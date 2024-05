Chi tiết Jaguar XJ Vanden Plas chạy 16 năm, vẫn độc nhất Việt Nam

So với các đối thủ như Mercedes S-Class hay BMW 7 Series, Jaguar XJ là một dòng xe ít người biết tới. Hầu hết những chiếc Jaguar XJ tại Việt Nam đều thuộc thế hệ thứ 4 bởi đây là đời xe đầu tiên phân phối chính hãng. Tuy nhiên, chiếc Jaguar XJ Vanden Plas đời 2008 trong bài viết này là một ngoại lệ bởi đây là chiếc XJ thế hệ thứ 3 duy nhất tại Việt Nam. Được biết, chiếc xe này được nhập khẩu tư nhân và vẫn thuộc về một đời chủ sau 16 năm lăn bánh. Chiếc Jaguar XJ Vanden Plas thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của XJ thế hệ thứ ba, mở bán trong khoảng thời gian 2007-2009. Đây là phiên bản Jaguar XJ cuối cùng được sản xuất dưới thời Ford, trước khi Tata Motor mua lại thương hiệu này vào năm 2010. Xe sở hữu thiết kế mang hơi hướng cổ điển, nổi bật với cụm đèn pha dạng tròn, đi kèm cụm lưới tản nhiệt đan chéo mang lại cảm giác sang trọng. Xe có kích thước 5.215 x 1.859 x 1.455 mm, trục cơ sở 3.160 mm và trọng lượng 1.790 kg. Khung và thân xe được làm bằng vật liệu nhôm đặc biệt dùng trong ngành hàng không, giúp xe nhẹ hơn 40% và tăng 50% độ cứng so với phiên bản tiền nhiệm. Hệ thống treo đa liên kết với khí nén thích ứng tự cân bằng 4 bánh, mang lại trải nghiệm lái mượt mà. Xe còn được trang bị bộ mâm 19 inch dạng đĩa đặc, mạ chorme sáng bóng. Nội thất của XJ Vanden Plas được thiết kế sang trọng với các chi tiết ốp gỗ óc chó màu hổ phách, trần xe bọc da lộn, ghế bọc da tích hợp sưởi và làm mát. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình 7 inch, âm thanh Alpine 8 loa công suất 320W và hệ thống Jaguar Navigation System. Hàng ghế sau rộng rãi, có sưởi, màn hình giải trí và bàn picnic ốp gỗ, mang lại sự tiện nghi tối đa cho hành khách. Xe trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4.2 lít, cho công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,6 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Đi kèm với đó là hộp số ZF 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. XJ thế hệ thứ 3 tồn tại 7 năm với 295.365 chiếc bán ra. Xe được giới chuyên môn trên thế giới đánh giá cao so với 3 đối thủ Audi A8, BMW series 7 và Mercedes S-Class bởi cảm giác êm ái, thanh lịch, sang trọng, mạnh mẽ, chăm sóc người lái và hành khách vừa đủ (so với các đối thủ Đức thường chạy theo công nghệ vượt trội). Tại thời điểm ra mắt, giá xe Jaguar XJ Vanden Plas 2008 từ 70.000- 90.000 USD. Tại Việt Nam, chủ nhân không tiết lộ mức giá mua về, coi XJ Vanden Plas như một thú chơi. Ngoài ra, người chủ này còn sở hữu một chiếc Jaguar S-Type cũng cực kỳ hiếm gặp tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết Jaguar XJ Vanden Plas 2008 hàng hiếm.

So với các đối thủ như Mercedes S-Class hay BMW 7 Series, Jaguar XJ là một dòng xe ít người biết tới. Hầu hết những chiếc Jaguar XJ tại Việt Nam đều thuộc thế hệ thứ 4 bởi đây là đời xe đầu tiên phân phối chính hãng. Tuy nhiên, chiếc Jaguar XJ Vanden Plas đời 2008 trong bài viết này là một ngoại lệ bởi đây là chiếc XJ thế hệ thứ 3 duy nhất tại Việt Nam. Được biết, chiếc xe này được nhập khẩu tư nhân và vẫn thuộc về một đời chủ sau 16 năm lăn bánh. Chiếc Jaguar XJ Vanden Plas thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của XJ thế hệ thứ ba, mở bán trong khoảng thời gian 2007-2009. Đây là phiên bản Jaguar XJ cuối cùng được sản xuất dưới thời Ford, trước khi Tata Motor mua lại thương hiệu này vào năm 2010. Xe sở hữu thiết kế mang hơi hướng cổ điển, nổi bật với cụm đèn pha dạng tròn, đi kèm cụm lưới tản nhiệt đan chéo mang lại cảm giác sang trọng. Xe có kích thước 5.215 x 1.859 x 1.455 mm, trục cơ sở 3.160 mm và trọng lượng 1.790 kg. Khung và thân xe được làm bằng vật liệu nhôm đặc biệt dùng trong ngành hàng không, giúp xe nhẹ hơn 40% và tăng 50% độ cứng so với phiên bản tiền nhiệm. Hệ thống treo đa liên kết với khí nén thích ứng tự cân bằng 4 bánh, mang lại trải nghiệm lái mượt mà. Xe còn được trang bị bộ mâm 19 inch dạng đĩa đặc, mạ chorme sáng bóng. Nội thất của XJ Vanden Plas được thiết kế sang trọng với các chi tiết ốp gỗ óc chó màu hổ phách, trần xe bọc da lộn, ghế bọc da tích hợp sưởi và làm mát. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình 7 inch, âm thanh Alpine 8 loa công suất 320W và hệ thống Jaguar Navigation System. Hàng ghế sau rộng rãi, có sưởi, màn hình giải trí và bàn picnic ốp gỗ, mang lại sự tiện nghi tối đa cho hành khách. Xe trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4.2 lít, cho công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,6 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Đi kèm với đó là hộp số ZF 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. XJ thế hệ thứ 3 tồn tại 7 năm với 295.365 chiếc bán ra. Xe được giới chuyên môn trên thế giới đánh giá cao so với 3 đối thủ Audi A8, BMW series 7 và Mercedes S-Class bởi cảm giác êm ái, thanh lịch, sang trọng, mạnh mẽ, chăm sóc người lái và hành khách vừa đủ (so với các đối thủ Đức thường chạy theo công nghệ vượt trội). Tại thời điểm ra mắt, giá xe Jaguar XJ Vanden Plas 2008 từ 70.000- 90.000 USD. Tại Việt Nam, chủ nhân không tiết lộ mức giá mua về, coi XJ Vanden Plas như một thú chơi. Ngoài ra, người chủ này còn sở hữu một chiếc Jaguar S-Type cũng cực kỳ hiếm gặp tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết Jaguar XJ Vanden Plas 2008 hàng hiếm.