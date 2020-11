Chi tiết Honda Wave RSX FI 110 mới từ 21,69 triệu đồng

Với mục tiêu luôn đổi mới, Honda Việt Nam đã nghiên cứu và chính thức cho ra đời Honda Wave RSX FI 110 mới với thay đổi thú vị, đem lại cho người dùng những cung bậc cảm xúc hoàn toàn mới và khác biệt. Wave RSX FI 110 2020 là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố thể thao, năng động và tiện lợi trong sử dụng. Nét cá tính và phá cách là điểm nổi bật trong diện mạo mới của mẫu Honda Wave RSX FI 2020 mới, đưa người dùng vượt ra khỏi những giới hạn thông thường để sở hữu một phong cách thực sự ấn tượng. Bên cạnh đó, tem xe mới còn là sự pha trộn các mảng màu sắc dù đơn giản nhưng đầy tính hiệu quả về mặt thị giác. Các nhà thiết kế đã tinh tế vận dụng nghệ thuật phối, điều chỉnh tông màu sắc, đồng thời đặt điểm nhấn phù hợp để tạo nên tổng thể một mẫu xe vừa kế thừa được phong cách khỏe khoắn, thể thao đặc trưng của dòng xe RSX mà vẫn tạo được chất riêng. Yếm xe Wave RSX 2020 với những đường gân mạnh mẽ trong hốc hút gió kết hợp với yếm xe tạo nên điểm nhấn. Những thiết kế mới giúp cho phần đầu xe RSX trở nên ấn tượng và đậm chất thể thao hơn trước. Bảng đồng hồ mang thiết kế hiện đại, bố trí khoa học, hiển thị các thông số như vận tốc, hành trình, lượng xăng và cấp số... Đầu xe trông rất nổi bật với cụm đèn pha được thiết kế nhỏ gọn với các đường cắt khởi sắc. Đèn chiếu sáng phía trước có tính năng tự động bật sáng nhằm đảm bảo cho người sử dụng có tầm nhìn tốt nhất, hạn chế các trường hợp quên bật đèn chiếu sáng trước khi đi trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Cốp xe đủ cho 1 mũ bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng nhỏ đi kèm. Đèn hậu xe mang thiết kế đơn giản nhưng góc cạnh hơn so với bản cũ. Trong khi đó, phía trên là tay nắm sau được bọc lớp cao su mềm tạo cảm giác chắc chắn khi dắt hay đẩy xe. Hệ thống phanh an toàn gồm phanh cơ và đĩa cho từng phiên bản. Phiên bản mới tiếp tục trang bị động cơ 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, cho công suất cực đại 6,46 kW tại 7.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 8,70 Nm tại 6.000 vòng/phút; giúp tối ưu hóa khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn kế thừa được tính ưu việt của dòng xe số như độ bền cao, vận hành mạnh mẽ và ổn định. Wave RSX FI phiên bản mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 16/11/2020 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Giá xe Honda Wave RSX FI 2020 được phân phối chính hãng từ 21,690 triệu đồng cho phiên bản phanh cơ vành nan. Phiên bản phanh đĩa vành nan là 22,690 triệu đồng. Cuối cùng là phiên bản vành đúc, phanh đĩa được bán ra với mức 24,690 triệu đồng. Video: Đánh giá nhanh Honda Wave RSX tại Việt Nam.

Với mục tiêu luôn đổi mới, Honda Việt Nam đã nghiên cứu và chính thức cho ra đời Honda Wave RSX FI 110 mới với thay đổi thú vị, đem lại cho người dùng những cung bậc cảm xúc hoàn toàn mới và khác biệt. Wave RSX FI 110 2020 là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố thể thao, năng động và tiện lợi trong sử dụng. Nét cá tính và phá cách là điểm nổi bật trong diện mạo mới của mẫu Honda Wave RSX FI 2020 mới, đưa người dùng vượt ra khỏi những giới hạn thông thường để sở hữu một phong cách thực sự ấn tượng. Bên cạnh đó, tem xe mới còn là sự pha trộn các mảng màu sắc dù đơn giản nhưng đầy tính hiệu quả về mặt thị giác. Các nhà thiết kế đã tinh tế vận dụng nghệ thuật phối, điều chỉnh tông màu sắc, đồng thời đặt điểm nhấn phù hợp để tạo nên tổng thể một mẫu xe vừa kế thừa được phong cách khỏe khoắn, thể thao đặc trưng của dòng xe RSX mà vẫn tạo được chất riêng. Yếm xe Wave RSX 2020 với những đường gân mạnh mẽ trong hốc hút gió kết hợp với yếm xe tạo nên điểm nhấn. Những thiết kế mới giúp cho phần đầu xe RSX trở nên ấn tượng và đậm chất thể thao hơn trước. Bảng đồng hồ mang thiết kế hiện đại, bố trí khoa học, hiển thị các thông số như vận tốc, hành trình, lượng xăng và cấp số... Đầu xe trông rất nổi bật với cụm đèn pha được thiết kế nhỏ gọn với các đường cắt khởi sắc. Đèn chiếu sáng phía trước có tính năng tự động bật sáng nhằm đảm bảo cho người sử dụng có tầm nhìn tốt nhất, hạn chế các trường hợp quên bật đèn chiếu sáng trước khi đi trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Cốp xe đủ cho 1 mũ bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng nhỏ đi kèm. Đèn hậu xe mang thiết kế đơn giản nhưng góc cạnh hơn so với bản cũ. Trong khi đó, phía trên là tay nắm sau được bọc lớp cao su mềm tạo cảm giác chắc chắn khi dắt hay đẩy xe. Hệ thống phanh an toàn gồm phanh cơ và đĩa cho từng phiên bản. Phiên bản mới tiếp tục trang bị động cơ 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, cho công suất cực đại 6,46 kW tại 7.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 8,70 Nm tại 6.000 vòng/phút; giúp tối ưu hóa khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn kế thừa được tính ưu việt của dòng xe số như độ bền cao, vận hành mạnh mẽ và ổn định. Wave RSX FI phiên bản mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 16/11/2020 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Giá xe Honda Wave RSX FI 2020 được phân phối chính hãng từ 21,690 triệu đồng cho phiên bản phanh cơ vành nan. Phiên bản phanh đĩa vành nan là 22,690 triệu đồng. Cuối cùng là phiên bản vành đúc, phanh đĩa được bán ra với mức 24,690 triệu đồng. Video: Đánh giá nhanh Honda Wave RSX tại Việt Nam.