Chi tiết Kia Carnival 2022 bản 11 chỗ tại Malaysia từ 1,07 tỷ đồng

Theo thông tin từ Paultan, Kia Carnival 2022 tại Malaysia sẽ chỉ có duy nhất phiên bản máy dầu 2.2D. Giá lăn bánh của Carnival 2.2D 2022 là 196.340 RM, tương đương 1,06 tỷ đồng, chưa bao gồm bảo hiểm nhưng được miễn 50% thuế SST tại nước này áp dụng hết tháng 6 năm sau. So với Việt Nam, Kia Carnival 2022 2.2D Luxury (8 ghế) có giá lăn bánh tạm tính từ 1,34 tỷ đồng. Kia Carnival 2022 mới ban đầu được lên kế hoạch để ra mắt dưới dạng xe lắp ráp CKD, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên mẫu MPV sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc trước khi bắt đầu lắp ráp trong nước từ tháng 5 năm sau. Vì thế giá bán hiện tại của Carnival 2022 vẫn còn bị người dùng Malaysia đánh giá là khá cao. Nhiều người mong chờ phiên bản CKD sẽ có giá rẻ hơn từ 175.000 RM. Khác với thị trường Việt Nam, Kia Carnival 2022 tại Malaysia có cấu hình 11 chỗ ngồi với cách bố trí 2-3-3-3. Hàng ghế 2 và 3 có tỷ lệ phân chia 40:20:40 với ghế giữa là ghế có thể xếp gọn lại để tạo lối đi từ hàng 1 xuống hàng 4. Hàng ghế thứ 4 có thể bật lên gập xuống để tăng không gian hành lý. Carnival 2022 tiêu chuẩn được trang bị đèn pha LED kép projector và đèn LED chạy ban ngày, cũng như đèn sương mù LED. Đèn hậu cũng là dạng LED. Xe cũng đi kèm hệ thống đèn pha/ gạt mưa tự động và la-zăng hợp kim hai tông màu 18 inch, đi kèm lốp 235/60 cũng như logo mới nhất của KIA trên nắp ca-pô, cửa hậu, mâm xe và vô lăng. Nội thất Kia Carnival 2022 hoàn toàn mới có bố cục bảng điều khiển nằm ngang, màn hình đặt nổi bao gồm màn hình thông tin 12,3 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto, nối liền cụm đồng hồ lái analog với màn hình hiển thị đa thông tin TFT-LCD 4,2 inch. Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm keyless entry, khởi động bằng nút bấm, lẫy chuyển số, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế bọc giả da Saddle Brown, bộ sạc không dây Qi, hệ thống âm thanh 6 loa, 7 cổng USB, điều hòa nhiệt độ hai vùng phía trước và một vùng phía sau cũng như cửa trượt và cửa hậu chỉnh điện một chạm. Về mặt an toàn, Carnival được trang bị 7 túi khí, phanh ABS/ EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hai neo ghế trẻ em ISOFIX hàng thứ hai (trên cả hai ghế ngoài cùng của hàng đó). Ngoài ra, cảm biến đỗ xe trước/sau và màn hình camera 360 độ. Gói hỗ trợ lái Drive Wise trên Carnival tại Malaysia chỉ có cảnh báo va chạm điểm mù (BCW) và tránh va chạm giao thông phía sau - không có phanh khẩn cấp tự động hoặc điều khiển hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi, nhưng khả năng bản CKD sẽ có. Carnival 2022 tại Malaysia trang bị động cơ diesel tăng áp Smartstream 4cyl 2.2 lít , cho công suất 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn 441 Nm từ 1.750 đến 2.750 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động tám cấp. Khách hàng có tổng cộng 6 màu sắc để lựa chọn gồm: Snow White Pearl, Silky Silver, Aurora Black Pearl, Panthera Metal, Astra Blue và Flare Red. Xe đi kèm gói bảo hành 5 năm/100.000 km và 5 năm hoặc 100.000 km bảo dưỡng miễn phí. Video: Ngắm chi tiết Kia Carniva 2022 hoàn toàn mới.

