Chi tiết Audi A8L 2022 chính hãng từ hơn 6 tỷ đồng tại Việt Nam

Audi A8L 2022 mới ra mắt tại Việt Nam là mẫu xe sedan hạng sang cỡ lớn khi có chiều dài lên tới 5,32 m, chiều rộng 1,95 m và chiều dài cơ sở 3 m, mang đến không gian thoải mái bên trong cho người dùng. Mặc dù có kích thước lớn nhưng xe lại rất nhẹ so với vóc dáng nhờ cấu trúc khung không gian Audi Space Frame (ASF). Với 58% là hợp kim nhôm, thép dập nóng và hỗn hợp polymer gia cường sợi carbon, khung ASF vừa mạnh mẽ vừa cứng cáp đồng thời vẫn đủ nhẹ để đóng góp vào hiệu suất và sự linh hoạt khi di chuyển. Audi A8L 2022 tại Việt Nam có chiều dài 5.302 mm, rộng 1.945 mm, cao 1.488 mm và chiều dài cơ sở 3.128 mm, hơn 130 mm so với bản tiêu chuẩn. Ở phía trước, đèn pha LED matrix kỹ thuật số mới chính là biểu tượng nghệ thuật trong công nghệ chiếu sáng ôtô với công nghệ thiết bị kỹ thuật số Micromirror (DMD – chíp DMD là chíp xử lý ánh sáng được ứng dụng phát triển trên nhiều công nghệ xử lý hình ảnh). 1,3 triệu micromirror trong mỗi đèn pha sẽ chia nhỏ ánh sáng của dải đèn LED đặc biệt mạnh thành các điểm ảnh cực nhỏ để có độ chính xác cao nhất. Định hướng các dải chiếu sáng, đèn pha phát ra thảm ánh sáng giúp chiếu sáng làn đường riêng của người lái xe. Đèn pha LED matrix kỹ thuật số có thể phát dải chạy tia năng động khi về nhà / rời khỏi nhà và khi mở khóa / ra khỏi xe. Chúng phát ra những dải chiếu sáng trên mặt đất hoặc trên tường. Ở đuôi xe, đèn OLED kỹ thuật số có thể chạy những ký hiệu ánh sáng khác nhau. Mẫu xe sedan Audi A8L hạng sang cỡ lớn dài 5,32m với trục cơ sở 3m cho phép nhiều không gian thoải mái bên trong, mặc dù có vóc dáng to lớn nhưng nó vẫn tạo ấn tượng thể thao với đường vuốt mái phong cách coupe, các vòm bánh xe cơ bắp với vành hợp kim nhôm 19 inch 15 chấu chữ Y cùng trang bị lốp 255/45 R 19. Nội thất Audi A8L thể hiện sự sang trọng và không kém phần hiện đại khi ghế ngồi được bọc da Valcona và chỉnh điện tích hợp thông gió, massage cho cả 2 hàng ghế trước/sau. Ở hàng ghế sau, các ghế được điều chỉnh điện riêng biệt qua bảng điều khiển trên ốp trung tâm nhỏ gọn. Trong khi đó, các tính năng ghế massage thư giãn, chiếu sáng và giảm sáng được điều khiển từ xa thông qua màn hình OLED 5,7 inch Full HD. Ngoài ra, hành khách phía sau còn có thể chỉnh ghế phụ lái đằng trước từ bảng điều khiển tiện nghi. Hệ thống thông tin giải trí trên Audi A8L 2022 được vận hành dễ dàng với giao diện MMI Navigation Plus thông qua hai màn hình cảm ứng lớn, có kích thước 10,1 inch phía trên và 8,6 inch phía dưới, được thiết kế kính đen tràn viền, có rung để phản hồi xúc giác cho người điều khiển. Riêng hệ thống thông tin giải trí ở hàng ghế sau được hiển thị qua 2 màn hình 10 inch Full HD, có thể tháo rời thành hai máy tính bảng. Về giải trí, Audi A8L 2022 được trang bị hệ thống âm thanh 3D cao cấp đến từ Bang & Olufsen 730W, 17 loa hoặc 1.920W, 23 loa trên phiên bản cao cấp nhất. Ngoài ra, cũng phải kể đến gói trang bị ánh sáng nội thất giúp điều chỉnh màu không gian bên trong của Audi A8L để phù hợp với phong cách sống và sở thích cá nhân. Với phiên bản Audi A8L Plus, sự sang trọng đạt tới cấp độ cao hơn nhờ kính cách âm, lưng ghế phụ lái phía trước tích hợp bàn gấp và gác chân có thể gập lại, hàng ghế sau ngả ra, hộc làm mát, khe cắm sạc 12V, đèn đọc sách Matrix LED ở hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen Premium Plus ở phía sau với 23 loa, bao gồm cả loa tầm cao công suất 1.920W. Cung cấp sức mạnh cho Audi A8L 2022 là khối động cơ xăng V6 3.0 TFSI với công nghệ nghệ ngắt xi-lanh theo yêu cầu. Audi A8L 55 TFSI 2022 có công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm trong dải vòng tua từ 1.370 - 4.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động Tiptronic với 8 cấp số, cho phép xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,7 giây. Tất nhiên, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro cùng khóa vi sai trung tâm cũng là trang bị tiêu chuẩn trên Audi A8L 2022 tại Việt Nam. Đáng tiếc là giá xe Audi A8L 2022 chính hãng tại Việt Nam hiện được công bố cụ thể. Chỉ biết rằng, xe sẽ có giá từ 6 tỷ đồng trở lên và phụ thuộc vào các trang bị mà khách hàng chọn lựa. Cả 3 phiên bản của Audi A8L mới bao gồm bản Classic, Plus và Premium đều đã sẵn sàng giao ngay tới tay khách hàng tại Việt Nam. Video: Lộ diện Audi A8L 2022 hạng sang về Việt Nam.

