Chi tiết Kia Sonet X-Line 2023 từ 393 triệu đồng, sắp về Việt Nam?

Ngày 1/9/2022 vừa qua, hãng xe Hàn Quốc đã chính thức vén màn phiên bản đặc biệt mang tên Kia Sonet X-Line 2023 mới của dòng xe SUV đô thị tại thị trường Ấn Độ. Đây là mẫu xe tiếp theo của hãng Kia có phiên bản X-Line, sau Morning, Seltos và Sorento. Theo hãng Kia, mẫu xe SUV Kia Sonet X-Line 2023 được phát triển dựa trên bản GTX+ cao cấp nhất của dòng SUV hạng A này. Đồng thời, X-Line cũng trở thành bản trang bị đắt nhất của Kia Sonet tại thị trường Ấn Độ. So với các phiên bản còn lại, Kia Sonet X-Line 2023 mang trên mình ngoại hình hầm hố hơn nhờ màu sơn ngoại thất xám nhám mới. Ngoài ra, trên thân xe còn có những chi tiết ngoại thất màu đen bóng làm điểm nhấn, ví dụ như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước và ốp gương chiếu hậu. Trong khi đó, tấm ốp gầm giả dưới cản trước/sau lại được sơn màu đen bóng với những điểm nhấn bằng kim loại màu bạc. Bên sườn, Kia Sonet X-Line 2023 được trang bị bộ vành hợp kim với đường kính 16 inch mới, sơn 2 màu đen - bạc. Đằng sau vành la-zăng là cùm phanh được sơn màu bạc. Trên cửa còn có thêm nẹp màu bạc mới để trang trí. Trong khi đó, đường chân kính và tay nắm cửa của mẫu SUV hạng A này không mạ crôm như các phiên bản còn lại mà sơn màu xám nhám. Cuối cùng là logo "X-Line" mới trên cửa cốp sau. Bên trong xe, Kia Sonet X-Line 2023 cũng có một số thay đổi đáng chú ý như ghế và tappi cửa phối 2 màu xám - be mới. Trong khi đó, mặt táp-lô của xe tiếp tục được bọc màu đen. Trên vô lăng, ghế và tappi cửa còn có thêm chỉ khâu màu cam tương phản. Thay đổi còn lại của Kia Sonet X-Line 2023 là trần xe bọc màu đen mới. So với bản GTX+, Kia Sonet X-Line 2023 không có gì thay đổi về trang bị. Xe vẫn có đèn pha LED, cửa sổ trời, ghế làm mát, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, công nghệ kết nối UVO, hệ thống chọn chế độ lái, cảm biến đỗ xe phía trước, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực bám đường. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Sonet X-Line 2023 là 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ diesel, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực, đồng hành cùng hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Kia Sonet X-Line 2023 có mức bán ra dao động từ 1,339 - 1,399 triệu Rupee (khoảng 393 - 411 triệu đồng). Video: Giới thiệu Kia Sonet X-Line 2023 mới.

