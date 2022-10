Chi tiết Mercedes-Benz EQE AMG - SUV điện mạnh 687 mã lực

Như vậy, bên cạnh 3 phiên bản tiêu chuẩn thì mẫu xe chạy điện EQE SUV còn được Mercedes-Benz tung ra thêm 2 phiên bản hiệu năng cao đến từ bộ phận AMG. Cả 2 mẫu Mercedes-Benz EQE AMG 2023 mới đều sở hữu ngoại hình thể thao cùng hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn hẳn các phiên bản tiêu chuẩn. Bản thân chiếc Mercedes-Benz EQE AMG SUV chạy điện tiêu chuẩn đã sở hữu ngoại hình mang phong cách tương lai khá đặc biệt, thế nên với 2 phiên bản AMG xe chỉ được thay đổi nhẹ ở một số chi tiết để có ngoại hình thêm phần mạnh mẽ. Những điểm khác biệt có thể kể đến như mặt ca-lăng kín với nan dọc đặc trưng thay vì có họa tiết sao rơi, vòm bánh xe được sơn cùng màu với thân xe, logo AMG trên nắp capo. Đi vào bên trong cabin, 2 phiên bản Mercedes-AMG EQE SUV 2024 còn đều được bọc da tổng hợp là tiêu chuẩn, người dùng cũng có thể tùy chọn bọc da Nappa cao cấp. Trong khi vô-lăng là loại 3 chấu kép đáy bằng AMG Performance với nhiều nút chức năng và lẫy chuyển số. Xe được trang bị màn hình Hyperscreen tràn viền đi kèm giao diện MBUX có thêm tính năng AMG Track Pace (ghi lại thời gian hoàn thành vòng đua và so sánh giữa các vòng chạy). Chưa dừng lại ở đó, cả 2 phiên bản AMG của EQE SUV còn sử dụng hệ thống treo khí nén AMG Ride Control + với Hệ thống giảm xóc thích ứng, đi cùng với đó là hệ dẫn động 4 bánh. Xe đi kèm với mâm 21 inch là tiêu chuẩn kết hợp cùng lốp Michelin Pilot Sport EV MO1, người dùng cũng có thể tùy chọn mâm 20 hoặc 22 inch. Để kiểm soát tốc độ của EQE SUV, hãng xe Đức đã trang bị cho nó kẹp phanh 6 piston và đĩa 415 × 33 mm ở phía trước, phía sau sử dụng kẹp phanh một piston cùng đĩa 378 × 22 mm. Phanh gốm là tùy chọn, trong khi bộ trợ lực phanh “iBooster” cơ điện đã được AMG điều chỉnh. Mặc dù sử dụng chung hệ động lực với EQE SUV 500 nhưng công suất trên Mercedes-AMG EQE 43 4Matic đã được nâng lên 476 mã lực (tăng 67 mã lực), mô-men xoắn vẫn giữ nguyên ở mức 858 Nm. Sức mạnh trên giúp xe dễ dàng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Nổi bật hơn hết chính là phiên bản Mercedes-AMG EQE 53 4Matic, với động cơ điện được AMG phát triển riêng với cuộn dây thích ứng, sử dụng dòng điện cao hơn và bộ biến tần thích ứng, đi cùng là hệ thống làm mát mới... Kết quả là công suất của xe lên đến 626 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm. Tốc độ tối đa của xe đạt được lên đến 220 km/h. Người dùng còn có thể tùy chọn gói AMG Dynamic Plus trên Mercedes-AMG EQE 53 4Matic, giúp xe mở rộng thêm với 2 chế độ Race Start và Boost đẩy mức công suất của xe lên đến 687 mã lực và mô-men xoắn 1000 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,5 giây và tăng tốc độ tối đa lên 240 km/h. Hãng xe Đức còn trang bị gói AMG Active Ride Control lên EQE 53 4Matic với khả năng ổn định thân xe bằng điện cơ, mang đến sự linh hoạt khi xe di chuyển trên các điều kiện địa hình khác nhau. Hệ thống giả lập âm thanh “AMG Sound Experience” với các tùy chọn khác nhau giúp mô phỏng lại âm thanh phấn khích của động cơ xăng cũng có mặt, nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng thích sự thể thao trên một chiếc xe thuần điện. Mặc dù mức công suất đã được tăng lên nhưng cả 2 phiên bản AMG của EQE SUV vẫn chỉ trang bị bộ pin 90,6 kWh như các phiên bản tiêu chuẩn, tất nhiên quãng đường di chuyển nó sẽ bị giảm đi bởi động cơ mạnh hơn. Theo ước tính EQE 43 SUV có thể di chuyển khoảng 431–488 km sau mỗi lần sạc, tương tự phiên bản EQE 53 SUV cũng được ước tính với khả năng di chuyển khoảng 375–470 km. Mức giá xe Mercedes-Benz EQE AMG cho cả hai phiên bản hiện chưa được công bố. Video: Giới thiệu hi tiết Mercedes-Benz EQE AMG 2023 mới.

Như vậy, bên cạnh 3 phiên bản tiêu chuẩn thì mẫu xe chạy điện EQE SUV còn được Mercedes-Benz tung ra thêm 2 phiên bản hiệu năng cao đến từ bộ phận AMG. Cả 2 mẫu Mercedes-Benz EQE AMG 2023 mới đều sở hữu ngoại hình thể thao cùng hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn hẳn các phiên bản tiêu chuẩn. Bản thân chiếc Mercedes-Benz EQE AMG SUV chạy điện tiêu chuẩn đã sở hữu ngoại hình mang phong cách tương lai khá đặc biệt, thế nên với 2 phiên bản AMG xe chỉ được thay đổi nhẹ ở một số chi tiết để có ngoại hình thêm phần mạnh mẽ. Những điểm khác biệt có thể kể đến như mặt ca-lăng kín với nan dọc đặc trưng thay vì có họa tiết sao rơi, vòm bánh xe được sơn cùng màu với thân xe, logo AMG trên nắp capo. Đi vào bên trong cabin, 2 phiên bản Mercedes-AMG EQE SUV 2024 còn đều được bọc da tổng hợp là tiêu chuẩn, người dùng cũng có thể tùy chọn bọc da Nappa cao cấp. Trong khi vô-lăng là loại 3 chấu kép đáy bằng AMG Performance với nhiều nút chức năng và lẫy chuyển số. Xe được trang bị màn hình Hyperscreen tràn viền đi kèm giao diện MBUX có thêm tính năng AMG Track Pace (ghi lại thời gian hoàn thành vòng đua và so sánh giữa các vòng chạy). Chưa dừng lại ở đó, cả 2 phiên bản AMG của EQE SUV còn sử dụng hệ thống treo khí nén AMG Ride Control + với Hệ thống giảm xóc thích ứng, đi cùng với đó là hệ dẫn động 4 bánh. Xe đi kèm với mâm 21 inch là tiêu chuẩn kết hợp cùng lốp Michelin Pilot Sport EV MO1, người dùng cũng có thể tùy chọn mâm 20 hoặc 22 inch. Để kiểm soát tốc độ của EQE SUV, hãng xe Đức đã trang bị cho nó kẹp phanh 6 piston và đĩa 415 × 33 mm ở phía trước, phía sau sử dụng kẹp phanh một piston cùng đĩa 378 × 22 mm. Phanh gốm là tùy chọn, trong khi bộ trợ lực phanh “iBooster” cơ điện đã được AMG điều chỉnh. Mặc dù sử dụng chung hệ động lực với EQE SUV 500 nhưng công suất trên Mercedes-AMG EQE 43 4Matic đã được nâng lên 476 mã lực (tăng 67 mã lực), mô-men xoắn vẫn giữ nguyên ở mức 858 Nm. Sức mạnh trên giúp xe dễ dàng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Nổi bật hơn hết chính là phiên bản Mercedes-AMG EQE 53 4Matic, với động cơ điện được AMG phát triển riêng với cuộn dây thích ứng, sử dụng dòng điện cao hơn và bộ biến tần thích ứng, đi cùng là hệ thống làm mát mới... Kết quả là công suất của xe lên đến 626 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm. Tốc độ tối đa của xe đạt được lên đến 220 km/h. Người dùng còn có thể tùy chọn gói AMG Dynamic Plus trên Mercedes-AMG EQE 53 4Matic, giúp xe mở rộng thêm với 2 chế độ Race Start và Boost đẩy mức công suất của xe lên đến 687 mã lực và mô-men xoắn 1000 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,5 giây và tăng tốc độ tối đa lên 240 km/h. Hãng xe Đức còn trang bị gói AMG Active Ride Control lên EQE 53 4Matic với khả năng ổn định thân xe bằng điện cơ, mang đến sự linh hoạt khi xe di chuyển trên các điều kiện địa hình khác nhau. Hệ thống giả lập âm thanh “AMG Sound Experience” với các tùy chọn khác nhau giúp mô phỏng lại âm thanh phấn khích của động cơ xăng cũng có mặt, nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng thích sự thể thao trên một chiếc xe thuần điện. Mặc dù mức công suất đã được tăng lên nhưng cả 2 phiên bản AMG của EQE SUV vẫn chỉ trang bị bộ pin 90,6 kWh như các phiên bản tiêu chuẩn, tất nhiên quãng đường di chuyển nó sẽ bị giảm đi bởi động cơ mạnh hơn. Theo ước tính EQE 43 SUV có thể di chuyển khoảng 431–488 km sau mỗi lần sạc, tương tự phiên bản EQE 53 SUV cũng được ước tính với khả năng di chuyển khoảng 375–470 km. Mức giá xe Mercedes-Benz EQE AMG cho cả hai phiên bản hiện chưa được công bố. Video: Giới thiệu hi tiết Mercedes-Benz EQE AMG 2023 mới.