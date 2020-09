Chi tiết Kia Seltos GT-line từ 670 triệu đồng tại Malaysia

Kia Seltos 2021 mới ra mắt tại Malaysia hồi đầu năm nay nhưng cho tới thời điểm hiện tại, mẫu crossover hạng B này vẫn chưa được mở bán do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Nếu như ở Việt Nam, Kia Seltos được bán ra với 6 phiên bản thì tại Malaysia, Seltos chỉ được bán ra với 2 phiên bản, bao gồm bản EX tiêu chuẩn và bản GT-line cao cấp nhất. Về trang bị, 2 phiên bản Kia Seltos EX và GT-line đều được tích hợp các công nghệ như đèn LED, mâm 17 inch đi kèm lốp 215/60 và khối động cơ Gamma 4 xy-lanh xăng MPI 1.6L, sản sinh công suất 121 mã lực và 151 Nm mô-men xoắn, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Trên phiên bản GT-line, thiết kế đèn sương mù và đèn hậu đã được sửa đổi để tạo nên diện mạo hiện đại hơn so với bản EX. Đặt cạnh phiên bản 1.4 Premium của Kia Seltos tại Việt Nam, phiên bản GT-line gần như không có sự khác biệt nào đáng kể ngoại trừ đường line chạy ngang thân xe, cùm phanh và chỉ thêu khoang cabin đều có màu đỏ thể thao. Về trang bị tiện nghi, cả 2 phiên bản EX và GT-line của Kia Seltos tại Malaysia đều có sẵn trang bị màn hình cảm ứng 8 inch có kết nối điện thoại thông minh, hệ thống điều hoà tự động 2 vùng, 6 túi khí, CruiserControl, gương chiếu hậu chống chói. Trang bị tiêu chuẩn trên cả 2 phiên bản gồm vô lăng đáy phẳng dạng D-cut, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều khiển hành trình, gương chiếu hậu chống chói, hệ thống điều hòa 2 vùng và 6 túi khí. Trên phiên bản GT-line được nâng cấp thêm các trang bị như HUD, sạc không dây, đồng hồ công-tơ-mét dạng LCD 7 inch, ghế bọc da với logo phiên bản dập chìm, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế trước có chức năng làm mát, đèn viền nội thất... Tại thị trường Malaysia, giá xe Kia Seltos 2021 có mức bán dự kiến trong khoảng 120.000 RM (tương đương 670 triệu đồng) cho bản EX và 140.000 RM (khoảng 780 triệu đồng) cho bản GT-line. Video: Xem Kia Seltos thế hệ mới thử va chạm.

Kia Seltos 2021 mới ra mắt tại Malaysia hồi đầu năm nay nhưng cho tới thời điểm hiện tại, mẫu crossover hạng B này vẫn chưa được mở bán do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Nếu như ở Việt Nam, Kia Seltos được bán ra với 6 phiên bản thì tại Malaysia, Seltos chỉ được bán ra với 2 phiên bản, bao gồm bản EX tiêu chuẩn và bản GT-line cao cấp nhất. Về trang bị, 2 phiên bản Kia Seltos EX và GT-line đều được tích hợp các công nghệ như đèn LED, mâm 17 inch đi kèm lốp 215/60 và khối động cơ Gamma 4 xy-lanh xăng MPI 1.6L, sản sinh công suất 121 mã lực và 151 Nm mô-men xoắn, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Trên phiên bản GT-line, thiết kế đèn sương mù và đèn hậu đã được sửa đổi để tạo nên diện mạo hiện đại hơn so với bản EX. Đặt cạnh phiên bản 1.4 Premium của Kia Seltos tại Việt Nam, phiên bản GT-line gần như không có sự khác biệt nào đáng kể ngoại trừ đường line chạy ngang thân xe, cùm phanh và chỉ thêu khoang cabin đều có màu đỏ thể thao. Về trang bị tiện nghi, cả 2 phiên bản EX và GT-line của Kia Seltos tại Malaysia đều có sẵn trang bị màn hình cảm ứng 8 inch có kết nối điện thoại thông minh, hệ thống điều hoà tự động 2 vùng, 6 túi khí, CruiserControl, gương chiếu hậu chống chói. Trang bị tiêu chuẩn trên cả 2 phiên bản gồm vô lăng đáy phẳng dạng D-cut, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều khiển hành trình, gương chiếu hậu chống chói, hệ thống điều hòa 2 vùng và 6 túi khí. Trên phiên bản GT-line được nâng cấp thêm các trang bị như HUD, sạc không dây, đồng hồ công-tơ-mét dạng LCD 7 inch, ghế bọc da với logo phiên bản dập chìm, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế trước có chức năng làm mát, đèn viền nội thất... Tại thị trường Malaysia, giá xe Kia Seltos 2021 có mức bán dự kiến trong khoảng 120.000 RM (tương đương 670 triệu đồng) cho bản EX và 140.000 RM (khoảng 780 triệu đồng) cho bản GT-line. Video: Xem Kia Seltos thế hệ mới thử va chạm.