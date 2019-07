Chi tiết Mercedes-Benz E350 AMG 2,89 tỷ tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức giới thiệu tới công chúng trong nước phiên bản mới của dòng xe E-Class với nhiều cải tiến hấp dẫn. Trong đó, mẫu xe sang Mercedes-Benz E350 AMG là phiên bản cao cấp nhất. So với hai "người đàn em" Mercedes-Benz E200 và E200 Sport, phiên bản cao cấp E350 AMG sở hữu một phong cách thiết kế hoà quyện giữa sự tinh tế, sang trọng nhưng không kém phần thể thao và mạnh mẽ. Tuy vậy, khi so sánh với phiên bản tiền nhiệm - E300 AMG thì phiên bản mới E350 AMG không đón nhận sự thay đổi nào quá đặc biệt về thiết kế nội, ngoại thất mà chỉ tập trung vào sự thay đổi về hệ truyền động. Các chi tiết ngoại thất của Mercedes-Benz E350 AMG mới sẽ đi kèm với gói trang bị AMG Line. Đèn pha LED Multibeam Adaptive Highbeam Assist Plus... Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép 19 inch tương tự như "người tiền nhiệm" E300 AMG. Không gian nội thất của E350 AMG được làm chủ yếu từ da Nappa cao cấp và ốp sợi kim loại thể thao với tông màu do khách hàng tuỳ chọn. Ngoài ra, sự tiện nghi và sang trọng, E350 AMG cũng không thiếu đi những tính năng hiện đại phục vụ hành khách giống như những "người anh em" E-Class khác. Các trang bị của xe bao gồm cửa sổ trời siêu rộng panorama, camera 360 toàn cảnh, cụm màn hình đôi LCD cho cả màn hình giải trí và màn hình công-tơ-mét cùng với hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa và hệ thống lọc không khí thông minh AIR BALANCE... E350 AMG được trang bị động cơ mild-hybrid EQ Boost, lấy cảm hứng từ xe đua F1 của đội Mercedes-AMG PETRONAS. Hệ thống này bao gồm 2 thành phần chính là máy phát điện kiêm bộ đề 48V và bộ pin 48V. Máy phát 48V kết nối trực tiếp với động cơ thông qua dây đai truyền động, còn bộ pin 48V đặt phía sau và cấp điện cho các tiện ích sử dụng điện 12V trên xe thông qua bộ chuyển đổi nguồn điện. Khi xe cần tăng tốc, máy phát sẽ bổ trợ thêm sức mạnh 13,5 mã lực và sức kéo 150 Nm trong khoảng thời gian nhất định, giúp động cơ xăng loại bỏ độ trễ và nhanh chóng đạt đến vòng tua máy lý tưởng mỗi khi sang số. Ưu điểm của máy phát 48V là sức kéo 150 Nm sẽ can thiệp ngay lập tức và không có độ trễ. Động cơ nền của E350 AMG cũng đã rất mạnh mẽ khi cung cấp 299 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 400 Nm từ động cơ 2.0 L tăng áp đường nạp kép (twin-scroll), giúp xe tăng tốc 0 – 100 km/h trong vòng 5,9 giây. Giá xe Mercedes-Benz E350 AMG niêm yết 2,89 tỷ đồng, E350 AMG hiện đang là cái tên sáng giá nhất trong phân khúc xe sang cỡ trung tại thị trường Việt Nam. VIceo: Xem chi tiết Mercedes E350 AMG.

