tiêu chuẩn và phiên bản ACR chính là cánh gió đuôi siêu “khủng” và nó còn tuyệt vời hơn nữa khi xuất hiện trên Dodge SRT Viper ACR thế hệ thứ 5 này. Cánh gió này có thể tạo được lực ép cực lớn lên mặt đường khi vào cua ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, cản trước, hai vây gió đặt tại vòm bánh cũng có tác dụng tối ưu lực ép của xe. Dodge Viper là dòng xe thể thao với động cơ V10, được sản xuất bởi công ty con Dodge thuộc tập đoàn Chrysler. Tính đến nay, dòng xe Dodge Viper đã trải qua 5 thế hệ, từ năm 1992 đến năm 2017. Mặc dù thành công, nhưng Viper cũng bị khai tử do các tiêu chuẩn an toàn mới ở thị trường Mỹ, và theo đó tất cả các dòng xe bắt buộc phải được trang bị túi khí rèm bên hông. Nhưng đáng tiếc là việc lắp thêm túi khí rèm là không phù hợp với thiết kế dòng xe này. Dodge SRT Viper ACR độc nhất Việt Nam được trang bị động cơ V10, dung tích 8.4L không sử dụng tăng áp nhưng có thể cho ra công suất tối đa 645 mã lực và mô-men xoắn cực đai 813 Nm. Đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp Tremec TR6060 với tỷ số truyền động cũng như cải thiện 50% độ cứng xoắn so với Dodge Viper ACR thế hệ thứ 4. Với thông số trên, Dodge SRT Viper ACR dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong thời gian 3,4giây trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h. Ngoài ra, Dodge SRT Viper ACR còn được trang bị hệ thống treo của Bilstein, cho phép người dùng có thể lựa chọn 10 chế độ khác nhau, tùy vào nhu cầu cảm giác lái; phanh Carbon Ceramic Matrix 15 inch; má phanh trước 6 piston của Brembo; chế độ kiểm soát lực kéo thứ ba để cải thiện hiệu suất khi trời mưa… Viper ACR được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911 GT3 RS hay Lotus Exige. Mức giá xe Dodge SRT Viper ACR độc nhất Việt Nam hiện vẫn là một ẩn số. Video: Dodge SRT Viper ACR hàng độc xuất hiện tại Việt Nam.

