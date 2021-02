Chi tiết Mercedes-Benz C-Class 2022 mới, "đối thủ" Audi A4

Sau những hình ảnh chạy thử bị bắt gặp cách đây không lâu, Mercedes-Benz C-Class 2022 mới đã chính thức được ra mắt. Mercedes-Benz C-Class có biến thể sedan và wagon. Động cơ đốt trong truyền thống đã không còn xuất hiện trên mẫu xe sang Mercedes-Benz C-Class 2022, thay vào đó là động cơ hybrid với sự kết hợp của động cơ đốt trong và motor điện. Tất cả biến thể của C-Class mới đều được áp dụng động cơ này. Thiết kế bên ngoài của C-Class 2022 không có quá nhiều thay đổi lớn so với thế hệ trước. Mercedes-Benz vẫn trung thành với lối thiết kế truyền thống. Các số đo của C-Class mới đều lớn hơn đời cũ, chiều dài cơ sở tăng thêm 2,54 cm giúp người ngồi sau có thêm 2 cm khoảng trống để chân, khoảng sáng trần người ngồi sau cũng được tăng thêm 1,5 cm. C-Class 2022 có thiết kế phần đầu có phần giống E-Class, A-Class và CLA. C-Class tiêu chuẩn có lưới tản nhiệt và cản trước mạ chrome, trong khi bản dùng gói ngoại thất AMG Line có logo Mercedes-Benz mạ chrome và lưới tản nhiệt dạng kim cương. Bước vào bên trong, dễ dàng nhận thấy C-Class 2022 đã được nâng cấp hoàn toàn. Thiết kế không gian nội thất mới trông sang trọng hơn khi kết hợp 2 tone màu đen/nâu hoặc trắng/đen. Màn hình tốc độ điện tử 12,3 inch kết hợp với màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch lấy cảm hứng từ dòng S-Class. Ghế ngồi được thiết kế lại cho cảm giác thể thao và hiện đại hơn.Giá xe Mercedes-Benz C-Class 2022 chưa được công bố, nó sẽ được bán giai đoạn đầu chỉ có duy nhất động cơ xăng tăng áp 2.0L M254 kết hợp motor điện. C 300 và C 300 4Matic có công suất 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 5,9 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Tại một số thị trường, Mercedes-Benz sẽ cung cấp thêm C-Class biến thể wagon. So với biến thể sedan, C-Class wagon có khoang hành lý phía sau lớn hơn 30 lít. C-Class 2022 wagon sẽ giúp Mercedes-Benz tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn. C-Class mới cùng những nâng cấp về thiết kế lẫn trang bị tạo nhiều sức ép hơn với các đối thủ như BMW 3-Series hay Audi A4. Thiết kế của hàng ghế thứ 2 trên xe không có nhiều điểm thay đổi so với thế hệ trước. Video: Giới thiệu sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class 2022 mới.

