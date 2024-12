Top phim Việt ra rạp đạt doanh thu “khủng” nhất 2024

Mai của Trấn Thành là một trong số phim Việt có doanh thu "khủng" nhất 2024. Theo dữ liệu của Box Office Vietnam (đơn vị kiểm soát phòng vé độc lập), tại Việt Nam, phim có doanh thu 520 tỷ đồng. Ảnh: Người Hà Nội. Mai của Trấn Thành còn công chiếu ở thị trường quốc tế. Doanh thu nước ngoài của dự án là trên 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng). ảnh: Người Lao Động. Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải cũng là một trong số phim Việt có doanh thu trăm tỷ năm 2024. Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, tại Việt Nam, phim có doanh thu 482 tỷ đồng. Ảnh: FB Lý Hải. Giống Mai của Trấn Thành, phần 7 của series Lật mặt cũng ra rạp ở thị trường quốc tế. Ảnh: Tiền Phong.Phim kinh dị hài thể loại gia đình Làm giàu với ma có doanh thu 128 tỷ đồng khi ra rạp vào năm 2024 tại Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân. Làm giàu với ma còn ra mắt ở Australia, New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ, Philippines...Ảnh: VOV. Cũng công chiếu năm 2024, phim kinh dị Ma da có doanh thu 127 tỷ đồng dù kịch bản bị chê nhiều sạn. Ảnh: Znews Ma da còn ra rạp ở Úc, Hàn Quốc, New Zealand. Ảnh: Dân Việt. Ra rạp năm 2024 tại Việt Nam, phim kinh dị Cám có doanh thu 96 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài Việt Nam, phim Cám còn công chiếu ở New Zealand, Singapore, Canada, Mỹ. Ảnh: VOV. Xem trailer phim Mai của Trấn Thành. Nguồn FB Trấn Thành

