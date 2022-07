Audi A8L 2022 sắp ra mắt Việt Nam - sedan full-size “bầu trời” công nghệ

Theo kế hoạch, Audi A8L 2022 mới sẽ ra mắt tại Hà Nội vào sáng ngày 8/7 tới đây. Tại thị trường Việt Nam, dòng A8 sẽ chỉ được phân phối duy nhất biến thể L (Long) trục cơ sở kéo dài. Theo đó, thế hệ Audi A8L mới nhất sẽ đối đầu trực tiếp với những cái tên đình đám như Mercedes S Class, BMW 7-Series, Lexus LS 500,… Nhìn tổng thể, Audi A8L 2022 hạng sang trông to lớn và bề thế với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.320 mm x 2.130 mm x 1.486 mm. So với bản tiêu chuẩn, biến thể L có trục cơ sở dài hơn 130 mm nhằm tăng không gian cho hàng ghế sau. Về thiết kế, mẫu xe sedan Audi A8L 2022 được làm mới “nhẹ” phần “ngoại hình” với lưới tản nhiệt Singleframe được thiết kế lại rộng và nổi bật hơn, trong khi hốc đèn sương mù tái thiết kế theo hướng sang trọng. Audi A8L 2022 sở hữu đèn pha Matrix LED sử dụng thiết bị micromirror kỹ thuật số, trong đó mỗi đơn vị đèn pha có khoảng 1,3 triệu micromirror để kiểm soát sự phân tán ánh sáng với độ chính xác cao hơn nhiều, chẳng hạn như điểm ảnh của màn hình. Còn đèn hậu của xe dùng công nghệ OLED tiêu chuẩn. Chất liệu crôm được sử dụng ở khá nhiều vị trí trên xe như lưới tản nhiệt, các đường viền ở phía trước, hông và đuôi xe, trong khi ở bản tiêu chuẩn có màu đen. Đặc biệt trên biến thể A8L 2022, Audi còn cung cấp các tuỳ chọn mâm xe và màu sơn độc quyền. Bước vào trong cabin, Audi A8L 2022 thế hệ mới sở hữu một khoang lái kỹ thuật số hoàn toàn, bao gồm: cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái tùy chọn và màn hình cảm ứng 8,6 inch kết hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3 mới nhất của Audi. Một cặp màn hình full HD 10,1 inch để giải trí và đèn đọc sách Matrix LED là những tiện ích dành cho hành khách phía sau. Chưa hết, A8L 2022 còn có hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Advanced Sound System với âm ly 1.920 W và 23 loa, cung cấp âm thanh ba chiều cho hành khách phía sau. Điểm nhấn của xe nằm ở hàng ghế sau với ghế thư giãn có tựa đầu chỉnh điện, massage lưng với 18 đệm khí nén. Hệ thống sưởi tại chỗ để chân ở lưng ghế hành khách phía trước. Hệ thống ghế ngồi có da bọc tiêu chuẩn là da Valetta và tùy chọn da Valcona. Tại thị trường Đức, xe có 2 tuỳ chọn động cơ xăng, tương ứng với 2 biến thể: 55 TFSI và 60 TFSI. Nhiều khả năng, Audi A8L 2022 tại thị trường Việt Nam sẽ là biến thể 55 TFSI, với động cơ tăng áp V6 3.0L, có hệ thống hybrid nhẹ, cho công suất 340 mã lực tại 5.000-6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 500 Nm tại 1.370-4.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh Quattro, mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây, vận tốc tối đa 250 km/h. Audi A8L 2022 sở hữu 40 tính năng an toàn khác nhau, thêm vào đó là 3 gói tùy chọn công nghệ an toàn, gồm: Park, City và Tour. Trong đó gói Park còn mang đến tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa, người lái có thể đứng ngoài để điều khiển xe ra/vào vị trí đỗ. Video: Giới thiệu Audi A8 2022, đấu với S-Class Maybach.

Theo kế hoạch, Audi A8L 2022 mới sẽ ra mắt tại Hà Nội vào sáng ngày 8/7 tới đây. Tại thị trường Việt Nam, dòng A8 sẽ chỉ được phân phối duy nhất biến thể L (Long) trục cơ sở kéo dài. Theo đó, thế hệ Audi A8L mới nhất sẽ đối đầu trực tiếp với những cái tên đình đám như Mercedes S Class, BMW 7-Series, Lexus LS 500,… Nhìn tổng thể, Audi A8L 2022 hạng sang trông to lớn và bề thế với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.320 mm x 2.130 mm x 1.486 mm. So với bản tiêu chuẩn, biến thể L có trục cơ sở dài hơn 130 mm nhằm tăng không gian cho hàng ghế sau. Về thiết kế, mẫu xe sedan Audi A8L 2022 được làm mới “nhẹ” phần “ngoại hình” với lưới tản nhiệt Singleframe được thiết kế lại rộng và nổi bật hơn, trong khi hốc đèn sương mù tái thiết kế theo hướng sang trọng. Audi A8L 2022 sở hữu đèn pha Matrix LED sử dụng thiết bị micromirror kỹ thuật số, trong đó mỗi đơn vị đèn pha có khoảng 1,3 triệu micromirror để kiểm soát sự phân tán ánh sáng với độ chính xác cao hơn nhiều, chẳng hạn như điểm ảnh của màn hình. Còn đèn hậu của xe dùng công nghệ OLED tiêu chuẩn. Chất liệu crôm được sử dụng ở khá nhiều vị trí trên xe như lưới tản nhiệt, các đường viền ở phía trước, hông và đuôi xe, trong khi ở bản tiêu chuẩn có màu đen. Đặc biệt trên biến thể A8L 2022, Audi còn cung cấp các tuỳ chọn mâm xe và màu sơn độc quyền. Bước vào trong cabin, Audi A8L 2022 thế hệ mới sở hữu một khoang lái kỹ thuật số hoàn toàn, bao gồm: cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái tùy chọn và màn hình cảm ứng 8,6 inch kết hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3 mới nhất của Audi. Một cặp màn hình full HD 10,1 inch để giải trí và đèn đọc sách Matrix LED là những tiện ích dành cho hành khách phía sau. Chưa hết, A8L 2022 còn có hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Advanced Sound System với âm ly 1.920 W và 23 loa, cung cấp âm thanh ba chiều cho hành khách phía sau. Điểm nhấn của xe nằm ở hàng ghế sau với ghế thư giãn có tựa đầu chỉnh điện, massage lưng với 18 đệm khí nén. Hệ thống sưởi tại chỗ để chân ở lưng ghế hành khách phía trước. Hệ thống ghế ngồi có da bọc tiêu chuẩn là da Valetta và tùy chọn da Valcona. Tại thị trường Đức, xe có 2 tuỳ chọn động cơ xăng, tương ứng với 2 biến thể: 55 TFSI và 60 TFSI. Nhiều khả năng, Audi A8L 2022 tại thị trường Việt Nam sẽ là biến thể 55 TFSI, với động cơ tăng áp V6 3.0L, có hệ thống hybrid nhẹ, cho công suất 340 mã lực tại 5.000-6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 500 Nm tại 1.370-4.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh Quattro, mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây, vận tốc tối đa 250 km/h. Audi A8L 2022 sở hữu 40 tính năng an toàn khác nhau, thêm vào đó là 3 gói tùy chọn công nghệ an toàn, gồm: Park, City và Tour. Trong đó gói Park còn mang đến tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa, người lái có thể đứng ngoài để điều khiển xe ra/vào vị trí đỗ. Video: Giới thiệu Audi A8 2022, đấu với S-Class Maybach.