Chi tiết Honda HR-V 2023 dành riêng cho thị trường Trung Quốc

SUV hạng B hiện là phân khúc được ưa chuộng tại nhiều thị trường trên toàn thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Honda liên tục ra mắt những mẫu xe thuộc phân khúc này. Không dừng ở đó, hãng còn chuẩn bị tung ra một mẫu SUV hạng B nữa với thiết kế không giống cả Honda HR-V và ZR-V 2023. Cũng được gọi bằng cái tên Honda HR-V 2023 mới nhưng mẫu SUV hạng B này do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất và dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Điều thú vị là liên doanh GAC Honda cũng sản xuất HR-V thế hệ mới dành cho thị trường tỷ dân này. Tuy nhiên, HR-V của liên doanh GAC Honda lại có thiết kế giống xe ở Việt Nam. Trên thực tế, HR-V 2023 của Dongfeng Honda chính là phiên bản đổi tên và đổi thiết kế của ZR-V mới. Do đó, xe cũng sở hữu chiều dài 4.569 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. Dàn SUV hạng B khá phức tạp của Honda, từ trái sang phải là HR-V dành cho Nhật Bản/châu Âu/châu Á, HR-V dành cho thị trường Mỹ và HR-V của liên doanh với Dongfeng tại Trung Quốc. Qua những hình ảnh đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, có thể thấy HR-V 2023 của liên doanh Dongfeng Honda được trang bị lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn hơn so với ZR-V. Không chỉ đi kèm mắt lưới hình tổ ong, lưới tản nhiệt này còn tích hợp logo của hãng Honda. Trong khi đó, ở Honda ZR-V 2023, logo của hãng nằm phía trên lưới tản nhiệt. Tương tự lưới tản nhiệt, cụm đèn pha của Dongfeng Honda HR-V 2023 cũng có thiết kế riêng. Dải đèn LED định vị ban ngày được tích hợp vào cụm đèn pha và kéo dài đến logo của hãng Honda trên lưới tản nhiệt. Chưa hết, Dongfeng Honda HR-V 2023 còn được trang bị hốc gió trung tâm và 2 khe gió ở góc cản trước khác biệt so với ZR-V do liên doanh GAC Honda sản xuất. Tiếp đến là những bộ vành hợp kim dành riêng cho Dongfeng Honda HR-V mới. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành 5 chấu hình chữ "V" sơn 2 màu hoặc la-zăng 5 chấu hình chữ "Y" sơn màu xám. Đằng sau, Dongfeng Honda HR-V 2023 được trang bị cụm đèn hậu nối liền với nhau, nằm vắt ngang đuôi xe, chứ không tách riêng như ZR-V. Logo của hãng Honda cũng được đặt ở vị trí thấp hơn, nằm giữa đèn hậu thay vì sát kính cửa sau như ZR-V. Trong khi đó, cản sau của Dongfeng Honda HR-V 2023 lại giống hệt ZR-V với nẹp màu bạc bao quanh 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật Hiện chưa có hình ảnh nội thất của Dongfeng Honda HR-V 2023. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ dùng chung trang bị nội thất với Honda ZR-V 2023 ở thị trường Trung Quốc như bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình trung tâm 10,1 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô hay vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Đáng tiếc là thời điểm trình làng và giá xe Dongfeng Honda HR-V 2023 chưa được công bố. Video; Giới thiệu Honda HR-V 2023 thế hệ mới.

