Chi tiết Ford Ranger 2023 bản tiêu chuẩn XL "giá mềm" tại Việt Nam

Thời gian qua, các phiên bản của dòng xe bán tải Ford Ranger thế hệ mới như Wildtrak, XLS và XLT đã bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Việt Nam. Mãi đến nay, bản tiêu chuẩn XL của dòng xe này mới lộ diện trước ngày ra mắt Việt Nam. Qua những hình ảnh thực tế này, có thể thấy Ford Ranger 2023 bản tiêu chuẩn sở hữu thiết kế khá ổn. Theo đó, chiếc xe trong ảnh sở hữu cấu hình cabin đôi (Double Cab) và được sơn màu trắng. Xe được trang bị lưới tản nhiệt màu đen, nằm giữa 2 đèn pha Halogen hình chữ "C" với tính năng tự động bật/tắt. Là bản tiêu chuẩn nên Ford Ranger XL 2023 mới không có đèn sương mù trước hay dải đèn LED định vị ban ngày. Ở bên sườn, phiên bản Ford Ranger XL 2023 giá rẻ có những trang bị đáng chú ý như vành thép 16 inch với thiết kế 6 chấu kép, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và tay nắm cửa màu đen. Tuy nhiên, xe không được trang bị bệ bước chân bên sườn như các phiên bản cao cấp. Ngoài ra, ở hai bên thùng sau cũng không có bệ bước chân. Đằng sau, Ford Ranger XL 2023 được trang bị đèn phanh trên cao, tích hợp vào cửa thùng hàng. Vì là bản tiêu chuẩn nên xe đương nhiên không có công nghệ Easy Lift Tailgate giúp đóng/mở cửa thùng hàng một cách nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Ngoài ra, xe cũng không được trang bị đèn hậu LED như các phiên bản cao cấp. Bên trong Ford Ranger XL 2023 là không gian nội thất bọc nỉ màu đen với điểm nhấn nằm ở màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,1 inch đặt dọc, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ với màn hình màu đa thông tin 8 inch. Đây hứa hẹn sẽ là lợi thế của mẫu xe bán tải này khi cạnh tranh với những đối thủ khác. Tất nhiên, Ford Ranger XL 2023 sẽ không có những trang bị tiện nghi như sạc điện thoại thông minh không dây, gương chiếu hậu chống chói, hệ thống đèn viền nội thất, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập hay phanh tay điện tử như bản cao cấp. Ngay cả trang bị an toàn của bản tiêu chuẩn dự kiến cũng sẽ "nghèo nàn" hơn với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và 6 túi khí. Động cơ của Ford Ranger XL 2023 tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L như cũ. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và kết hợp với hộp số sàn. Trong khi đó, bản cao cấp sẽ dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 207 mã lực. Động cơ này sẽ đồng hành cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Được biết, vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, Ford Ranger thế hệ mới đã hoàn tất thủ tục đăng kiểm tại Việt Nam. Theo thông tin do Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng lên, mẫu xe bán tải này sẽ có tổng cộng 9 bản trang bị và được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương. Nhiều khả năng Ford Ranger 2022 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Theo thông tin từ nhân viên bán hàng tại đại lý, giá xe Ford Ranger 2023 mới sẽ dao động từ 648 – 985 triệu đồng. Video: Chi tiết mẫu xe bán tải Ford Ranger thế hệ mới.

