Cô dâu bất lực trước bộ ảnh cưới phong cách “say xỉn“

Mới đây trên mạng xã hội, loạt ảnh cưới của một cô dâu khiến nhiều người không khỏi bật cười. Theo đó, toàn bộ hình ảnh đều rung lắc dữ dội, thậm chí còn không nhìn rõ mặt cô dâu. Cùng với loạt ảnh cưới đặc biệt này, cô dâu viết: "Lỡ mồm bảo anh photo là anh vào ăn uống xíu đi rồi ra chụp tiếp". Có vẻ như anh chàng nhiếp ảnh gia này đã có cuộc ăn uống no say nên chất ảnh chụp ra cũng "lâng lâng" như thế này. Gương mặt cô dâu mờ nhòe hẳn. Nhận được những hình ảnh này, cô dâu không biết nên khóc hay nên cười. Nhiều người đã bày tỏ phía dưới những bức ảnh: "Nhìn ảnh là biết tiệc cưới này vui cỡ nào rồi", "chắc thợ chụp ảnh cùng phải thân với nhà này lắm nè", "bộ ảnh vô giá luôn". Tuy nhiên cũng có người cho rằng việc thợ ảnh làm ăn như này là khá tắc trách, ngày cưới là ngày trọng đại của mỗi cặp đôi, ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng, đẹp nhất. Tuy nhiên chụp ảnh như này sau này muốn xem lại kỉ niệm cũng khó. Loạt ảnh của cô dâu nói trên khiến nhiều người nhớ đến một bộ ảnh cưới khác tương tự cũng từng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Không biết vì lý do gì mà bộ ảnh như chìm trong màn sương, không thể thấy rõ mặt mũi cô dâu chú rể lẫn khách khứa. Những người có mặt trong tiệc cưới hoàn toàn tàng hình. Bức này miễn cưỡng thì cũng thấy mờ mờ dung nhan của đôi uyên ương.

