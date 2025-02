Chi tiết BMW iX 2025 "giá mềm" vừa ra mắt, từ 75.100 USD

Ôtô điện của BMW đã có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong số các mẫu xe điện của BMW, có một sản phẩm lại gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng, đó là SUV cỡ trung iX. Kể từ khi ra mắt thị trường toàn cầu vào năm 2021, BMW iX chạy điện sở hữu doanh số không mấy ấn tượng. Để cải thiện sức hút của iX, hãng BMW đã bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho dòng xe điện này. So với phiên bản cũ, BMW iX 2025 mới đã được cải tiến cả thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất. Đặc biệt, BMW iX 2025 đã có thêm bản tiêu chuẩn mới mang tên xDrive45 giúp giảm giá khởi điểm.BMW iX xDrive45 2025 chạy điện vẫn được trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu nên sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Xe sở hữu công suất tối đa 402 mã lực và thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 4,9 giây. Ngoài ra, bản xDrive45 còn sở hữu quãng đường di chuyển 502 km sau một lần sạc đầy pin. Ngoài xDrive45, BMW iX 2025 còn có 2 phiên bản cao cấp hơn là xDrive60 và M70. Trong đó, bản xDrive60 sở hữu công suất tối đa 516 mã lực và con số tương ứng của bản M70 là 650 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h của phiên bản xDrive60 là 4,4 giây trong khi vận tốc tối đa là 200 km/h. Hai con số tương ứng của bản M70 là 3,6 giây và 250 km/h. Chưa hết, bản xDrive60 còn được tăng quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy pin lên 547 km, nhiều hơn trước 48 km. Với bản M70, quãng đường di chuyển cũng tăng 48 km lên 486 km. Bên ngoài, BMW iX 2025 được trang bị lưới tản nhiệt mới với những nan chéo, tương tự phong cách được áp dụng cho X3. Lưới tản nhiệt còn được tích hợp thêm đèn LED ẩn, mang đến hiệu ứng ấn tượng hơn trong đêm. Thay đổi còn lại nằm ở chắn bùn trước/sau với thiết kế bớt rối mắt hơn. Riêng bản M70 cao cấp nhất lại sở hữu lưới tản nhiệt mới tương tự M3 và M4. Bên cạnh đó là gói thiết kế ngoại thất Shadowline với vỏ đèn pha và đèn hậu màu tối. Ốp gương chiếu hậu màu đen và bộ vành la-zăng với thiết kế khác biệt cũng được trang bị cho bản M70. BMW iX 2025 dùng vành hợp kim 20 inch tiêu chuẩn và 21 inch hoặc 22 inch tùy chọn. Trong khi đó, vành 23 inch lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách trang bị tùy chọn của bản M70. Bước vào bên trong BMW iX 2025, người dùng sẽ bắt gặp thiết kế và trang bị khá quen thuộc. Xe vẫn sở hữu màn hình cong dùng hệ điều hành Operating System 8.5 như trước. Thay đổi lớn nhất của khu vực nội thất nằm ở ghế New M Multi-Function mới được trang bị tiêu chuẩn cho bản M70. Ghế đã được cải tiến so với trước với tính năng làm mát chủ động và tựa lưng rộng hơn. Ghế có thể bọc bằng nhiều chất liệu như giả da Sensatec, da tự nhiên Amido hoặc da Castanea. Bên cạnh đó, BMW iX 2025 còn có thêm bơm nhiệt với hiệu suất hoạt động tốt hơn, cho phép tận dụng nhiệt thừa từ hệ truyền động, pin và không khí xung quanh để sưởi ấm nội thất. Ngoài ra, nhiệt này cũng có thể dùng để làm ấm pin như một cách để kéo dài quãng đường di chuyển. Cuối cùng là gói Climate Comfort Package mới dành cho thời tiết lạnh giá. Gói này bao gồm tính năng sưởi ở hai hàng ghế, sưởi vô lăng và sưởi bệ tì tay. Ngoài ra, gói này còn kết hợp với điều hòa tự động 4 vùng, cho phép mỗi hành khách có thể điều chỉnh nhiệt độ theo sở thích. Tại thị trường Mỹ, BMW iX 2025 có giá dao động từ 75.100 - 111.500 USD. Xe sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng vào nửa cuối năm nay. Video: Ra mắt SUV điện hạng sang BMW iX 2025 mới.

