Chi tiết Haval H6 GT - SUV lai Coupe "giá mềm" đến từ Trung Quốc

Bước sang thế hệ thứ 3 từ năm 2020, Haval H6 là mẫu SUV cỡ C bán khá chạy tại thị trường quê nhà Trung Quốc. Do đó, hãng mẹ Great Wall Motors (Trường Thành) đã quyết định mang mẫu Haval H6 GT 2022 mới ra những thị trường ngoài Trung Quốc như Thái Lan và Úc. Ngoài 2 phiên bản mang tên Ultra và Vanta, thương hiệu Haval mới đây còn bổ sung phiên bản GT cho dòng xe Haval H6 tại thị trường Úc. So với 2 phiên bản còn lại, Haval H6 GT 2022 có thiết kế thể thao và phong cách hơn. Nguyên nhân là do mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế SUV lai Coupe. Được gọi bằng cái tên H6S tại Trung Quốc, Haval H6 GT 2022 dành cho xứ sở kangaroo không chỉ thay đổi ở thiết kế đuôi xe so với H6 thông thường. Thay vào đó, hãng Haval còn thay đổi cả tỷ lệ kích thước của mẫu xe này. Cụ thể, Haval H6 GT 2022 sở hữu chiều dài 4.727 mm, chiều rộng 1.940 mm, chiều cao 1.729 mm và chiều dài cơ sở 2.738 mm. So với Haval H6 thông thường, xe dài hơn 74 mm, rộng hơn 54 mm, cao hơn 5 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Tương tự kích thước, thiết kế ngoại thất của Haval H6 GT 2022 cũng được điều chỉnh với lưới tản nhiệt và hốc gió mới. Bên cạnh đó là cánh gió mui mới và bộ khuếch tán gió giả nằm giữa 2 ống xả của xe. Bên trong Haval H6 GT 2022 là không gian nội thất khá sang trọng với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, hệ thống âm thanh 9 loa, ghế trước chỉnh điện, sưởi ấm và sạc điện thoại thông minh không dây. So với bản thường, Haval H6 GT 2022 có một số chi tiết nội thất riêng như ghế thể thao và ốp trang trí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Haval H6 GT 2022 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Để tăng tính thể thao, mẫu SUV lai Coupe này còn có hệ thống phanh Brembo và lốp Michelin để tăng khả năng đáp ứng vô lăng. Chưa hết, Haval H6 GT 2022 còn có những trang bị an toàn chủ động ADAS, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động đi kèm tính năng phát hiện người đi bộ/người đạp xe, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Dự kiến, những chiếc H6 GT 2022 sẽ bắt đầu có mặt tại showroom ở thị trường Úc vào quý II năm nay. Đáng tiếc là hiện giá xe Haval H6 GT 2022 vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Haval H6 GT - SUV lai Coupe "giá mềm" đến từ Trung Quốc

