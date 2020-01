Chi tiết Mercedes-Benz GLE300 Diesel 2020 hơn 6 tỷ tại Hà Nội

Mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz GLE-Class 2020 mới cho khách hàng có nhiều tuỳ chọn ghế ngồi 5 hoặc 7 chỗ, động cơ xăng hoặc máy dầu nhưng dĩ nhiên không phải hàng chính hãng. Bởi Mercedes-Benz Việt Nam chỉ phân phối 1 phiên bản GLE450 4Matic với 7 chỗ ngồi và máy xăng. Mẫu xe chính hãng được ra mắt tại Triển lãm ôtô Việt Nam hồi tháng 10/2019 Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt, mới đây đại lý tư nhân Hà Nội đã nhập khẩu mẫu xe sang Mercedes-Benz GLE300 Diesel 2020 loại 5 ghế ngồi từ thị trường Đức. Đáng chú ý, chiếc xe về không chính hãng này có khá nhiều điểm khác biệt so với Mercedes-Benz GLE450 4Matic đang được bán tại nước ta. Về ngoại hình Mercedes-Benz GLE300 AMG máy dầu đầu tiên tại Việt Nam này sở hữu ngoại hình khoẻ khoắn với gói trang bị Night Package từng được áp dụng trên nhiều mẫu xe của thương hiệu này. Cụ thể, phần đầu xe Mercedes-Benz GLE300 Diesel được trang bị lưới tản nhiệt sao rơi bắt mắt và thanh ngang mạ crom kèm chi tiết bạc cùng logo to bản xuất hiện trên mẫu xe này. Hệ thống lưới tản nhiệt này khách hàng dễ dàng bắt gặp trên chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2020 vừa về nước cách đây không lâu. Phần cản trước của gói Night Package trên GLE300D dữ dằn hơn, viền mạ crom cùng 2 radar được tích hợp trong gói trang bị an toàn của mẫu SUV này. Hốc gió phía trước xe to bản kèm cảm biến góc hỗ trợ việc đỗ xe an toàn cũng là điểm đáng chú ý. Hệ thống chiếu sáng trên chiếc xe hơi Mercedes-Benz GLE300 Diesel sử dụng đèn pha Multibeam LED với 2 bóng chiếu có thể tự động điều chỉnh góc chiếu, bật/tắt tự động kèm tính năng rửa đèn. Công nghệ đèn pha Multibeam LED đã được Mercedes-Benz áp dụng trên hầu hết các dòng xe của thương hiệu này giúp hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất. Ngoài ra, hệ thống đèn LED định vị ban ngày, đèn xi-nhan và sương mù cũng được tích hợp trên Mercedes-Benz GLE300 máy dầu mới về nước. Bên phần hông, chiếc xe hơi mới Mercedes-Benz GLE300 Diesel 2020 được trang bị bộ mâm kích thước 22 inch 5 chấu kép hợp kim ấn tượng. Gương chiếu hậu của Mercedes GLE300 máy dầu tích hợp đèn xi-nhan LED có tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương và có camera lề trong gói an toàn camera 360 độ. Trong khi đó, đuôi xe Mercedes-Benz GLE300 Diesel khá đơn giản khi hầu hết các chi tiết trên dòng xe đều đã bị lược bỏ nên rất khó để người dùng có thể nhận ra đây là phiên bản nào. Cụm đèn hậu thiết kế mới sử dụng công nghệ LED là điểm nổi bật trên Mer GLE 300 và được nối liền bằng dải crom, cản sau của xe cũng được ốp crom cùng ống xả đôi giúp đuôi xe cân đối. Hơn nữa, những chi tiết quen thuộc vẫn xuất hiện trên Mercedes-Benz GLE300 2.0L Diesel như cảm biến lùi, camera lùi chỉ lộ thiên khi người dùng lùi xe hoặc bật chế độ View camera 360 độ, tính năng ẩn camera này là mới trên xe Mercedes-Benz hiện nay. Điểm đáng giá trên Mercedes-Benz GLE300 máy dầu mới về Việt Nam là nội thất cực kỳ sang trọng, sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da, ốp gỗ, da lộ, 64 màu đèn nội thất. Được biết, giá xe Mercedes-Benz GLE 300 Diesel 2020 được đại lý tư nhân chào bán là 6,4 tỷ đồng, mức giá này bạn có thể sở hữu một chiếc xe độc nhất vào thời điểm hiện tại. Video: Ra mắt Mercedes-Benz GLE-Class 2020 mới.

