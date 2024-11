Sự kịch tính của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tròn 200 năm trước

Sự kiện này diễn ra giữa bốn ứng cử viên Đảng Cộng hòa-Dân chủ là John Quincy Adams, Andrew Jackson, Henry Clay, và William H. Crawford. Sự tham gia của bốn ứng viên với đường hướng khác nhau khiến cuộc đua trở nên phức tạp và căng thẳng. Ảnh: Dracotienda. 1. Không có ai thắng đủ phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử này, Andrew Jackson là người giành được nhiều phiếu phổ thông nhất và số phiếu đại cử tri cao nhất. Tuy nhiên, Jackson không đạt được đa số phiếu đại cử tri cần thiết (50%) để giành chiến thắng. Ảnh: Britannica. Do không có ai đủ điều kiện để chiến thắng theo quy định của Hiến pháp, cuộc bầu cử được chuyển đến Hạ viện để quyết định ai sẽ trở thành Tổng thống. Ảnh: X. 2. Vai trò của Henry Clay trong chiến thắng của John Quincy Adams. Theo quy định, chỉ ba ứng cử viên có số phiếu cao nhất mới được Hạ viện xem xét, nghĩa là Henry Clay bị loại khỏi danh sách, dù ông có vai trò rất lớn trong chính trị và là Chủ tịch Hạ viện. Clay đã ủng hộ John Quincy Adams trở thành Tổng thống. Và khi Hạ viện bỏ phiếu, Adams giành chiến thắng, mặc dù không phải là người được số đông cử tri lựa chọn. 3. Sự thỏa thuận gây tranh cãi giữa Adams và Clay. Sau khi Adams đắc cử, ông bổ nhiệm Henry Clay làm Ngoại trưởng. Động thái này khiến nhiều người, đặc biệt là Jackson và những người ủng hộ ông, tin rằng đã có một "thỏa thuận đen tối" giữa Adams và Clay. Họ cho rằng Clay ủng hộ Adams với điều kiện sẽ được đảm bảo vị trí quan trọng trong chính quyền mới. Jackson và những người ủng hộ coi đây là một sự phản bội và lên án Adams và Clay, cho rằng cuộc bầu cử đã bị "đánh cắp". Ảnh: History.com. 4. Hậu quả của cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử năm 1824 đã làm sâu sắc sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa-Dân chủ, dẫn đến việc chia tách và hình thành hai đảng lớn: Đảng Dân chủ do Jackson lãnh đạo và Đảng Quốc gia Cộng hòa (sau này là Đảng Whig) do Adams và Clay dẫn dắt. Ảnh: Britannica. Andrew Jackson sau đó đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1828, nhờ vào sự ủng hộ của những người dân thường và nông dân, mở đầu cho thời kỳ "Dân chủ Jackson" với chính sách dân chủ hóa nền chính trị. Tóm lại, cuộc bầu cử năm 1824 đã chứng minh sự phức tạp của hệ thống bầu cử và quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ. Đồng thời, sự kiện này còn để lại một bài học lịch sử về sự minh bạch và công bằng trong bầu cử. Ảnh: Reddid. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

