Chi tiết Mazda2 2020 từ 509 triệu đồng tại Việt Nam

So sánh giá bán với các đối thủ Nhật Bản, mức giá xe Mazda2 2020 sedan khởi điểm từ 509 triệu đồng, thấp hơn Honda City 559 triệu đồng, hay Vios số tự động phiên bản E CVT (3 túi khí) có giá 520 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản hàng đầu 1.5L Premium của Mazda2 sedan lại có giá cao hơn Toyota Vios 1.5G CVT (570 triệu đồng) hay Honda City (599 - 618 triệu đồng). Là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời, nên hai biến thể Mazda2 không thay đổi về kích thước, cả hai đều sử hữu cùng kích cỡ như chiều dài cơ sở lớn 2.570mm và bán kính quay vòng nhỏ 4.7m. Trên thực tế, doanh số Mazda2 tại Việt Nam không cao vì thiếu sự rộng rãi so với các đối thủ. Thường các bạn trẻ, hoặc phụ nữ sẽ chọn Mazda2 để đi phố là chủ yếu. Mazda2 sedan và Mazda2 Sport hatchback mới đều sở hữu thiết kế đẹp hơn trước. Mâm xe 16 inch với 8 chấu kép mới. Nội thất ghế ngồi bọc Nỉ trên các phiên bản thấp và Da trên các phiên bản cao cấp. Mazda 2 được bổ sung các tiện ích như màn hình hiển thị thông tin (HUD) trên kính chắn gió (chỉ có trên phiên bản Premium), màn hình cảm ứng trung tâm kết nối Apple CarPlay/Android Auto, gương tự động chống chói. Nội thất Mazda2 mới có tổng cộng 03 tùy chọn màu sắc: Xám xanh, Nâu và Đen. Vô lăng bọc da màu đen có cruise control + lẫy chuyển số (paddle shift). Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) có màu. Màn hình có kết nối Apple CarPlay/Android Auto Cả hai biến thể Mazda2 mới tại Việt Nam được trang bị an toàn với 6 túi khí (trừ Mazda2 sedan phiên bản 1.5L AT Base là 02 túi khí). Các hệ thống an toàn như phanh (ABS, EBD, BA), cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), cân bằng điện tử (DSC), chống trượt (TCS), khởi hành ngang dốc (HLA) và khoá cửa tự động khi vận hành là trang bị Tiêu Chuẩn trên tất cả 7 phiên bản của hai biến thể Mazda2 mới. Hệ thống đèn LED thích ứng thông minh (ALH: Adaptive LED Headlights) với tính năng tự động điều chỉnh cường độ và phạm vi chiếu sáng theo tốc độ, được chia nhỏ thành 20 phân vùng chiếu sáng độc lập, tầm chiếu sáng xa nhất lên đến 235m. Theo Mazda, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp từ 4,76 - 5,01 lít/100km trên biến thể sedan; và 4,62 - 5,05 lít/100 km trên biến thể hatchback Mazda2 Sport. Mazda2 2020 tại Việt Nam vẫn sử dụng động cơ 1.5L cũ, nhưng tại Thái Lan Mazda2 mới đã chuyển sang dùng động cơ 1.3L có công suất khiêm tốn hơn (93 mã lực + 123Nm). Có thể nói, Mazda2 mới chọn cách cạnh tranh bằng trang bị so với các đối thủ. Tuy nhiên tại một thì trường khó hiểu như Việt Nam thì đôi khi một chiếc xe ở phân khúc này chỉ cần rộng và rẻ là đủ. Cideo: Mazda2 2020 nâng cấp mới chính thức ra mắt tại Việt Nam.

