Chi tiết Honda Future 125 FI 2024 tại Việt Nam, từ 30,5 triệu đồng

Honda Future 125 FI 2024 mới được thiết kế trên ý tưởng “Đẳng cấp xe số mạnh mẽ & lịch lãm cho người đàn ông thành đạt”, mang kiểu dáng cao cấp với sự trau chuốt đầy tinh tế trong từng đường nét. Honda Future 125 FI thế hệ mới tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản: Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn. Ở mỗi phiên bản, Honda Future 125 FI 2024 tại Việt Nam đều tạo ra hình ảnh tổng thể đầy khác biệt bằng sự thống nhất, đồng bộ trong phối màu đến từng chi tiết từ yếm xe, tay dắt sau, mặt ốp trong xe và giảm xóc nhằm tạo nên hình ảnh mới mẻ thu hút hơn cho Future 125 FI. Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp sử dụng vành đúc, phanh đĩa được phối màu mới đa dạng như xanh đen, đen vàng, trắng đen và đỏ đen. Phiên bản mới mang sự biến hóa các chi tiết màu sắc thú vị giúp định hình phong cách rõ nét hơn cho đa dạng đối tượng khách hàng, hướng đến hình ảnh trẻ trung, nổi bật vẻ cao cấp, hiện đại. Phiên bản Tiêu chuẩn với phanh đĩa, vành nan hoa phủ lớp sơn bóng màu xanh đen cá tính. Những đường nét xanh đậm kết hợp tinh tế với từng mảng màu đen tuyền tạo cảm giác hài hòa nhưng không kém phần bắt mắt. Bên cạnh những thay đổi về màu sắc, điểm nhấn đặc biệt của Future 125 FI mới nằm ở phần mặt nạ trước xe được mạ chrome cao cấp, kết hợp cùng thiết kế tạo khối sắc nét và logo "Future" 3D, làm tăng thêm vẻ lịch lãm, sang trọng cho mẫu xe. Được lấy cảm hứng từ thiết kế bảng điều khiển của những chiếc xe ô tô, mặt đồng hồ của Future mới với các thông số được sắp xếp theo hình vòm rộng, đem lại cảm giác khác biệt so với những mẫu xe số phổ thông khác. Đồng thời, mẫu xe sở hữu hệ thống đèn cao cấp, với đèn chiếu sáng phía trước dạng LED có cường độ sáng mạnh, giúp nâng cao khả năng quan sát khi đi vào ban đêm. Future 125 FI mới duy trì đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn sáng khi xe vận hành đảm bảo cho người điều khiển xe có tầm nhìn tốt nhất, hạn chế các trường hợp quên bật đèn pha khi đi trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Bên cạnh đó, xe cũng tiếp tục được duy trì hộc đựng đồ lớn và để vừa mũ bảo hiểm cả đầu cùng vật dụng cá nhân khác. Ổ khóa thông minh 4 trong 1 dễ sử dụng, an toàn và chống gỉ sét, gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Trong phân khúc xe số cao cấp, Future 125 FI kể từ khi ra mắt luôn mang dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khách hàng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ 1,47lít/100km.Giá xe Honda Future 125 FI 2024 cho các phiên bản Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn lần lượt 32,790 triệu đồng, 32,290 triệu đồng và 31,090 triệu đồng. Xe sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 18/1/2024 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD). với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Honda Future: Xe dành cho sinh viên "không nghèo".

